Украинские ВМС впервые в истории НАТО возглавили управление силами на масштабных учениях

Впервые в истории НАТО Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины возглавили и осуществляли планирование, координацию и управление силами условного противника (OPFOR) во время учений REPMUS/Dynamic Messenger 25, которые состоялись в Португалии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Привлечение ВМС ВСУ состоялось при поддержке Объединенного командования ВМС НАТО (MARCOM), Военно-Морских Сил ВС Португалии и Совместного центра НАТО-Украина по анализу, обучению и образованию (JATEC) с целью проверки возможностей двух десятков стран-членов НАТО.

Учения учитывали современные тенденции морской войны, в частности использование беспилотных систем для скоординированных ударов и быстрого реагирования на угрозы.

Как присоединился Операционный состав ВМС ВСУ

Операционный состав ВМС ВСУ организовал совместную работу по планированию и управлению силами условного противника от Украины и стран-партнеров, которые принимали участие в учебных операциях в составе OPFOR. Совместные учения с участием ВМС ВСУ прошли успешно.



Нынешние учения объединили REPMUS, ведущее мировое событие в сфере морской робототехники и беспилотных технологий, с Dynamic Messenger (DYMS), что является частью серии оперативных учений НАТО.



Бригадный генерал Войцех Озга, командующий Совместного центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC) отметил, что "возглавляя команду противника, Украина стала не только участником, но и движущей силой инноваций, что непосредственно укрепляет морскую устойчивость НАТО и формирует будущее коллективной безопасности. JATEC гордится тем, что способствует этому важному продвижению вперед".

Интеграция беспилотных платформ в боевую систему DELTA

Во время учений беспилотные платформы были интегрированы в боевую систему DELTA, которую используют ВСУ.

Интеграция была осуществлена по новому стандарту НАТО STANAG NATO 4817, апробация которого также была одной из важных задач учений, а именно проверки их совместимости, испытания беспилотных систем в различных условиях, включая радиоэлектронную борьбу и подготовку операторов.

Полковник Валерий Вишневский, директор по имплементации программ Совместного центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC) подчеркнул: "Участие Украины в учениях является уникальной возможностью продемонстрировать ключевые тенденции современной морской войны. Мы добавляем реализм современного боя к учениям НАТО, что должно еще больше побудить Альянс к внедрению инновационных изменений и тактик в морских операциях".

Кто еще принял участие в REPMUS/DYMS-2025

Вместе с Украиной в REPMUS/DYMS-2025 приняли участие силы и средства Военно-Морских Сил, предприятий, научно-исследовательских центров 26 стран-партнеров, а также представители Морского командования НАТО "Нортвуд", Центра морских исследований и экспериментов НАТО (CMRE), Лаборатории подводных систем и технологий Университета Порта (LSTS) и Инициативы НАТО по морским беспилотным системам (MUSI).

