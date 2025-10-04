НАТО учится у Украины противодействовать российским беспилотникам, - Atlantic Council

Украинские специалисты обучают союзников НАТО, как эффективно противодействовать российским беспилотникам. Их опыт признают на уровне Дании и НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Atlantic Council.

Недавняя эскалация вторжений российских дронов по всей Европе лишь подчеркнула растущую роль Украины. Отдельные страны, включая Данию и Польшу, начали создавать совместные учебные инициативы по борьбе с беспилотниками с участием украинских инструкторов. Украина играет ключевую роль в формировании коллективной европейской обороны от российских БПЛА.

Мастерство Украины в борьбе с дронами было обсуждено на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене.

"Единственным экспертом в мире сейчас, когда речь идет о возможностях борьбы с беспилотниками, является Украина, потому что они почти ежедневно борются с российскими беспилотниками", - заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Она призвала Европу взять весь опыт и технологии из Украины и включить их в собственное перевооружение.

"Украина является ведущим государством в сфере военных инноваций и технологий борьбы с беспилотниками. Готовность Украины поделиться своими знаниями с партнерами по НАТО очень важна", - поддержал оценку Фредериксен Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

