НАТО вчиться в України протидіяти російським безпілотникам, - Atlantic Council

Українські фахівці навчають союзників НАТО, як ефективно протидіяти російським безпілотникам. Їхній досвід визнають на рівні Данії та НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Atlantic Council.

Нещодавня ескалація вторгнень російських дронів по всій Європі лише підкреслила зростаючу роль України. Окремі країни, включно з Данією та Польщею, почали створювати спільні навчальні ініціативи з боротьби з безпілотниками за участю українських інструкторів. Україна відіграє ключову роль у формуванні колективної європейської оборони від російських БпЛА.

Майстерність України у боротьбі з дронами була обговорена на саміті Європейської політичної спільноти в Копенгагені.

"Єдиним експертом у світі зараз, коли йдеться про можливості боротьби з безпілотниками, є Україна, тому що вони майже щодня борються з російськими безпілотниками", – заявила прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Вона закликала Європу взяти весь досвід та технології з України і включити їх у власне переозброєння.

"Україна є провідною державою у сфері військових інновацій та технологій боротьби з безпілотниками. Готовність України поділитися своїми знаннями з партнерами по НАТО є дуже важливою", - підтримав оцінку Фредеріксен Генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

