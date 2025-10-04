Європа має серйозно реагувати на екзистенціальну загрозу з боку РФ, - МЗС України

Заступник міністра закордонних справ закликав Європу серйозно ставитися до загрози з боку Росії та посилити відповіді на дрони й кібератаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

Кислиця наголосив, що Кремль вже веде війну з Європою. Він сказав, що нещодавні вторгнення Росії за допомогою безпілотників проти кількох країн ЄС були добре прорахованими та спробою "зсунути червоні лінії".

"Я впевнений, що Путін отримує емоційне, якщо не фізичне, задоволення, принижуючи Захід, демонструючи те, що він сприймає як свою надсилу", – сказав Кислиця, додавши, що безрозсудні дії російського президента ризикують викликати ворожість у Білого дому, який, схоже, охолоджує до нього ставлення.

"Це бумеранг", – сказав Кислиця.

На думку заступника міністра, європейські лідери загалом усвідомили загрозу, але багато інших - зокрема експерти та професіонали в Західній Європі - ще не до кінця її зрозуміли.

Він зазначив, що для поширення достовірної інформації перед обличчям безжального та "недобросовісного супротивника" потрібна посилена просвітницька робота.

"Багато політиків все ще мислять шаблонами та алгоритмами минулого століття... У 21 столітті не потрібні танки, щоб поставити технологічно розвинені країни на коліна. Кібервійна – це реальність. Гаубиці не потрібні, щоб паралізувати банківську систему. Розумно використовуючи дрони, ви можете досягти своїх цілей краще, ніж за допомогою ядерної бомби", – сказав Кислиця.

Нагадаємо, речник Єврокомісії Тома Реньє заявив, що систематичне вторгнення дронів у повітряний простір держав Євросоюзу свідчить про необхідність створення "Стіни дронів", яка б захищала увесь ЄС.