Європа має серйозно реагувати на екзистенціальну загрозу з боку РФ, - МЗС України

Кислиця про гібридну війну РФ

Заступник міністра закордонних справ закликав Європу серйозно ставитися до загрози з боку Росії та посилити відповіді на дрони й кібератаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  The Guardian.

Кислиця наголосив,  що Кремль вже веде війну з Європою. Він сказав, що нещодавні вторгнення Росії за допомогою безпілотників проти кількох країн ЄС були добре прорахованими та спробою "зсунути червоні лінії".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Я впевнений, що Путін отримує емоційне, якщо не фізичне, задоволення, принижуючи Захід, демонструючи те, що він сприймає як свою надсилу", – сказав Кислиця, додавши, що безрозсудні дії російського президента ризикують викликати ворожість у Білого дому, який, схоже, охолоджує до нього ставлення.

"Це бумеранг", – сказав Кислиця.

На думку заступника міністра, європейські лідери загалом усвідомили загрозу, але багато інших - зокрема експерти та професіонали в Західній Європі - ще не до кінця її зрозуміли.

Він зазначив, що для поширення достовірної інформації перед обличчям безжального та "недобросовісного супротивника" потрібна посилена просвітницька робота.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія посилюватиме провокації проти країн НАТО, - військова розвідка Данії

"Багато політиків все ще мислять шаблонами та алгоритмами минулого століття... У 21 столітті не потрібні танки, щоб поставити технологічно розвинені країни на коліна. Кібервійна – це реальність. Гаубиці не потрібні, щоб паралізувати банківську систему. Розумно використовуючи дрони, ви можете досягти своїх цілей краще, ніж за допомогою ядерної бомби", – сказав Кислиця.

Нагадаємо, речник Єврокомісії Тома Реньє заявив, що систематичне вторгнення дронів у повітряний простір держав Євросоюзу свідчить про необхідність створення "Стіни дронів", яка б захищала увесь ЄС.

04.10.2025 10:42 Відповісти
Поки європейці добряче кров'ю своїх громадян не умиються ніц не буде ... та і то не факт. Кацапи 80 дітей європейських грохнули і наслідки мінімальні
04.10.2025 10:51 Відповісти
А хіба занепокоєння не підходить?
04.10.2025 10:52 Відповісти
"Занепокоєння та стурбованість" різної глибини тепер значно підсилені США:
У п'ятницю Білий дім заявив, що "дуже серйозно" ставиться до інформації про провокації російського флоту проти Данії. Джерело: https://censor.net/ua/n3577781
04.10.2025 11:01 Відповісти
А тепер вже відбулося пряме захоплення частини територіальних вод Данії військовим кораблем рф, який порушив кордон і знаходиться там без пояснень і дозволу Данії вже майже тиждень...
04.10.2025 10:54 Відповісти
Please do not escalate. (c)
04.10.2025 11:10 Відповісти
Your proposal will be considered with the utmost seriousness.
04.10.2025 11:28 Відповісти
Насамперед Європа має влоаити різницю між реагувати та ерегувати.
04.10.2025 11:39 Відповісти
 
 