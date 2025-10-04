РУС
Европа должна серьезно реагировать на экзистенциальную угрозу со стороны РФ, - МИД Украины

Кислица о гибридной войне РФ

Заместитель министра иностранных дел призвал Европу серьезно относиться к угрозе со стороны России и усилить ответы на дроны и кибератаки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

Кислица подчеркнул, что Кремль уже ведет войну с Европой. Он сказал, что недавние вторжения России с помощью беспилотников против нескольких стран ЕС были хорошо просчитанными и попыткой "сдвинуть красные линии".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Я уверен, что Путин получает эмоциональное, если не физическое, удовольствие, унижая Запад, демонстрируя то, что он воспринимает как свою сверхсилу", - сказал Кислица, добавив, что безрассудные действия российского президента рискуют вызвать недовольство Белого дома, который, по всей видимости, начинает к нему охладевать.

"Это бумеранг", - сказал Кислица.

По мнению замминистра, европейские лидеры в целом осознали угрозу, но многие другие - в частности эксперты и профессионалы в Западной Европе - еще не до конца ее поняли.

Он отметил, что для распространения достоверной информации перед лицом безжалостного и "недобросовестного противника" нужна усиленная просветительская работа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия будет усиливать провокации против стран НАТО, - военная разведка Дании

"Многие политики все еще мыслят шаблонами и алгоритмами прошлого века... В 21 веке не нужны танки, чтобы поставить технологически развитые страны на колени. Кибервойна - это реальность. Гаубицы не нужны, чтобы парализовать банковскую систему. Разумно используя дроны, вы можете достичь своих целей лучше, чем с помощью ядерной бомбы", - сказал Кислица.

Напомним, представитель Еврокомиссии Тома Ренье заявил, что систематическое вторжение дронов в воздушное пространство государств Евросоюза свидетельствует о необходимости создания "Стены дронов", которая бы защищала весь ЕС.

04.10.2025 10:42 Ответить
Поки європейці добряче кров'ю своїх громадян не умиються ніц не буде ... та і то не факт. Кацапи 80 дітей європейських грохнули і наслідки мінімальні
04.10.2025 10:51 Ответить
А хіба занепокоєння не підходить?
04.10.2025 10:52 Ответить
"Занепокоєння та стурбованість" різної глибини тепер значно підсилені США:
У п'ятницю Білий дім заявив, що "дуже серйозно" ставиться до інформації про провокації російського флоту проти Данії. Джерело: https://censor.net/ua/n3577781
04.10.2025 11:01 Ответить
А тепер вже відбулося пряме захоплення частини територіальних вод Данії військовим кораблем рф, який порушив кордон і знаходиться там без пояснень і дозволу Данії вже майже тиждень...
04.10.2025 10:54 Ответить
Please do not escalate. (c)
04.10.2025 11:10 Ответить
Your proposal will be considered with the utmost seriousness.
04.10.2025 11:28 Ответить
Насамперед Європа має влоаити різницю між реагувати та ерегувати.
04.10.2025 11:39 Ответить
 
 