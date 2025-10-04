Европа должна серьезно реагировать на экзистенциальную угрозу со стороны РФ, - МИД Украины

Заместитель министра иностранных дел призвал Европу серьезно относиться к угрозе со стороны России и усилить ответы на дроны и кибератаки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

Кислица подчеркнул, что Кремль уже ведет войну с Европой. Он сказал, что недавние вторжения России с помощью беспилотников против нескольких стран ЕС были хорошо просчитанными и попыткой "сдвинуть красные линии".

"Я уверен, что Путин получает эмоциональное, если не физическое, удовольствие, унижая Запад, демонстрируя то, что он воспринимает как свою сверхсилу", - сказал Кислица, добавив, что безрассудные действия российского президента рискуют вызвать недовольство Белого дома, который, по всей видимости, начинает к нему охладевать.

"Это бумеранг", - сказал Кислица.

По мнению замминистра, европейские лидеры в целом осознали угрозу, но многие другие - в частности эксперты и профессионалы в Западной Европе - еще не до конца ее поняли.

Он отметил, что для распространения достоверной информации перед лицом безжалостного и "недобросовестного противника" нужна усиленная просветительская работа.

"Многие политики все еще мыслят шаблонами и алгоритмами прошлого века... В 21 веке не нужны танки, чтобы поставить технологически развитые страны на колени. Кибервойна - это реальность. Гаубицы не нужны, чтобы парализовать банковскую систему. Разумно используя дроны, вы можете достичь своих целей лучше, чем с помощью ядерной бомбы", - сказал Кислица.

Напомним, представитель Еврокомиссии Тома Ренье заявил, что систематическое вторжение дронов в воздушное пространство государств Евросоюза свидетельствует о необходимости создания "Стены дронов", которая бы защищала весь ЕС.