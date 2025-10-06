Українські ВМС вперше в історії НАТО очолили управління силами на масштабних навчаннях

Вперше в історії НАТО Військово-Морські Сили Збройних Сил України очолили та здійснювали планування, координацію та управління силами умовного противника (OPFOR) під час навчань REPMUS/Dynamic Messenger 25, які відбулись у Португалії.

Залучення ВМС ЗСУ відбулося за підтримки Об’єднаного командування ВМС НАТО (MARCOM), Військово-Морських Сил ЗС Португалії та Спільного центру НАТО-Україна з аналізу, навчання та освіти (JATEC) з метою перевірки спроможностей двох десятків країн членів НАТО.

Навчання враховували сучасні тенденції морської війни, зокрема використання безпілотних систем для скоординованих ударів і швидкого реагування на загрози.

Як долучився Операційний склад ВМС ЗСУ

Операційний склад ВМС ЗСУ організував спільну роботу з планування та управління силами умовного противника від України та країн-партнерів, які брали участь в навчальних операціях у складі OPFOR. Спільні навчання за участі ВМС ЗСУ пройшли успішно.



Цьогорічні навчання поєднали REPMUS, провідну світову подію у сфері морської робототехніки та безпілотних технологій, із Dynamic Messenger (DYMS), що є частиною серії оперативних навчань НАТО.



Бригадний генерал Войцех Озга, командувач Спільного центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) наголосив, що "очолюючи команду противника, Україна стала не лише учасником, а й рушійною силою інновацій, що безпосередньо зміцнює морську стійкість НАТО та формує майбутнє колективної безпеки. JATEC пишається тим, що сприяє цьому важливому просуванню вперед".

Інтеграція безпілотних платформ у бойову систему DELTA

Під час навчань безпілотні платформи були інтегровані в бойову систему DELTA, яку використовують ЗСУ.

Інтеграція була здійснена за новим стандартом НАТО STANAG NATO 4817, апробація якого також було одним з важливих завдань навчань, а саме перевірки їхньої взаємосумісності, випробування безпілотних систем у різних умовах, включаючи радіоелектронну боротьбу та підготовку операторів.

Полковник Валерій Вишнівський, директор з імплементації програм Спільного центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) підкреслив: "Участь України у навчаннях є унікальною можливістю продемонструвати ключові тенденції сучасної морської війни. Ми додаємо реалізм сучасного бою до навчань НАТО, що має ще більше спонукати Альянс до впровадження інноваційних змін і тактик у морських операціях".

Хто ще взяв участь у REPMUS/DYMS-2025

Разом з Україною в REPMUS/DYMS-2025 взяли участь сили та засоби Військово-Морських Сил, підприємств, науково-дослідницьких центрів 26 країн-партнерів, а також представники Морського Командування НАТО "Нортвуд", Центру морських досліджень та експериментів НАТО (CMRE), Лабораторії підводних систем і технологій Університету Порту (LSTS) та Ініціативи НАТО щодо морських безпілотних систем (MUSI).

