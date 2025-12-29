РУС
Доля украинцев, считающих членство в НАТО лучшей гарантией безопасности, снизилась до 38%, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Членство в НАТО и гарантии безопасности: что говорят украинцы?

Количество граждан, считающих вступление в НАТО лучшим вариантом обеспечения безопасности, снизилось с 55% до 38%.

Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Снижение поддержки НАТО не сопровождается ростом симпатий к внеблоковому статусу как таковому. Вместо этого наблюдается перераспределение ожиданий в сторону альтернативных, менее амбициозных или более гибких моделей безопасности", - отметили социологи.

За год заметно выросла доля тех, кто возлагает надежды на соглашения о стратегическом оборонном сотрудничестве с отдельными странами-членами НАТО (с 9% до 15%).

Увеличилась также поддержка нейтрального статуса Украины, но при условии международных гарантий безопасности (с 12% до 16%), а также варианта, который предусматривает ставку исключительно на собственные оборонные возможности, даже без внешних гарантий (с 3% до 7%).

Членство в НАТО и гарантии безопасности: что говорят украинцы?

"Эти сдвиги свидетельствуют не столько об изменении ценностных ориентаций, сколько о росте сомнений относительно реалистичности быстрого вступления Украины в НАТО в условиях затяжной войны и неоднозначных сигналов от международных партнеров", - подытожили авторы исследования.

Методология

Опрос проводился с 5 по 16 декабря 2025 года.

Всего в нем приняли участие 2 000 респондентов.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

НАТО показало свою нікчемність і українці втратили інтерес до нікчемної структури.
29.12.2025 15:56 Ответить
Ахаха. Українці колективний рембо, тільки грошей вічно просять, і то не в НАТО а в ЄС. А НАТО по факту ще ніде не воювало.
29.12.2025 16:03 Ответить
І не буде воювати.
29.12.2025 16:08 Ответить
Звісно що не буде. Хіба що Китай нападе.
29.12.2025 16:09 Ответить
"перерозподіл очікувань у бік альтернативних, менш амбітних або більш гнучких моделей безпеки", - зазначили соціологи. Это как, поясните социологи?
29.12.2025 15:57 Ответить
Пардон, отвечу сам себе). Новые модели безпеки - Это обидеться, и уйти в Пампасы?
29.12.2025 15:59 Ответить
Ох,як швидко пішла обробка українців "опитуваннями" та інфонографіками. Геть і не встигнеш спитати, в той час коли тебе самого ніхто ні про що не спитає. 🥴
29.12.2025 16:00 Ответить
Пазітівниє блохери Банкової+ Мономарахфон. Їхній вплив на зе-лохторат.
