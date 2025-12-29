Доля украинцев, считающих членство в НАТО лучшей гарантией безопасности, снизилась до 38%, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Количество граждан, считающих вступление в НАТО лучшим вариантом обеспечения безопасности, снизилось с 55% до 38%.

Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Снижение поддержки НАТО не сопровождается ростом симпатий к внеблоковому статусу как таковому. Вместо этого наблюдается перераспределение ожиданий в сторону альтернативных, менее амбициозных или более гибких моделей безопасности", - отметили социологи.

За год заметно выросла доля тех, кто возлагает надежды на соглашения о стратегическом оборонном сотрудничестве с отдельными странами-членами НАТО (с 9% до 15%).

Увеличилась также поддержка нейтрального статуса Украины, но при условии международных гарантий безопасности (с 12% до 16%), а также варианта, который предусматривает ставку исключительно на собственные оборонные возможности, даже без внешних гарантий (с 3% до 7%).

"Эти сдвиги свидетельствуют не столько об изменении ценностных ориентаций, сколько о росте сомнений относительно реалистичности быстрого вступления Украины в НАТО в условиях затяжной войны и неоднозначных сигналов от международных партнеров", - подытожили авторы исследования.

Методология

Опрос проводился с 5 по 16 декабря 2025 года.

Всего в нем приняли участие 2 000 респондентов.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.



