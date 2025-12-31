Близько 33% українців очікують на мир у 2026 році, - опитування

В українському суспільстві зростає частка людей, які очікують, що найближчий рік буде мирнішим у глобальному вимірі.

Про це свідчать результати щорічного опитування End of Year Survey (EoY), передає Цензор.НЕТ.

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Згідно з дослідженням, оцінки українців щодо майбутнього світу наразі розподілилися майже порівну: близько третини респондентів вважають, що рік буде мирнішим, ще третина очікує збереження нинішнього рівня напруженості, а решта прогнозує погіршення ситуації.

Водночас соціологи фіксують чітку тенденцію зростання оптимізму. Якщо у листопаді 2023 року на мирніший світ сподівалися 26% українців, то нині таких уже близько 33%.

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Для порівняння, у більшості країн, де проводилося опитування, домінують песимістичні очікування. У Західній Європі 55% опитаних вважають, що світ стане більш неспокійним, у Східній Європі таку думку поділяють 42% респондентів.

У звіті зазначається, що на цьому тлі українці демонструють вищий рівень сподівань на покращення глобальної безпекової ситуації, ніж респонденти в багатьох інших регіонах світу.

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