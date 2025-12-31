УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13750 відвідувачів онлайн
Новини Мирний процес
1 270 42

Близько 33% українців очікують на мир у 2026 році, - опитування

біженці,українці

В українському суспільстві зростає частка людей, які очікують, що найближчий рік буде мирнішим у глобальному вимірі.

Про це свідчать результати щорічного опитування End of Year Survey (EoY), передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Згідно з дослідженням, оцінки українців щодо майбутнього світу наразі розподілилися майже порівну: близько третини респондентів вважають, що рік буде мирнішим, ще третина очікує збереження нинішнього рівня напруженості, а решта прогнозує погіршення ситуації.

Водночас соціологи фіксують чітку тенденцію зростання оптимізму. Якщо у листопаді 2023 року на мирніший світ сподівалися 26% українців, то нині таких уже близько 33%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президентські вибори: соціологи назвали рейтинг кандидатів

Для порівняння, у більшості країн, де проводилося опитування, домінують песимістичні очікування. У Західній Європі 55% опитаних вважають, що світ стане більш неспокійним, у Східній Європі таку думку поділяють 42% респондентів.

У звіті зазначається, що на цьому тлі українці демонструють вищий рівень сподівань на покращення глобальної безпекової ситуації, ніж респонденти в багатьох інших регіонах світу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 63% українців вірять у перемогу країни у війні з Росією, - опитування

Автор: 

опитування (2214) війна в Україні (8740)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Тільки 33% очікують на мир? То 67% прикольно, коли війна? Чи хтось не вміє в заголовки?
показати весь коментар
31.12.2025 17:17 Відповісти
+7
Єдине що трохи тішить то це те що дурнів зменшилось від 73% до 33%...
показати весь коментар
31.12.2025 17:17 Відповісти
+4
Магія "73" скінчилася?
показати весь коментар
31.12.2025 17:16 Відповісти

Завантаження...

 
 