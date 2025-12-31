Враг в декабре оккупировал 445 км² территории Украины, больше всего - на Покровском направлении, - DeepState. ИНФОГРАФИКА

В декабре российские захватчики оккупировали 445км2 украинской территории - на 12% меньше, чем в ноябре.

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

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В то же время уменьшилось на 9% и количество штурмовых действий, что, в свою очередь, связано с кадровыми проблемами, которые все чаще появляются в армии противника.

Продвижение врага

Больше всего продвижений, а именно 35%, приходится на Славянское направление.

"Потеря Севера стала серьезным ударом, который решили просто забыть, к тому же на этот участок приходится всего 5% штурмовых действий, что подтверждает факт, к сожалению, наличия проблем и высокого уровня эффективности кацапских штурмов", - отметили аналитики.

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Территориальные потери

В DeepState проанализировали, что на Покровский участок пришлось 26,5% потерь территорий и 32,5% штурмов.

При такой интенсивности и несмотря на большие, чем обычно, территориальные потери, оборона здесь до сих пор остается эффективной.

"Замыкает тройку - Гуляйпольский участок, где на 10% потерь пришлось 11% штурмов. Очень плохую динамику создала ситуация со 102 ОМБр ТрО, но вопреки этому оборонительные действия здесь нельзя назвать плохими", - пишет проект.

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Дополнительно там объяснили по Новопавловскому (Александровскому) направлению, где в зоне ответственности 20 АК, пришлось 8% потерь территорий при 11% штурмовых действий.

"До октября включительно данный участок был очень проблемным. За последние два месяца динамика боев упала на треть, но количество потерянных территорий упало в разы. Связываем это улучшение с приходом в корпус одного из самых талантливых генералов в ВСУ - Николюка", - добавили аналитики.

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