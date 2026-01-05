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Новини Оновлення мапи DeepState Бої на сході України
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Ворог просунувся в Різниківці, Часовому Яру та Мирнограді, - DeepState. МАПА

Російські окупаційні війська мають просування на Донеччині.

Про це під кінець доби 4 січня повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Просування військ РФ

"Ворог просунувся в Різниківці (Бахмутський район), Часовому Яру (Бахмутський район) та Мирнограді (Покровський район)", - йдеться у повідомленні.

Ворог просунувся в Різниківці, Часовому Яру та Мирнограду

Ворог просунувся в Різниківці, Часовому Яру та Мирнограді

Ворог просунувся в Різниківці, Часовому Яру та Мирнограді

Дивіться також: Розкидані мертві окупанти валяються у Часовому Яру після невдалих штурмів. ВIДЕО

Що передувало

Станом на ранок суботи, 3 січня, повідомлялося, що війська РФ мають просування у Куп'янському районі Харківщини та на Донеччині.

Дивіться також: Окупанти просунулись на Донеччині та Запоріжжі, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Часів Яр (428) Мирноград (279) Різниківка (49) DeepState (559)
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Топ коментарі
+10
Менти заброньовані на 90%, а в містах на всі 100. Це абсурд. Навіть у 2-у світову половина НКВДистів була одразу відправлена на фронт. На Троєщині особливо по суботах все чорне від них, статні, молоді, треновані озброєні, на фронті б ціни не було, але вони хапають хворих людей, про яких пише Аліна Михайлова, а самі сміються родичам в обличчя і говорять, прощайтесь, це все, це ще нормальні, а деякі штовхають жінок і кидають на землю чи просто підходять і лупцюють людей ні за що, он як на відео зі Львова, самі не воювали і не збираються, як і муніципальна охорона, міська варта, ДСО і т.д. з молодими відставниками, охоронцями дуп і офіцерами, яких після кафедр мільйони. І в ментівську бригаду Лють не можуть набрати навіть 6 тис. із 141 тис. ментів, шлють СМСки дітям і бабусям, це ганьба.
Годі! Народ України вимагає негайних рішень по боротьбі з корупцією, люстрації суддів і прокурорів, покарання корупціонерам і мародерам і справедливої мобілізації, а не знущання з хворих і беззахисних людей!
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05.01.2026 00:28 Відповісти
+2
І вимагати участі НАТО, бо путлер відкрито виставив умовою припинення війни відкат НАТО до кордонів 97-го року, це купа країн, і, взагалі, це стосується всього НАТО! Ми - не цапи-відбувайли! НАТО - на війну!
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05.01.2026 00:36 Відповісти
+2
Що трапилось у Мирнограді і чи правда, що казав Гнап про прапор і піхотинців, нам скажуть?
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05.01.2026 02:00 Відповісти

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