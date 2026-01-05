Ворог просунувся в Різниківці, Часовому Яру та Мирнограді, - DeepState. МАПА
Російські окупаційні війська мають просування на Донеччині.
Про це під кінець доби 4 січня повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Просування військ РФ
"Ворог просунувся в Різниківці (Бахмутський район), Часовому Яру (Бахмутський район) та Мирнограді (Покровський район)", - йдеться у повідомленні.
Що передувало
Станом на ранок суботи, 3 січня, повідомлялося, що війська РФ мають просування у Куп'янському районі Харківщини та на Донеччині.
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