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Новини Оновлені карти DeepState
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Ворог просунувся поблизу Степової Новоселівки та Костянтинівки, - DeepState. КАРТА

Станом на ранок суботи, 3 січня, війська РФ мають просування у Куп'янському районі Харківщини та на Донеччині. 

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Просування ворога

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Степової Новоселівки ( село Куп'янського району Харківської області) та Костянтинівки (Краматорський район Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог просунувся у Мирнограді, Покровську та Світлому, - DeepState. КАРТА

Карти

Степова Новоселівка
Степова Новоселівка

Костянтинівка карта
Костянтинівка

Читайте також: Ворог у грудні окупував 445 км² території України, найбільше – на Покровському напрямку, - DeepState. ІНФОГРАФІКА

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Костянтинівка (614) Степова Новоселівка (7) DeepState (559)
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