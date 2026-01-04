3 539 3
Ворог просунувся поблизу Степової Новоселівки та Костянтинівки, - DeepState. КАРТА
Станом на ранок суботи, 3 січня, війська РФ мають просування у Куп'янському районі Харківщини та на Донеччині.
Про це повідомили аналітики проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Просування ворога
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Степової Новоселівки ( село Куп'янського району Харківської області) та Костянтинівки (Краматорський район Донецької області", - йдеться у повідомленні.
Карти
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль