Враг продвинулся вблизи Степной Новоселовки и Константиновки, - DeepState. КАРТА
По состоянию на утро субботы, 3 января, войска РФ продвигаются в Купянском районе Харьковской области и в Донецкой области.
Об этом сообщили аналитики проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Продвижение врага
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Степовой Новоселовки (село Купянского района Харьковской области) и Константиновки (Краматорский район Донецкой области", - говорится в сообщении.
Карты
