Враг продвинулся вблизи Степной Новоселовки и Константиновки, - DeepState. КАРТА

По состоянию на утро субботы, 3 января, войска РФ продвигаются в Купянском районе Харьковской области и в Донецкой области. 

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Продвижение врага

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Степовой Новоселовки (село Купянского района Харьковской области) и Константиновки (Краматорский район Донецкой области", - говорится в сообщении.

Карты

Степная Новоселовка
Степная Новоселовка

Константиновка карта
Константиновка

