Враг продвинулся в Мирнограде, Покровске и Светлом, - DeepState. КАРТА

По состоянию на утро субботы, 3 января, войска РФ продвигаются в Покровском районе.

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Продвижение врага

"Карта обновлена. Враг продвинулся в Мирнограде, Покровске и Светлом (село вблизи Мирнограда). Уточнена линия соприкосновения в Покровске", - говорится в сообщении.

Мирноград карта
Мирноград

Покровск карта
Покровск 

Светлая карта
Светлое

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские войска полностью контролируют северную и центральную части Мирнограда, - 7 корпус

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что оккупанты продвинулись в Донецкой и Запорожской областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Логистика возле Мирнограда остается затрудненной, - ГВ "Схід"

Автор: 

Покровск (1111) Мирноград (203) Светлое (6) DeepState (406)
Доки ЗСУ намертво і на тривалий час не зупинять щоденне просування ворога на захід України - мріяти та вести якісь перемовини про "мир", причому навіть не з агресором, а з "посередником", який відверто підтримує цього агресора,- може лише кончений ідіот!
показать весь комментарий
03.01.2026 08:39 Ответить
Ну якщо в ЗСУ мобілізують депутатів ВР, поліцейський, які не навчені воювати, суддів, прокурорів, службовців різних організацій, які починаються на букви- СБУ, НАБУ і т. д., держ службовців, хитровиїбаних броненосців, військових, які ************* в тилу, молодих диванних пенсіонерів, то бідні 55+ не зупинять руських скотів і виродків
показать весь комментарий
03.01.2026 08:59 Ответить
 
 