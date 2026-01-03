Враг продвинулся в Мирнограде, Покровске и Светлом, - DeepState. КАРТА
По состоянию на утро субботы, 3 января, войска РФ продвигаются в Покровском районе.
Об этом сообщили аналитики проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Продвижение врага
"Карта обновлена. Враг продвинулся в Мирнограде, Покровске и Светлом (село вблизи Мирнограда). Уточнена линия соприкосновения в Покровске", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что оккупанты продвинулись в Донецкой и Запорожской областях.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Павло Бубенко #551281
показать весь комментарий03.01.2026 08:39 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Olena Olena #512149
показать весь комментарий03.01.2026 08:59 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль