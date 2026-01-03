Враг продвинулся в Мирнограде, Покровске и Светлом, - DeepState. КАРТА

По состоянию на утро субботы, 3 января, войска РФ продвигаются в Покровском районе.

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Продвижение врага

"Карта обновлена. Враг продвинулся в Мирнограде, Покровске и Светлом (село вблизи Мирнограда). Уточнена линия соприкосновения в Покровске", - говорится в сообщении.



Мирноград



Покровск



Светлое

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что оккупанты продвинулись в Донецкой и Запорожской областях.

