Оккупанты продвинулись на Донетчине и Запорожье, - DeepState. КАРТА

По состоянию на пятницу, 2 января, российская оккупационная армия имела территориальные продвижения в Донецкой области - вблизи населенных пунктов Резвичка и Предтечино, а также в Запорожской области - вблизи Дорожнянки.

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Продвижение врага

По данным карт, войска РФ продвинулись вблизи Резвичковки Бахмутского района Донецкой области, в районе Предтечино Краматорского района Донецкой области, а также недалеко от населенного пункта Дорожнянка Пологовского района Запорожской области.

Также читайте: Около 4,3 тыс. км² территории Украины оккупировали российские войска в 2025 году. ИНФОГРАФИКА

По оценке аналитического проекта DeepState, в течение 2025 года российские войска захватили 4 336 квадратных километров украинской территории, что составляет около 0,72% площади страны.

Читайте также: Враг в декабре оккупировал 445 км² территории Украины, больше всего – на Покровском направлении, - DeepState. ИНФОГРАФИКА

Гімномарафон тричі на день. І ніякого інтернету. Дня через 2-3 попустить. Кордонів 91 року захочеться, кави в криму і багат-багато репарацій.
02.01.2026 15:05 Ответить
Так. Але перше об'єктивно і перевіряється. А другому потрібно просто вірити.
02.01.2026 16:26 Ответить
А ти звідки пишеш?
02.01.2026 16:18 Ответить
Або 16,4% Донецької області
Або 53,5% Чернівецької області
Або 5 міст Київ.
02.01.2026 14:58 Ответить
Не так вже і мало.
02.01.2026 15:03 Ответить
Це 63/63 кілометри,за 300 000 тухлих кацапів,це не так і багато.
показать весь комментарий
Так. Але перше об'єктивно і перевіряється. А другому потрібно просто вірити.
02.01.2026 16:26 Ответить
Це самі кацапи пишуть,не ми.
02.01.2026 17:44 Ответить
Знайшов кому вірити.
02.01.2026 18:50 Ответить
Так враження, що це ,,інформ бюро" deepstate разомз кац@...й ,просувається! Коли вже їх ,,просунуть" .....
02.01.2026 14:59 Ответить
Гімномарафон тричі на день. І ніякого інтернету. Дня через 2-3 попустить. Кордонів 91 року захочеться, кави в криму і багат-багато репарацій.
02.01.2026 15:05 Ответить
Щодня відкриваючи новину читаючи кацапська Мразь захопила і просунулась, про які повернення територій мова? Крим, Домбас, 53% українців виступають проти територіальних поступок. Путинська мерзота отримуе доповіді , просунулися, захопили, тримаємо. Після цього ця тварюка окрилюється, йому не страшні погрози, санкції, потрібні реальні дії , реальнi ....
02.01.2026 15:21 Ответить
"Долбаноє ТЦК" працювати не бажає... Фронт напівпустий. З Буковеля чіпати нікого не можна. То чому ми дивуємося?
02.01.2026 16:02 Ответить
А ти звідки пишеш?
02.01.2026 16:18 Ответить
 
 