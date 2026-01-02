1 958 11
Оккупанты продвинулись на Донетчине и Запорожье, - DeepState. КАРТА
По состоянию на пятницу, 2 января, российская оккупационная армия имела территориальные продвижения в Донецкой области - вблизи населенных пунктов Резвичка и Предтечино, а также в Запорожской области - вблизи Дорожнянки.
Об этом сообщили аналитики проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Продвижение врага
По данным карт, войска РФ продвинулись вблизи Резвичковки Бахмутского района Донецкой области, в районе Предтечино Краматорского района Донецкой области, а также недалеко от населенного пункта Дорожнянка Пологовского района Запорожской области.
По оценке аналитического проекта DeepState, в течение 2025 года российские войска захватили 4 336 квадратных километров украинской территории, что составляет около 0,72% площади страны.
Або 16,4% Донецької області
Або 53,5% Чернівецької області
Або 5 міст Київ.