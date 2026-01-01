Украинские войска полностью контролируют северную и центральную части Мирнограда, - 7-й корпус

Силы обороны Украины полностью контролируют северную и центральную части Мирнограда Донецкой области.

Об этом 1 января в эфире телемарафона "Єдині новини" рассказал офицер отделения коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Сергей Окишев, информирует Цензор.НЕТ.

Мирноград

По его словам, враг пытается продвигаться туда сразу с нескольких направлений, а также хочет инфильтрироваться и пройти небольшими группами в центр города.

"В центральную часть Мирнограда они пытаются попасть только небольшими группами. Силы обороны вовремя их замечают и уничтожают как с БПЛА, так и непосредственно в прямом стрелковом бою. Также другими средствами поражения, в том числе артиллерией. Сейчас Силы обороны Украины полностью контролируют северную часть Мирнограда и центральную", - рассказал Окишев.

Ситуация около Гришино

В 7-м корпусе ДШВ также рассказали, что в районе села Гришино сейчас удалось стабилизировать ситуацию.

"Враг также не оставляет попыток атаковать этот населенный пункт, но уничтожается еще на подступах. Наша аэроразведка работает, наши ударные дроны работают, другие составляющие силы обороны Украины уничтожают врага еще на подступах к населенному пункту Гришино", - добавил Окишев.

