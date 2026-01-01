Українські війська повністю контролюють північну та центральну частини Мирнограда, - 7 корпус

Сили оборони України повністю контролюють північну та центральну частини Мирнограда Донецької області.

Про це 1 січня в етері телемарафону "Єдині новини" розповів офіцер відділення комунікацій 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Сергій Окішев, інформує Цензор.НЕТ.

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Мирноград

За його словами, ворог намагається просуватися туди одразу з декількох напрямків, також хоче інфільтруватися та пройти невеликими групами в центр міста.

"У центральну частину Мирнограда вони намагаються тільки потрапити невеликими групами. Сили оборони вчасно їх помічають та знищують як з БпЛА, так і безпосередньо в прямому стрілковому бою. Також іншими засобами ураження, зокрема й артилерією. Наразі Сили оборони України повністю контролюють північну частину Мирнограду та центральну", - розповів Окішев.

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Ситуація поблизу Гришиного

У 7 корпусі ДШВ також розповіли, що в районі села Гришине нині вдалося стабілізувати ситуацію.

"Ворог так само не полишає спроби атакувати цей населений пункт, але знищується ще на підступах. Наша аеророзвідка працює, наші ударні дрони працюють, інші складові сили оборони України знищують ворога ще на підступах до населеного пункту Гришине", - додав Окішев.

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