Ворог просунувся у Мирнограді, Покровську та Світлому, - DeepState. КАРТА

Станом на ранок суботи, 3 січня, війська РФ мають просування у Покровському районі.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Просування ворога

"Мапу оновлено. Ворог просунувся у Мирнограді, Покровську та Світлому ( село поблизу Мирнограда). Уточнено лінію зіткнення у Покровську", - йдеться у повідомленні.



Мирноград



Покровськ



Світле

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що окупанти просунулись на Донеччині та Запоріжжі.

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