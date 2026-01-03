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Ворог просунувся у Мирнограді, Покровську та Світлому, - DeepState. КАРТА
Станом на ранок суботи, 3 січня, війська РФ мають просування у Покровському районі.
Про це повідомили аналітики проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Просування ворога
"Мапу оновлено. Ворог просунувся у Мирнограді, Покровську та Світлому ( село поблизу Мирнограда). Уточнено лінію зіткнення у Покровську", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що окупанти просунулись на Донеччині та Запоріжжі.
Топ коментарі
+9 Olena Olena #512149
показати весь коментар03.01.2026 08:59 Відповісти Посилання
+6 Павло Бубенко #551281
показати весь коментар03.01.2026 08:39 Відповісти Посилання
+3 Andrijmak63
показати весь коментар03.01.2026 09:48 Відповісти Посилання
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