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Новини Оновлені карти DeepState
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Ворог просунувся у Мирнограді, Покровську та Світлому, - DeepState. КАРТА

Станом на ранок суботи, 3 січня, війська РФ мають просування у Покровському районі.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Просування ворога

"Мапу оновлено. Ворог просунувся у Мирнограді, Покровську та Світлому ( село поблизу Мирнограда). Уточнено лінію зіткнення у Покровську", - йдеться у повідомленні.

мирноград карта
Мирноград

Покровськ карта
Покровськ 

Світле карта
Світле

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські війська повністю контролюють північну та центральну частини Мирнограда, - 7 корпус

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що окупанти просунулись на Донеччині та Запоріжжі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Логістика біля Мирнограда залишається ускладненою, - УВ "Схід"

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Покровськ (1362) Мирноград (279) Світле (6) DeepState (559)
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Топ коментарі
+9
Ну якщо в ЗСУ мобілізують депутатів ВР, поліцейський, які не навчені воювати, суддів, прокурорів, службовців різних організацій, які починаються на букви- СБУ, НАБУ і т. д., держ службовців, хитровиїбаних броненосців, військових, які ************* в тилу, молодих диванних пенсіонерів, то бідні 55+ не зупинять руських скотів і виродків
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03.01.2026 08:59 Відповісти
+6
Доки ЗСУ намертво і на тривалий час не зупинять щоденне просування ворога на захід України - мріяти та вести якісь перемовини про "мир", причому навіть не з агресором, а з "посередником", який відверто підтримує цього агресора,- може лише кончений ідіот!
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03.01.2026 08:39 Відповісти
+3
Переговорна позиція Зеленого посилюється щодня
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03.01.2026 09:48 Відповісти

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