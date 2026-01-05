Враг продвинулся в Резниковке, Часовом Яре и Мирнограде, - DeepState. КАРТА

Российские оккупационные войска продвигаются в Донецкой области.

Об этом в конце суток 4 января сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Продвижение войск РФ

"Враг продвинулся в Резниковке (Бахмутский район), Часовом Яре (Бахмутский район) и Мирнограде (Покровский район)", - говорится в сообщении.

Что предшествовало

По состоянию на утро субботы, 3 января, сообщалось, что войска РФ продвигаются в Купянском районе Харьковской области и в Донецкой области.

