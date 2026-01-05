РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9918 посетителей онлайн
Новости Обновление карты DeepState Бои на востоке Украины
2 255 8

Враг продвинулся в Резниковке, Часовом Яре и Мирнограде, - DeepState. КАРТА

Российские оккупационные войска продвигаются в Донецкой области.

Об этом в конце суток 4 января сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Продвижение войск РФ

"Враг продвинулся в Резниковке (Бахмутский район), Часовом Яре (Бахмутский район) и Мирнограде (Покровский район)", - говорится в сообщении.

Враг продвинулся в Резныковке, Часовом Яру и Мирнограде

Враг продвинулся в Резныковке, Часовом Яру и Мирнограде

Враг продвинулся в Резныковке, Часовом Яру и Мирнограде

Также смотрите: Ситуация в Часовом Яре: россияне атакуют под прикрытием снегопадов, применяют штурмовые группы. ВИДЕО

Что предшествовало

По состоянию на утро субботы, 3 января, сообщалось, что войска РФ продвигаются в Купянском районе Харьковской области и в Донецкой области.

Смотрите также: Оккупанты продвинулись в Донецкой и Запорожской областях, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Часов Яр (413) Мирноград (205) Резниковка (7) DeepState (408)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Менти заброньовані на 90%, а в містах на всі 100. Це абсурд. Навіть у 2-у світову половина НКВДистів була одразу відправлена на фронт. На Троєщині особливо по суботах все чорне від них, статні, молоді, треновані озброєні, на фронті б ціни не було, але вони хапають хворих людей, про яких пише Аліна Михайлова, а самі сміються родичам в обличчя і говорять, прощайтесь, це все, це ще нормальні, а деякі штовхають жінок і кидають на землю чи просто підходять і лупцюють людей ні за що, он як на відео зі Львова, самі не воювали і не збираються, як і муніципальна охорона, міська варта, ДСО і т.д. з молодими відставниками, охоронцями дуп і офіцерами, яких після кафедр мільйони. І в ментівську бригаду Лють не можуть набрати навіть 6 тис. із 141 тис. ментів, шлють СМСки дітям і бабусям, це ганьба.
Годі! Народ України вимагає негайних рішень по боротьбі з корупцією, люстрації суддів і прокурорів, покарання корупціонерам і мародерам і справедливої мобілізації, а не знущання з хворих і беззахисних людей!
показать весь комментарий
05.01.2026 00:28 Ответить
Інакше нам просто не встояти.
показать весь комментарий
05.01.2026 00:35 Ответить
І вимагати участі НАТО, бо путлер відкрито виставив умовою припинення війни відкат НАТО до кордонів 97-го року, це купа країн, і, взагалі, це стосується всього НАТО! Ми - не цапи-відбувайли! НАТО - на війну!
показать весь комментарий
05.01.2026 00:36 Ответить
Інакше нам всім смерть!
показать весь комментарий
05.01.2026 00:49 Ответить
Гірка, кричуща правда!
показать весь комментарий
05.01.2026 01:00 Ответить
Да, хворими і 55+ війни не виграєш
показать весь комментарий
05.01.2026 07:27 Ответить
Що трапилось у Мирнограді і чи правда, що казав Гнап про прапор і піхотинців, нам скажуть?
показать весь комментарий
05.01.2026 02:00 Ответить
Після призначення монгола сцирського , був хоч один день без таких новин. І как там пагодка в мухасранскє де живуть ті хто виплодив його? Нормально , тепло , світло є постійно, фсб охороняє?
показать весь комментарий
05.01.2026 05:46 Ответить
 
 