Враг продвинулся возле Федоровки и в Новомарковом в Донецкой области, - DeepState. КАРТА
Российские оккупационные войска продвигаются в Бахмутском и Краматорском районах Донецкой области.
Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Враг продвинулся вблизи Федоровки и в Новомарковом", - отметили там.
Что предшествовало?
- В Генштабе ВСУ сообщили, что многочисленные обстрелы, штурмы и авиаудары зафиксированы на всех направлениях фронта.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
За що? За те, що просування кацапів на 100 метрів ними подається так голосно, начеб вони в Київ просунули.
Чесно!
В новому, 2026-му, році противник значно знизив свою активність, що стосується не тільки штурмових дій, а і загалом пересувань по всій ЛБЗ.
Про механізовані штурми взагалі мовчу, хіба де-не-де проскакують поодинокі спроби організувати щось подібне, але вже майже тиждень це не носить такого масового характеру по всьому фронту. Інтенсивність пересувань ворога пішим ходом та на транспорті також значно впала.
Це якраз і видно по Діпстейтам крайні дні.
Просування мінімальні як по кількості ділянок, так і по глибині.