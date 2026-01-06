РУС
Обновленные карты DeepState
411 2

Враг продвинулся возле Федоровки и в Новомарковом в Донецкой области, - DeepState. КАРТА

Российские оккупационные войска продвигаются в Бахмутском и Краматорском районах Донецкой области.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Подробности

"Враг продвинулся вблизи Федоровки и в Новомарковом", - отметили там.

Россияне продвигаются в Донецкой области: что известно?
Россияне продвигаются в Донецкой области: что известно?

Читайте: Враг в декабре оккупировал 445 км² территории Украины, больше всего - на Покровском направлении, - DeepState. ИНФОГРАФИКА

Что предшествовало?

Читайте: Враг активизировал штурмы на Гуляйпольском направлении: город разрушен на 30–40%, критическая инфраструктура повреждена, - 154 ОМБр

Автор: 

боевые действия (5407) Федоровка (5) Новомарково (3) DeepState (409)
Інколи хочеться щось "просунути" хазяям DeepState.
За що? За те, що просування кацапів на 100 метрів ними подається так голосно, начеб вони в Київ просунули.
Чесно!
показать весь комментарий
06.01.2026 11:29 Ответить
https://t.me/officer_33/6616 Офіцер
В новому, 2026-му, році противник значно знизив свою активність, що стосується не тільки штурмових дій, а і загалом пересувань по всій ЛБЗ.

Про механізовані штурми взагалі мовчу, хіба де-не-де проскакують поодинокі спроби організувати щось подібне, але вже майже тиждень це не носить такого масового характеру по всьому фронту. Інтенсивність пересувань ворога пішим ходом та на транспорті також значно впала.

Це якраз і видно по Діпстейтам крайні дні.
Просування мінімальні як по кількості ділянок, так і по глибині.
показать весь комментарий
06.01.2026 11:34 Ответить
 
 