Ворог просунувся у Гуляйполі та Приморському, - DeepState. КАРТА

Російські війська просунулися у Гуляйполі та Приморському Запорізької області. Також уточнено лінію ситуації поблизу Філії на Дніпропетровщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState

"Ворог просунувся у Гуляйполі (Пологівський район, Запорізька область) та Приморському (Василівський район, Запорізька область), уточнено лінію ситуацію поблизу Філії (Синельниківський район, Дніпропетровська область)", - йдеться в повідомленні.

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