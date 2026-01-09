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Ворог просунувся у Гуляйполі та Приморському, - DeepState. КАРТА
Російські війська просунулися у Гуляйполі та Приморському Запорізької області. Також уточнено лінію ситуації поблизу Філії на Дніпропетровщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState
"Ворог просунувся у Гуляйполі (Пологівський район, Запорізька область) та Приморському (Василівський район, Запорізька область), уточнено лінію ситуацію поблизу Філії (Синельниківський район, Дніпропетровська область)", - йдеться в повідомленні.
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Топ коментарі
+3 Гліб _
показати весь коментар09.01.2026 06:41 Відповісти Посилання
+3 Мила Ясная #560985
показати весь коментар09.01.2026 10:09 Відповісти Посилання
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