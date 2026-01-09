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Новини Оновлення мапи DeepState
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Ворог просунувся у Гуляйполі та Приморському, - DeepState. КАРТА

Російські війська просунулися у Гуляйполі та Приморському Запорізької області. Також уточнено лінію ситуації поблизу Філії на Дніпропетровщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState

"Ворог просунувся у Гуляйполі (Пологівський район, Запорізька область) та Приморському (Василівський район, Запорізька область), уточнено лінію ситуацію поблизу Філії (Синельниківський район, Дніпропетровська область)", - йдеться в повідомленні.

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Оновлені карти

Оновлення фронту: просування РФ у Запорізькій області
Оновлення фронту: просування РФ у Запорізькій області
Оновлення фронту: просування РФ у Запорізькій області

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Гуляйполе (254) Філія (6) Приморське (39) DeepState (562)
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Топ коментарі
+3
Гундосого під суд
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09.01.2026 06:41 Відповісти
+3
Доки не буде тотальна брехня в угоду Сирському , доки не будуть знімати комбригів за правду - ЗСУ буде відступати і втрачати людей . Впровадивши політику "гарних доповідей" - Сирський розвалює ЗСУ прискореними темпами
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09.01.2026 10:09 Відповісти

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