РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11703 посетителя онлайн
Новости Обновление карты DeepState
2 158 2

Враг продвинулся в Гуляйполе и Приморском, - DeepState. КАРТА

Российские войска продвинулись в Гуляйполе и Приморском Запорожской области. Также уточнена линия ситуации вблизи Филии на Днепропетровщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Враг продвинулся в Гуляйполе (Пологовский район, Запорожская область) и Приморском (Васильевский район, Запорожская область), уточнена линия ситуации вблизи Филии (Синельниковский район, Днепропетровская область)", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг оккупировал Андреевку и Новомарково, продвинулся в Донецкой области, - DeepState

Обновленные карты

Обновление фронта: продвижение РФ в Запорожской области
Обновление фронта: продвижение РФ в Запорожской области
Обновление фронта: продвижение РФ в Запорожской области

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг продвинулся в Резниковке, Часовом Яре и Мирнограде, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Гуляйполе (161) Филия (5) Приморское (34) DeepState (410)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гундосого під суд
показать весь комментарий
09.01.2026 06:41 Ответить
Все що відбувається в Україні діло рук комуняк москалів жидів та інших клановоолігархічної бандитської влади яка існуввла та існує по сьогоднішній день...
показать весь комментарий
09.01.2026 07:08 Ответить
 
 