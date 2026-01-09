Враг продвинулся в Гуляйполе и Приморском, - DeepState. КАРТА

Российские войска продвинулись в Гуляйполе и Приморском Запорожской области. Также уточнена линия ситуации вблизи Филии на Днепропетровщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Враг продвинулся в Гуляйполе (Пологовский район, Запорожская область) и Приморском (Васильевский район, Запорожская область), уточнена линия ситуации вблизи Филии (Синельниковский район, Днепропетровская область)", - говорится в сообщении.

Обновленные карты







