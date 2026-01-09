Враг продвинулся в Гуляйполе и Приморском, - DeepState. КАРТА
Российские войска продвинулись в Гуляйполе и Приморском Запорожской области. Также уточнена линия ситуации вблизи Филии на Днепропетровщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
"Враг продвинулся в Гуляйполе (Пологовский район, Запорожская область) и Приморском (Васильевский район, Запорожская область), уточнена линия ситуации вблизи Филии (Синельниковский район, Днепропетровская область)", - говорится в сообщении.
Обновленные карты
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гліб _
показать весь комментарий09.01.2026 06:41 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Oleg Gorash
показать весь комментарий09.01.2026 07:08 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль