Враг оккупировал Андреевку и Новомарково, продвинулся на Донетчине, - DeepState
Россия оккупировала Андреевку в Сумской области и Новомарково в Донецкой области, также зафиксировано продвижение вблизи Майского.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState.
"Враг оккупировал Андреевку (Сумской район, Сумская область) и Новомарково (Краматорский район, Донецкая область), а также продвинулся вблизи Майского (Краматорский район, Донецкая область)", - говорится в сообщении.
