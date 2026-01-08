Враг оккупировал Андреевку и Новомарково, продвинулся на Донетчине, - DeepState

Россия оккупировала Андреевку в Сумской области и Новомарково в Донецкой области, также зафиксировано продвижение вблизи Майского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

"Враг оккупировал Андреевку (Сумской район, Сумская область) и Новомарково (Краматорский район, Донецкая область), а также продвинулся вблизи Майского (Краматорский район, Донецкая область)", - говорится в сообщении.

Обновленные карты





