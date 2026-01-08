РУС
Новости Обновление карты DeepState
1 231 5

Враг оккупировал Андреевку и Новомарково, продвинулся на Донетчине, - DeepState

Россия оккупировала Андреевку в Сумской области и Новомарково в Донецкой области, также зафиксировано продвижение вблизи Майского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

"Враг оккупировал Андреевку (Сумской район, Сумская область) и Новомарково (Краматорский район, Донецкая область), а также продвинулся вблизи Майского (Краматорский район, Донецкая область)", - говорится в сообщении.

Обновленные карты

Оккупация Андреевки и Новомаркового: враг продвинулся в двух областях

Продвижение врага в Донецкой области
Продвижение врага в Донецкой области

Майское (4) Новомарково (3) Андреевка (8)
За добу Росія втратила ще 1400 військових
08.01.2026 07:02 Ответить
Схоже з цим Верховним головнокомандувачем годі чекати на зупинку ворога та вдалий контрнаступ.
08.01.2026 07:45 Ответить
Зепоцу це не цікаво, поїхав офшори перевірить, з батьками зустрінеться, відпочине.
08.01.2026 08:12 Ответить
В Андріївці теж алконавти стояли, як у випадку з Грабовським? Чи теж будуть казати про героїчний спротив наших поціновувачів Бахуса?
08.01.2026 08:29 Ответить
ЗСУ спростували окупацію Андріївки
08.01.2026 08:38 Ответить
 
 