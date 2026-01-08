Ворог окупував Андріївку та Новомаркове, просунувся на Донеччині, - DeepState

Росія окупувала Андріївку в Сумській області та Новомаркове на Донеччині, також зафіксоване просування поблизу Майського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

"Ворог окупував Андріївку (Сумський район, Сумська область) та Новомаркове (Краматорський район, Донецька область), а також просунувся поблизу Майського (Краматорський район, Донецька область)", - йдеться в повідомленні.

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Бої за Андріївку: що відомо

Андріївка розташована у Хотінській громаді Сумської області безпосередньо поблизу кордону з Росією — за кілька кілометрів від лінії розмежування. Завдяки своєму розташуванню населений пункт має важливе стратегічне значення для контролю північно-східної ділянки фронту та стримування можливого просування противника вглиб території України.

На початку червня 2025 року російська сторона заявила про нібито захоплення Андріївки під час наступальних дій у Сумській області. Втім, уже в середині червня українські Сили оборони провели контратаку та відновили контроль над селом. Інформацію про звільнення підтвердили українські військові та президент Володимир Зеленський.

Бої за Андріївку були інтенсивними й велися за участі українських штурмових підрозділів, зокрема 225-го окремого штурмового полку та підрозділів 110-ї механізованої бригади. Утримання населеного пункту дозволило стабілізувати ситуацію на лівому фланзі оборони та не допустити подальшого прориву противника.

Станом на січень 2026 року, за даними аналітичних проєктів і карт бойових дій, Андріївка залишається під контролем Збройних сил України. Водночас прикордонні райони Сумщини й надалі перебувають у зоні підвищеної уваги через постійну загрозу з боку російських військ.

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