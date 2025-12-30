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Новини Оновлені карти DeepState
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Ворог окупував Пазено, Переїзне та Кузьминівку на Донеччині і має просування поблизу Андріївки і в Мирнограді, - DeepState. КАРТА

Переїзне

Російські окупанти захопили три населені пункти на Донеччині та мають територіальні загарбання на Сумщині і в Мирнограді.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

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Де ворог має успіх?

"Мапу оновлено. Ворог окупував Пазено, Переїзне та Кузьминівку (всі три населені пункти у Бахмутському районі Донецької області), а також просунувся поблизу Андріївки (Сумська область) та у Мирнограді (місто Покровського району в Донецькій області)", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Всі підступи до Покровська під контролем українських дронів, біля Мирнограду логістика ускладнена, - УВ "Схід"

Мапи

Пазено карта
Пазено

Переїзне
Переїзне

Кузьминівка
Кузьминівка

Андріївка карта
Андріївка 

Мирноград карта
Мирноград

Також читайте: Оборона Гуляйполя ускладнюється через рельєф, місто фактично у сірій зоні, - DeepState

Автор: 

Сумська область (4887) Донецька область (11490) Мирноград (279) Бахмутський район (860) Покровський район (1811) Сумський район (669) Кузьминівка (1) Переїзне (2) Пазено (9) Андріївка (10) DeepState (556)
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Топ коментарі
+10
Почався обвал фронту, наслідки кривої, недолугої мобілізації за яку ніхто так і на відповідає..
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30.12.2025 13:06 Відповісти
+10
За численні відходи і провали і обороні, хоч когось звільнили? По военним законам сирка потрібно за таке під трибунал кинути , але всі спокійно на своїх місцях, значить йде запланована здача територій по оману або так званий "референдум" .
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30.12.2025 13:11 Відповісти
+8
результат окуєнних "зелених домовленостей і переговорів з американо-рашистською агентурою.
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30.12.2025 13:16 Відповісти

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