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Ворог окупував Пазено, Переїзне та Кузьминівку на Донеччині і має просування поблизу Андріївки і в Мирнограді, - DeepState. КАРТА
Російські окупанти захопили три населені пункти на Донеччині та мають територіальні загарбання на Сумщині і в Мирнограді.
Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
Де ворог має успіх?
"Мапу оновлено. Ворог окупував Пазено, Переїзне та Кузьминівку (всі три населені пункти у Бахмутському районі Донецької області), а також просунувся поблизу Андріївки (Сумська область) та у Мирнограді (місто Покровського району в Донецькій області)", - йдеться у повідомленні.
Мапи
Топ коментарі
+10 Sanya #615841
показати весь коментар30.12.2025 13:06 Відповісти Посилання
+10 Sanya #615841
показати весь коментар30.12.2025 13:11 Відповісти Посилання
+8 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар30.12.2025 13:16 Відповісти Посилання
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