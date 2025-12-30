Ворог окупував Пазено, Переїзне та Кузьминівку на Донеччині і має просування поблизу Андріївки і в Мирнограді, - DeepState. КАРТА

Російські окупанти захопили три населені пункти на Донеччині та мають територіальні загарбання на Сумщині і в Мирнограді.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

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Де ворог має успіх?

"Мапу оновлено. Ворог окупував Пазено, Переїзне та Кузьминівку (всі три населені пункти у Бахмутському районі Донецької області), а також просунувся поблизу Андріївки (Сумська область) та у Мирнограді (місто Покровського району в Донецькій області)", - йдеться у повідомленні.

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Мапи



Пазено



Переїзне



Кузьминівка



Андріївка



Мирноград

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