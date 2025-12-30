Всі підступи до Покровська під контролем українських дронів, біля Мирнограду логістика ускладнена, - УВ "Схід"

Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ "Схід" стримують натиск противника і протягом минулої доби відбили 79 російських штурмів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УВ "Схід".

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Як зазначається, українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Ворог зазнає значних втрат.

Обстановка на Покровському напрямку

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Панківка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка та у бік Філії.

Вчора на цьому напрямку українські воїни знешкодили 130 окупантів, з них 70 - безповоротно. Знищено 11 одиниць автомобільної техніки, чотири антени управління БпЛА. Крім того, уражено танк, три одиниці автомобільної техніки, чотири пункти управління БпЛА та 14 укриттів для особового складу.

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Бої за Покровськ та Мирноград

За даними УВ "Схід", українські підрозділи надалі контролюють північну частину Покровська. У центральній частині міста наші воїни блокують просування противника. Ведуться пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові.

Всі підступи до міста перебувають під контролем українських дронів. Також поблизу міста зосереджена значна кількість сил і засобів, підрозділів безпілотних сил і дронових бригад і полків, які там ведуть оборону.

У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста. Для стримування ворога оборона міста поповнена додатковими силами та засобами.

"Логістика залишається ускладненою. Для підсилення наших можливостей постачання вживаються заходи з розширення логістичних коридорів до Мирнограда", - йдеться у повідомленні.

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Знищення військ РФ

В цілому, у зоні відповідальності УВ "Схід" протягом доби противник продовжує зазнавати найбільших втрат - 473 окупантів за минулу добу.

Також знищено 1150 БпЛА різних типів та 89 одиниць іншого озброєння і техніки, зокрема, два танки.

Сили оборони зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 33 розрахунки російських БпАК.

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