Все подступы к Покровску под контролем украинских дронов, возле Мирнограда логистика затруднена, - ГВ "Схід"

Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Схід" сдерживают натиск противника и за прошедшие сутки отразили 79 российских штурмов.

Как отмечается, украинские подразделения продолжают активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Враг несет значительные потери.

Обстановка на Покровском направлении

На Покровском направлении наши защитники остановили 43 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Панковка, Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоэкономичное, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергиевка и в сторону Филии.

Вчера на этом направлении украинские воины обезвредили 130 оккупантов, из них 70 - безвозвратно. Уничтожено 11 единиц автомобильной техники, четыре антенны управления БПЛА. Кроме того, поражен танк, три единицы автомобильной техники, четыре пункта управления БПЛА и 14 укрытий для личного состава.

Бои за Покровск и Мирноград

По данным ГВ "Схід", украинские подразделения продолжают контролировать северную часть Покровска. В центральной части города наши воины блокируют продвижение противника. Ведутся поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке.

Все подступы к городу находятся под контролем украинских дронов. Также вблизи города сосредоточено значительное количество сил и средств, подразделений беспилотных сил и дроновых бригад и полков, которые там ведут оборону.

В Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу. Для сдерживания врага оборона города пополнена дополнительными силами и средствами.

"Логистика остается затрудненной. Для усиления наших возможностей снабжения принимаются меры по расширению логистических коридоров в Мирноград", - говорится в сообщении.

Уничтожение войск РФ

В целом, в зоне ответственности ГВ "Схід" в течение суток противник продолжает нести наибольшие потери - 473 оккупанта за прошедшие сутки.

Также уничтожено 1150 БПЛА различных типов и 89 единиц другого вооружения и техники, в частности, два танка.

Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 33 расчета российских БпАК.

