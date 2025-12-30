Враг оккупировал Пазено, Переездное и Кузьминовку в Донецкой области и продвигается вблизи Андреевки и в Мирнограде, - DeepState. КАРТА
Российские оккупанты захватили три населенных пункта в Донецкой области и имеют территориальные захваты в Сумской области и в Мирнограде.
Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Где враг добился успеха?
"Карта обновлена. Враг оккупировал Пазено, Переездное и Кузьминовку (все три населенных пункта в Бахмутском районе Донецкой области), а также продвинулся вблизи Андреевки (Сумская область) и в Мирнограде (город Покровского района в Донецкой области)", - говорится в сообщении.
Карты
