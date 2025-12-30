РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8699 посетителей онлайн
Новости Обновленные карты DeepState
1 854 13

Враг оккупировал Пазено, Переездное и Кузьминовку в Донецкой области и продвигается вблизи Андреевки и в Мирнограде, - DeepState. КАРТА

Переїзне

Российские оккупанты захватили три населенных пункта в Донецкой области и имеют территориальные захваты в Сумской области и в Мирнограде.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Где враг добился успеха?

"Карта обновлена. Враг оккупировал Пазено, Переездное и Кузьминовку (все три населенных пункта в Бахмутском районе Донецкой области), а также продвинулся вблизи Андреевки (Сумская область) и в Мирнограде (город Покровского района в Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бойцы ПВО 47-й ОМБр дронами "Дикие шершни" отразили массированную атаку российских беспилотников на Сумщине: за 6 часов сбито 22 цели. ВИДЕО

Карты

Пазено карта
Пазено

Переездное
Переездное

Кузьминовка
Кузьминовка

Андреевка карта
Андреевка 

Мирноград карта
Мирноград

Читайте также: Оборона Гуляйполя осложняется из-за рельефа, город фактически находится в серой зоне, - DeepState

Автор: 

Сумская область (3933) Донецкая область (11750) Мирноград (197) Бахмутский район (744) Покровский район (1509) Сумский район (502) Кузьминовка (1) Переездное (2) Пазено (3) Андреевка (6) DeepState (400)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Почався обвал фронту, наслідки кривої, недолугої мобілізації за яку ніхто так і на відповідає..
показать весь комментарий
30.12.2025 13:06 Ответить
+3
За численні відходи і провали і обороні, хоч когось звільнили? По военним законам сирка потрібно за таке під трибунал кинути , але всі спокійно на своїх місцях, значить йде запланована здача територій по оману або так званий "референдум" .
показать весь комментарий
30.12.2025 13:11 Ответить
+3
результат окуєнних "зелених домовленостей і переговорів з американо-рашистською агентурою.
показать весь комментарий
30.12.2025 13:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хоч один день без відходу наших військ буде?
показать весь комментарий
30.12.2025 12:54 Ответить
Не буде
це щось з розряду неможливого
показать весь комментарий
30.12.2025 12:58 Ответить
Поки зеля і сирок заправляють війною, не буде.
показать весь комментарий
30.12.2025 13:14 Ответить
зняли Залужного і повним ходом пішла здача територій, все як вимагає пуйло . То на кого працює зе-зрадник ???
показать весь комментарий
30.12.2025 13:46 Ответить
Не треба так звеличувати Залужного ніби без нього все було інакше. Зберегли Україну на початку війни не генерали, а наші рядові які інколи попри накази відходити чи здаватися виконували свій обов'язок і воювали. Простий солдат на болі бою вберіг нас всіх.
показать весь комментарий
30.12.2025 13:55 Ответить
Почався обвал фронту, наслідки кривої, недолугої мобілізації за яку ніхто так і на відповідає..
показать весь комментарий
30.12.2025 13:06 Ответить
Бла-бла-бла... Пійшов у буду, москаль!
показать весь комментарий
30.12.2025 13:47 Ответить
За численні відходи і провали і обороні, хоч когось звільнили? По военним законам сирка потрібно за таке під трибунал кинути , але всі спокійно на своїх місцях, значить йде запланована здача територій по оману або так званий "референдум" .
показать весь комментарий
30.12.2025 13:11 Ответить
Ні. Звільнили і завели карні справи тільки за звільнення і оборону.
показать весь комментарий
30.12.2025 13:48 Ответить
результат окуєнних "зелених домовленостей і переговорів з американо-рашистською агентурою.
показать весь комментарий
30.12.2025 13:16 Ответить
Тим часом ТЦК хочуть відкрити навіть у селах.
t.me/voynareal
/128226
Подає проект про "виконання обовя'зку" іншими сама прем'єрка, скуповувачка лондонської нерухомості для брата-ухилянта.
https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/59400
Скільки хлібних посад для блатних ще настворюють, охоронці, силовики, молоді відставники, диванні офіцери, центри з дослідження всесвіту, всі чинуши і силовики, шо числяться на окупованих територіях, і т.д. вже всіх не вміщують.
Звичайно, що хапати будуть не отаких боронителів дуп, яких тільки на цьому заході були сотні біля всієї цієї епічної камарільї:
https://www.narodovladdia.com/post/2909251
А отаких:
https://www.pravda.com.ua/columns/2025/12/04/8010332/
показать весь комментарий
30.12.2025 13:38 Ответить
Всі міста заставлені джипами із биками із ксівами. Тому так і виходить. Ще й ультимтуми вже йдуть всьому НАТО щодо кордонів до 97-го року, а віддуваємось одні ми.
показать весь комментарий
30.12.2025 13:48 Ответить
 
 