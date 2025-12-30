Враг оккупировал Пазено, Переездное и Кузьминовку в Донецкой области и продвигается вблизи Андреевки и в Мирнограде, - DeepState. КАРТА

Российские оккупанты захватили три населенных пункта в Донецкой области и имеют территориальные захваты в Сумской области и в Мирнограде.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Где враг добился успеха?

"Карта обновлена. Враг оккупировал Пазено, Переездное и Кузьминовку (все три населенных пункта в Бахмутском районе Донецкой области), а также продвинулся вблизи Андреевки (Сумская область) и в Мирнограде (город Покровского района в Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бойцы ПВО 47-й ОМБр дронами "Дикие шершни" отразили массированную атаку российских беспилотников на Сумщине: за 6 часов сбито 22 цели. ВИДЕО

Карты



Пазено



Переездное



Кузьминовка



Андреевка



Мирноград

Читайте также: Оборона Гуляйполя осложняется из-за рельефа, город фактически находится в серой зоне, - DeepState