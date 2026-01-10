Враг продвинулся вблизи Марково и Клебань-Быка в Донецкой области, - DeepState. КАРТА
По состоянию на утро 10 января 2026 года войска РФ имеют территориальные продвижения в Краматорском районе Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
Где враг имеет продвижение?
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Марково (село Константиновской городской громады Краматорского района Донецкой области) и Клебань-Быка (поселок Ильиновской сельской громады Краматорского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.
Обновленные карты
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что враг продвинулся в Гуляйполе и Приморском.
- Кроме того, враг оккупировал Андреевку и Новомарково, продвинулся в Донецкой области.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Володимир Трощинський #576088
показать весь комментарий10.01.2026 12:25 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Василь Воробець
показать весь комментарий10.01.2026 12:28 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
✘
Игорь Игорев #582421
показать весь комментарий10.01.2026 12:52 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль