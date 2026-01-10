Враг продвинулся вблизи Марково и Клебань-Быка в Донецкой области, - DeepState. КАРТА

По состоянию на утро 10 января 2026 года войска РФ имеют территориальные продвижения в Краматорском районе Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Где враг имеет продвижение?

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Марково (село Константиновской городской громады Краматорского района Донецкой области) и Клебань-Быка (поселок Ильиновской сельской громады Краматорского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг продвинулся возле Федоровки и в Новомарковом в Донецкой области, - DeepState. КАРТА

Обновленные карты



Марково



Клебань-Бык

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг оккупировал Пазено, Переездное и Кузьминовку в Донецкой области и продвигается вблизи Андреевки и в Мирнограде, - DeepState. КАРТА

Что предшествовало?