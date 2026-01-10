РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8368 посетителей онлайн
Новости Обновленные карты DeepState
740 4

Враг продвинулся вблизи Марково и Клебань-Быка в Донецкой области, - DeepState. КАРТА

Марково карта

По состоянию на утро 10 января 2026 года войска РФ имеют территориальные продвижения в Краматорском районе Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Где враг имеет продвижение?

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Марково (село Константиновской городской громады Краматорского района Донецкой области) и Клебань-Быка (поселок Ильиновской сельской громады Краматорского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг продвинулся возле Федоровки и в Новомарковом в Донецкой области, - DeepState. КАРТА

Обновленные карты

Марково карта
Марково

Клебань-Бык карта
Клебань-Бык

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг оккупировал Пазено, Переездное и Кузьминовку в Донецкой области и продвигается вблизи Андреевки и в Мирнограде, - DeepState. КАРТА

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что враг продвинулся в Гуляйполе и Приморском.
  • Кроме того, враг оккупировал Андреевку и Новомарково, продвинулся в Донецкой области.

Автор: 

Клебан-Бык (1) Марково (3) DeepState (411)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Доки сирський не забереться ( разом із єврейським клоуном), успіхів не буде.
показать весь комментарий
10.01.2026 12:25 Ответить
Як можна було пройти Клебан Бик?Там з нашого боку високий беріг,внизу широке водне плесо
показать весь комментарий
10.01.2026 12:28 Ответить
Як це ***** змусити, сісти за стіл переговорів, коли його Тварі просуваються, не відступають, і захоплюють кожен метр. Ще й прикрашають приписуючи досягнення, однак, ЗЕ продовжує літати на ланч застілля з мікрофоном.
показать весь комментарий
10.01.2026 12:52 Ответить
 
 