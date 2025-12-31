Окупанти намагаються обійти Вовчанськ, щоб розширити зону контролю, - Трегубов
Ситуація у місті Вовчанськ Харківської області залишається відносно стабільною. Однак російські загарбники намагаються обійти місто, щоб розширити зону контролю.
Про це в телеефірі розповів начальник управління комунікації Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
Ворог намагається обійти місто
"Якщо брати сам Вовчанськ, то там ситуація достатньо стабільна. Там наші закріпилися вздовж річки, і далі москалі не лізуть. Там проблема скоріше в тому, що вони намагаються обходити, намагаються тиснути і розширювати зону контролю, наприклад у тій самій Вільчій. Їх звідти вибивають, вони там зазнаюь втрат, але знов туди намагаються заходити, інфільтруються і намагаються розширювати там свою присутність",- сказав Трегубов.
Він додав, що загроза полягає не стільки у прямій атаці на Вовчанськ, скільки у спробах окупантів обійти місто через менші населені пункти, які поблизу.
Речник наголосив, що єдиний спосіб протидіяти ворогу - це знищувати його малі групи піхоти.
Що передувало
- Нагадаємо, що раніше Трегубов розповів, що російські війська намагалися інфільтруватися у селище Вільча Вовчанської громади, однак українські сили розбили окупантів і втримали населений пункт.
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