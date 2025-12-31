Окупанти намагаються обійти Вовчанськ, щоб розширити зону контролю, - Трегубов

Ситуація у місті Вовчанськ Харківської області залишається відносно стабільною. Однак російські загарбники намагаються обійти місто, щоб розширити зону контролю.

Про це в телеефірі розповів начальник управління комунікації Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ворог намагається обійти місто

"Якщо брати сам Вовчанськ, то там ситуація достатньо стабільна. Там наші закріпилися вздовж річки, і далі москалі не лізуть. Там проблема скоріше в тому, що вони намагаються обходити, намагаються тиснути і розширювати зону контролю, наприклад у тій самій Вільчій. Їх звідти вибивають, вони там зазнаюь втрат, але знов туди намагаються заходити, інфільтруються і намагаються розширювати там свою присутність",- сказав Трегубов.

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Він додав, що загроза полягає не стільки у прямій атаці на Вовчанськ, скільки у спробах окупантів обійти місто через менші населені пункти, які поблизу.

Речник наголосив, що єдиний спосіб протидіяти ворогу - це знищувати його малі групи піхоти.

Що передувало

Нагадаємо, що раніше Трегубов розповів, що російські війська намагалися інфільтруватися у селище Вільча Вовчанської громади, однак українські сили розбили окупантів і втримали населений пункт.

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