Оккупанты пытаются обойти Волчанск, чтобы расширить зону контроля, - Трегубов
Ситуация в городе Волчанск Харьковской области остается относительно стабильной. Однако российские захватчики пытаются обойти город, чтобы расширить зону контроля.
Об этом в телеэфире рассказал начальник управления коммуникации Объединенных сил Виктор Трегубов, передает "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.
Враг пытается обойти город
"Если брать сам Волчанск, то там ситуация достаточно стабильная. Там наши закрепились вдоль реки, и дальше москали не лезут. Там проблема скорее в том, что они пытаются обходить, пытаются давить и расширять зону контроля, например в той же Вильчей. Их оттуда выбивают, они там несут потери, но снова туда пытаются заходить, инфильтрируются и пытаются расширять там свое присутствие", - сказал Трегубов.
Он добавил, что угроза заключается не столько в прямой атаке на Волчанск, сколько в попытках оккупантов обойти город через близлежащие небольшие населенные пункты.
Спикер подчеркнул, что единственный способ противодействовать врагу - это уничтожать его небольшие группы пехоты.
Что предшествовало
- Напомним, что ранее Трегубов рассказал, что российские войска пытались инфильтрироваться в поселок Вильча Волчанской общины, однако украинские силы разбили оккупантов и удержали населенный пункт.
