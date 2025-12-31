Оккупанты пытаются обойти Волчанск, чтобы расширить зону контроля, - Трегубов

Ситуация в городе Волчанск Харьковской области остается относительно стабильной. Однако российские захватчики пытаются обойти город, чтобы расширить зону контроля.

Об этом в телеэфире рассказал начальник управления коммуникации Объединенных сил Виктор Трегубов, передает "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Враг пытается обойти город

"Если брать сам Волчанск, то там ситуация достаточно стабильная. Там наши закрепились вдоль реки, и дальше москали не лезут. Там проблема скорее в том, что они пытаются обходить, пытаются давить и расширять зону контроля, например в той же Вильчей. Их оттуда выбивают, они там несут потери, но снова туда пытаются заходить, инфильтрируются и пытаются расширять там свое присутствие", - сказал Трегубов.

Читайте также: Враг воспользовался туманами и разрушенной городской застройкой, чтобы продвинуться в центр Волчанска, - бригада "Форпост"

Он добавил, что угроза заключается не столько в прямой атаке на Волчанск, сколько в попытках оккупантов обойти город через близлежащие небольшие населенные пункты.

Спикер подчеркнул, что единственный способ противодействовать врагу - это уничтожать его небольшие группы пехоты.

Что предшествовало

Напомним, что ранее Трегубов рассказал, что российские войска пытались инфильтрироваться в поселок Вильча Волчанской общины, однако украинские силы разбили оккупантов и удержали населенный пункт.

Читайте также: Российские войска присутствуют в Волчанске, но не контролируют город, - Трегубов