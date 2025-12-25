Российские войска присутствуют в Волчанске, но не контролируют город, - Трегубов

Российские войска массово присутствуют в Волчанске и контролируют отдельные районы города, однако полного контроля над ним не имеют.

Об этом в эфире сообщил начальник управления коммуникации Объединенных сил Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Комментируя заявления российской стороны, Трегубов отметил: "Там (Волчанск - ред.) россияне тоже раздают много анонсов, особенно в отношении окрестностей города. Они уже и о взятом городе говорили, и о взятой Вильче говорили".

По его словам, информация о якобы взятии Вильчи не соответствует действительности. "На самом деле взятая Вильча - это просто попытка россиян наступления на Вильчу с большими для них потерями и без успеха", - подчеркнул спикер ГОС.

Трегубов объяснил, что, в отличие от Купянска, в Волчанске российские войска присутствуют массово, однако это не означает контроля над городом. "Они, все же, в городе Волчанске, в отличие от Купянска, массово присутствуют, и там, по крайней мере, есть контроль над отдельными районами, но, с другой стороны, там нет контроля над городом", - сказал он.

Также он сообщил, что после событий на Купянском направлении российское командование стало более осторожным в отчетах о так называемых успехах. "Все эти, скажем так, "завтрашки", которыми они кормят собственное руководство, тоже сейчас стали поступать осторожнее, потому что посмотрели на Купянское направление и сделали для себя выводы", - отметил Трегубов.

По его словам, российские войска продолжают пытаться прорываться в окрестностях Волчанска, в частности к западу от города, чтобы обойти украинские силы обороны, однако безрезультатно. "На данный момент пока им это не удается, и есть большие надежды, что не удастся в целом", - подытожил он.

Напомним, из-за туманов и непогоды российские войска смогли незначительно продвинуться в центральной части Волчанска, город сильно разрушен.

