Російські війська присутні у Вовчанську, але не контролюють місто, - Трегубов

Російські війська масово присутні у Вовчанську та контролюють окремі райони міста, однак повного контролю над ним не мають.

Про це в телеетері повідомив начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Коментуючи заяви російської сторони, Трегубов зазначив: "Там (Вовчанськ - ред.) росіяни теж роздають багато анонсів, особливо щодо околиць міста. Вони вже і про взяте місто казали, і про взяту Вільчу казали".

За його словами, інформація про нібито взяття Вільчі не відповідає дійсності. "Насправді взята Вільча - це просто спроба росіян наступу на Вільчу з великими для них втратами і без успіху", - підкреслив речник УОС.

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Трегубов пояснив, що, на відміну від Куп’янська, у Вовчанську російські війська присутні масово, однак це не означає контролю над містом. "Вони все ж у місті Вовчанськ на відміну від Куп'янська масово присутні, і там принаймні є контроль над окремими районами, але, з іншого боку, там немає контролю над містом", - сказав він.

Також він повідомив, що після подій на Куп’янському напрямку російське командування стало обережнішим у звітах про так звані успіхи. "Всі ці, скажімо так, "сніданочки", якими вони годують власне керівництво, теж зараз почали поступати обережніше, бо подивилися на Куп'янський напрямок і зробили для себе висновки", - зазначив Трегубов.

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За його словами, російські війська продовжують намагатися прориватися в околицях Вовчанська, зокрема на захід від міста, щоб обійти українські сили оборони, однак безрезультатно. "Станом на зараз поки їм це не вдається, і є великі сподівання, що не вдасться загалом", - підсумував він.

Нагадаємо, через тумани та негоду російські війська змогли незначно просунутися у центральній частині Вовчанська, місто сильно зруйноване.

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