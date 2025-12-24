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Український посол пішов із заходу МЗС Ізраїлю біля Стіни Плачу через представника РФ, - ЗМІ

Корнійчук покинув захід в Ізраїлі через присутність посла РФ

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук достроково залишив офіційний дипломатичний захід біля Стіни Плачу в Єрусалимі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі ізраїльського видання Ynet.

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Інцидент стався під час церемонії запалювання ханукальної свічки, організованої міністром закордонних справ Ізраїлю Гідеоном Сааром. Захід проводився минулого четверга у зв’язку з трагедією проти єврейської громади в Сіднеї, де загинули 15 людей.

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Причина дострокового виходу українського посла

За інформацією Ynet, Корнійчук залишив захід після того, як побачив серед присутніх посла Російської Федерації в Ізраїлі Анатолія Вікторова. Українського дипломата, за його словами, заздалегідь не поінформували про участь представника РФ.

На церемонію були запрошені посли з різних країн світу, однак фактично прибули 28 дипломатів. З них 17 були послами, ще 11 — заступниками або керівниками дипломатичних місій. Усі представники країн Європейського Союзу, окрім посла Чехії, участі в заході не взяли.

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Корнійчук не дочекався спільного фотографування з главою МЗС Ізраїлю, на якому також був присутній російський посол, і залишив локацію раніше завершення офіційної частини.

"Вони мали б заздалегідь повідомити про присутність російського посла. Ми б не запросили представника Ізраїлю на захід з іранцями до Києва", — заявив український дипломат.

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Реакція МЗС Ізраїлю та попередній дипломатичний конфлікт

У Міністерстві закордонних справ Ізраїлю заявили, що не зафіксували жодних офіційних відмов від участі у заході. У відомстві наголосили, що всі дипломати були запрошені на однакових умовах.

"28 послів та глав дипломатичних місій відвідали захід із запалюванням свічок біля Стіни Плачу. Ми дякуємо всім послам, які вшанували цю подію та прийшли, включаючи послів України та Росії", — повідомили в МЗС Ізраїлю.

Водночас Корнійчук зазначив, що передав своє невдоволення ситуацією високопосадовцям ізраїльського зовнішньополітичного відомства.

  • Раніше українського посла вже викликали до МЗС Ізраїлю для висловлення офіційного незадоволення. Причиною стали його публічні коментарі щодо контактів прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу з президентом РФ Володимиром Путіним, які пролунали в інтерв’ю Ynet.

Автор: 

Ізраїль (1998) посол (1145) росія (70789) війна в Україні (8729)
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Топ коментарі
+31
За інформацією Ynet, Корнійчук залишив захід після того, як побачив серед присутніх посла Російської Федерації в Ізраїлі Анатолія Вікторова. Джерело: https://censor.net/ua/n3592286, його мабуть було легко побачити по кровавому сліду позаду нього.
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24.12.2025 23:54 Відповісти
+26
Евгену Корнійчуку послу з України велика подяка, та шана за відстоювання інтересів України в Сраїлі.
СЛАВА УКРАЇНІ!!
СЛАВА НАЦІЇ!!
СМЕРТЬ ВОРОГАМ.
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25.12.2025 00:20 Відповісти
+25
та да Ізраель ср* кою на два базару ...навіть двушечкі своїм братам на московію відправляють ...грабують Україну на пару з руснею ,а в стрічках піну пуськають ,кричать шо ми антісіміти ...
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25.12.2025 00:01 Відповісти

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