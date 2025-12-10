Посла України в Ізраїлі викликали через критику Нетаньягу

Посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука викликали до Міністерства закордонних справ країни через його висловлювання щодо розмов прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, дипломату зробили зауваження після його інтерв’ю новинному порталу YNET.

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Українському послу було висловлено незадоволення та винесено офіційну догану за порушення дипломатичного протоколу.

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Причина виклику та заява МЗС

Заступник генерального директора з департаменту з питань Євразії Юваль Фукс підкреслив, що висловлювання посла були "абсолютно неприйнятними".

Корнійчук у інтерв’ю YNET критикував Нетаньягу за те, що прем’єр вихваляв свої особисті контакти з Путіним, наголошуючи на необхідності підтримки демократій, особливо після атак 7 жовтня.

"Я тут не для того, щоб радити вашому прем’єр-міністру, що говорити, але хочу нагадати, що Росія веде жорстоку війну проти України вже майже чотири роки" — заявив Євген Корнійчук.

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Контекст заяв прем’єр-міністра Ізраїлю

Раніше Нетаньягу у Кнесеті заявляв, що Ізраїль підтримує постійні контакти з Росією, а також що Кремль підтримує терористичні угруповання, такі як ХАМАС і Хезболла, окрім ведення війни в Україні.

Раніше ми повідомляли, що Біньямін Нетаньяху не планує йти з політики в обмін на можливе помилування у корупційних провадженнях.

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