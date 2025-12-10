Посла України в Ізраїлі викликали через критику Нетаньягу
Посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука викликали до Міністерства закордонних справ країни через його висловлювання щодо розмов прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу з російським диктатором Володимиром Путіним.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, дипломату зробили зауваження після його інтерв’ю новинному порталу YNET.
Українському послу було висловлено незадоволення та винесено офіційну догану за порушення дипломатичного протоколу.
Причина виклику та заява МЗС
Заступник генерального директора з департаменту з питань Євразії Юваль Фукс підкреслив, що висловлювання посла були "абсолютно неприйнятними".
Корнійчук у інтерв’ю YNET критикував Нетаньягу за те, що прем’єр вихваляв свої особисті контакти з Путіним, наголошуючи на необхідності підтримки демократій, особливо після атак 7 жовтня.
"Я тут не для того, щоб радити вашому прем’єр-міністру, що говорити, але хочу нагадати, що Росія веде жорстоку війну проти України вже майже чотири роки" — заявив Євген Корнійчук.
Контекст заяв прем’єр-міністра Ізраїлю
Раніше Нетаньягу у Кнесеті заявляв, що Ізраїль підтримує постійні контакти з Росією, а також що Кремль підтримує терористичні угруповання, такі як ХАМАС і Хезболла, окрім ведення війни в Україні.
- Раніше ми повідомляли, що Біньямін Нетаньяху не планує йти з політики в обмін на можливе помилування у корупційних провадженнях.
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