Нетаньяху відмовився йти з політики заради помилування

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що не планує виходити з політики в обмін на можливе помилування у корупційних провадженнях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The Times of Israel.

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Заява пролунала під час зустрічі із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у форматі спілкування з журналістами. На запитання про можливу відмову від політичної діяльності Нетаньяху відповів коротким "ні", а згодом жартома зазначив, що іноземні політики та журналісти "надто переймаються його майбутнім".

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Нетаньяху про своє політичне майбутнє

Прем’єр наголосив, що саме ізраїльські виборці вирішуватимуть його політичну долю. Паралельно він оголосив про намір поглибити співпрацю з Німеччиною, заявивши, що новий етап двосторонньої взаємодії може "перевершити попередні досягнення".

"Вони дуже стурбовані моїм майбутнім… Вони хочуть переконатися, що, як би це сказати? Вони стурбовані моїм майбутнім", — сказав Нетаньяху.

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Корупційні обвинувачення проти прем’єра

Нетаньяху фігурує у кількох резонансних справах, де йому закидають хабарництво, шахрайство та зловживання довірою. Серед ключових епізодів — просування інтересів телекомунікаційної компанії "Безек" під час його роботи на посаді міністра зв’язку, а також можливий вплив на редакційну політику новинного порталу Walla.

Окремо слідство вивчає факти отримання його сім’єю дорогих подарунків у 2007–2016 роках — ювелірних виробів, елітних напоїв, сигар та оплачених авіаквитків на загальну суму близько 174 тисячі євро. Політик послідовно заперечує всі звинувачення.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп звернувся до президента Ізраїлю Іцхака Герцога з проханням помилувати Нетаньяху.

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Також ми писали, що Ізраїль оголосив про завершення розробки нової лазерної системи протиповітряної оборони "Залізний промінь".

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