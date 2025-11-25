Засновника Binance звинуватили у фінансуванні ХАМАС. Що відомо?

Засновника Binance Чанпенга Чжао звинуватили у сприянні переказам на десятки мільйонів доларів до ХАМАС після нападу угруповання на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Про це повідомляє Financial Times.

У скарзі, поданій до федерального суду США американськими громадянами, чиї родини постраждали, були вбиті, поранені або взяті в заручники під час атаки, Чанпенга Чжао та створену ним криптобіржу звинувачують у тому, що вони свідомо надавали "значну допомогу" терористичним угрупованням, зокрема ХАМАС і "Хізбалла", допомагаючи приховувати рух коштів.

Позивачі стверджують, що відповідні виплати, ймовірно, відмивалися через Binance – найбільшу у світі криптовалютну біржу. Адвокати родин жертв 7 жовтня заявляють, що Binance сприяла транзакціям на криптогаманці, пов’язані з організаціями з Гази, про зв’язок яких із ХАМАС та іншими забороненими терористичними структурами біржа знала або мала знати.

За наведеними у матеріалах даними, через Binance з 7 жовтня 2023 року пройшло понад 50 мільйонів доларів транзакцій на гаманці, які пов’язують із ХАМАС, Революційними гвардіями Ірану, ліванським рухом "Хезбалла" та Палестинським ісламським джихадом.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Також у скарзі йдеться, що гаманці, якими керує сама Binance, "відправили еквівалент більше 300 мільйонів доларів на вказані гаманці на блокчейні до атаки, і більше 115 мільйонів доларів після".

Раніше Чжао, відомий як CZ, отримав вирок у вигляді чотирьох місяців ув’язнення після того, як визнав провину в тому, що не забезпечив належних механізмів протидії відмиванню грошей. У жовтні Трамп його помилував.

Білий дім обґрунтував це рішення, заявивши, що Чжао був "переслідуваний адміністрацією Байдена у їхній війні проти криптовалюти" та що американські правоохоронці вели справу проти нього "незважаючи на відсутність звинувачень у шахрайстві чи ідентифікованих жертв".

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки внесли на розгляд Ради Безпеки ООН проєкт резолюції про створення в Секторі Гази міжнародних стабілізаційних сил із дворічним мандатом.

У документі зазначено, що ці сили мають сприяти демілітаризації території, вилученню зброї, яка перебуває у руках недержавних збройних угруповань, а також забезпеченню безпеки й організації розподілу гуманітарної допомоги.