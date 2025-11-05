США пропонують створити міжнародні стабілізаційні сили у Газі

Сполучені Штати Америки представили проєкт резолюції Ради Безпеки ООН, який передбачає створення міжнародних стабілізаційних сил у Секторі Гази з мандатом на два роки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, документ наразі перебуває на стадії обговорення та доопрацювання.

Проєкт опубліковано 4 листопада, інформує агентство Associated Press.

Мета місії — демілітаризація Гази та допомога цивільним

Згідно з документом, стабілізаційні сили мають допомагати у демілітаризації території, виведенні зброї, що перебуває під контролем недержавних збройних груп, а також у гарантуванні безпеки та розподілі гуманітарної допомоги.

Передбачається співпраця з палестинськими поліцейськими структурами та іншими державами регіону.

Проєкт уже отримав підтримку серед кількох арабських країн, які висловили готовність долучитися до місії, але їхня участь залежатиме від схвалення ООН.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш підкреслив:

"Для легітимності будь-яких стабілізаційних сил необхідна чітка згода Ради Безпеки ООН".

Хто підтримує і хто виступає проти

Мандат для міжнародних сил, згідно з пропозицією США, діятиме до кінця 2027 року.

У документі також зазначено, що стабілізаційна місія координуватиме свої дії з Ізраїлем, Єгиптом та гуманітарними організаціями.

Однак не всі члени Ради Безпеки поділяють цей підхід.

Очікується, що Китай і Росія, які мають право вето, виступлять проти ініціативи, вважаючи її втручанням у внутрішні справи регіону.

