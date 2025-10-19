Ізраїль та ХАМАС обмінялися ударами - Трамп відреагував

На відновлення бойових дій між Ізраїлем і Газою відреагував американський президент Дональд Трамп.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, очільник США наголосив, що ХАМАС пообіцяв роззброїтися.

"ХАМАС пообіцяв, що вони роззброяться. Якщо буде потрібно, ми їх роззброїмо", - зазначив Трамп.

За даними ізраїльських військових, ЦАХАЛ вдарив по Рафаху після того, як бойовики ХАМАС обстріляли ізраїльських солдатів під час робіт зі знищення терористичної інфраструктури.

ХАМАС заперечує звинувачення і стверджує, що напад був спрямований не проти патруля, а проти місцевого лідера, який виступає проти угруповання.

Міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір закликав прем’єра Нетаньягу "відновити війну в повному обсязі", заявивши про порушення домовленостей.

Раніше ХАМАС передав Червоному Хресту групи заручників - спочатку сімох, потім ще тринадцять осіб, всього 20 людей були звільнені.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що може дозволити Ізраїлю відновити воєнні дії в Секторі Гази, якщо угруповання ХАМАС не виконає умови мирної угоди.

За словами очільника Білого дому, ізраїльські війська готові знову зайти в Газу, "як тільки він дасть команду", а відтак ситуацію з ХАМАСом "можна буде швидко вирішити".

