Ізраїль та ХАМАС обмінялися ударами - Трамп відреагував
На відновлення бойових дій між Ізраїлем і Газою відреагував американський президент Дональд Трамп.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, очільник США наголосив, що ХАМАС пообіцяв роззброїтися.
"ХАМАС пообіцяв, що вони роззброяться. Якщо буде потрібно, ми їх роззброїмо", - зазначив Трамп.
За даними ізраїльських військових, ЦАХАЛ вдарив по Рафаху після того, як бойовики ХАМАС обстріляли ізраїльських солдатів під час робіт зі знищення терористичної інфраструктури.
ХАМАС заперечує звинувачення і стверджує, що напад був спрямований не проти патруля, а проти місцевого лідера, який виступає проти угруповання.
Міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір закликав прем’єра Нетаньягу "відновити війну в повному обсязі", заявивши про порушення домовленостей.
Раніше ХАМАС передав Червоному Хресту групи заручників - спочатку сімох, потім ще тринадцять осіб, всього 20 людей були звільнені.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що може дозволити Ізраїлю відновити воєнні дії в Секторі Гази, якщо угруповання ХАМАС не виконає умови мирної угоди.
За словами очільника Білого дому, ізраїльські війська готові знову зайти в Газу, "як тільки він дасть команду", а відтак ситуацію з ХАМАСом "можна буде швидко вирішити".
Ізраіль сам робив свою брудну роботу,
а тепер воно саме лізе в цю хамасятину
.
Слабий дід став
.
Про тих, хто буде воювати до кінця, заява була вже пізніше.
то відберіть нобеля у той тьоті та віддайте рудому, терміново!
Как и ожидалось, мир насильно навязанный Трампом уже закончился. ХАМАС нарушил договоренности и что-то обстрелял, в ответ ЦАХАЛ продолжил уничтожение ХАМАсцев в Газе.
В Рафиахе серьезный замес - террористы вылезли из тоннеля и атаковали инженерные подразделения армии. В ответ бьют с земли и воздуха, над районом столкновения кружат "Апачи", подтягивают армейские резервы. По предварительным данным, была попытка похищения солдата.
Это уже даже не игры (можем/не можем найти) с телами убитых заложников, это явное и прямое нарушения режима прекращения огня.
Испытав на себе что такое "реакция на нарушение перемирия" (авиация отработала привычную карусель по Рафиаху, постреляли танки с артиллерией, пехота начала разворачивать боевые порядки), Хамас вдруг обнаружил еще одного тело заложника (еще утром уже "никого не могли найти") и готов его передать "если позволят полевые условия", что в переводе на человеческий значит "пожалуйста, не стреляйте". Война не разгорелась, пока это по большому счету никому не надо.
В Газе на данный момент имеет место "ливанский вариант". Буферная зона, при любом движении рядом с ней огонь на поражение, реакция на провокации несоразмерно жесткая, тактика "подстригания травы". Как долго такой режим просуществует, мы не знаем, но по опыту Сирии или того же Ливана, работает отлично.
А ВЗАГАЛІ - ТАК БУДЕ І З НАМИ. Що не робить Трамп - все лайно
В ответ на нарушение ХАМАСом договоренности о прекращении огня Армия обороны Израиля за последние часы атаковала десятки террористических объектов ХАМАС по всему сектору Газа.
Среди атакованных целей - объекты хранения оружия, боевики, постройки используемые боевиками для террористической деятельности, огневые позиции и другие элементы инфраструктуры террора.
Кроме того, Армия обороны Израиля атаковала шестикилометровый подземный туннель, использовавшийся боевиками ХАМАС.
Армия обороны Израиля рапортует, что продолжит действовать для устранения любой угрозы Государству Израиль и будет пресекать огнем любые нарушения договоренности о прекращении огня.
