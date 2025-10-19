УКР
2 374 30

Ізраїль та ХАМАС обмінялися ударами - Трамп відреагував

Президент США Дональд Трамп відрегував на влення бойових дій між Ізраїлем і Газою

На відновлення бойових дій між Ізраїлем і Газою відреагував американський президент Дональд Трамп

Як повідомляє Цензор.НЕТ, очільник США наголосив, що ХАМАС пообіцяв роззброїтися.

"ХАМАС пообіцяв, що вони роззброяться. Якщо буде потрібно, ми їх роззброїмо", - зазначив Трамп. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ізраїль і ХАМАС підписали першу фазу мирного плану, - Трамп

За даними ізраїльських військових, ЦАХАЛ вдарив по Рафаху після того, як бойовики ХАМАС обстріляли ізраїльських солдатів під час робіт зі знищення терористичної інфраструктури.

ХАМАС заперечує звинувачення і стверджує, що напад був спрямований не проти патруля, а проти місцевого лідера, який виступає проти угруповання.

Міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір закликав прем’єра Нетаньягу "відновити війну в повному обсязі", заявивши про порушення домовленостей.

Раніше ХАМАС передав Червоному Хресту групи заручників - спочатку сімох, потім ще тринадцять осіб, всього 20 людей були звільнені.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війна у Газі закінчилася, - Трамп під час візиту до Кнесету. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що може дозволити Ізраїлю відновити воєнні дії в Секторі Гази, якщо угруповання ХАМАС не виконає умови мирної угоди.

За словами очільника Білого дому, ізраїльські війська готові знову зайти в Газу, "як тільки він дасть команду", а відтак ситуацію з ХАМАСом "можна буде швидко вирішити".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Топ коментарі
+3
Цей дідуган, без путіна, навіть Меланію не... поцілує!
19.10.2025 20:52 Відповісти
+3
А то незрозуміло було, що підписане трампом було до сраки як хамасу, так і ізраїлю!
19.10.2025 20:52 Відповісти
+3
Трамп відреагував. Реакція була жидка
19.10.2025 20:52 Відповісти
як? перднув в мікрофон? чи намалював вуса і сомбреро?
19.10.2025 20:48 Відповісти
Та ви кажіть що хоч так, а то міг би звинуватити Ізраїль в "агресії", у зриві його такого ********* мирного плану, та залишити Ізраїль, взагалі без нічого, вже нічому не доводиться дивуватися.
19.10.2025 21:00 Відповісти
"ХАМАС пообіцяв, що вони роззброяться. Якщо буде потрібно, ми їх роззброїмо"
19.10.2025 20:49 Відповісти
Старий ідіот!
Ізраіль сам робив свою брудну роботу,
а тепер воно саме лізе в цю хамасятину

.
19.10.2025 21:05 Відповісти
19.10.2025 20:52 Відповісти
Така вона сумна ходить щось, ледве посміхається.
Слабий дід став
19.10.2025 21:02 Відповісти
авжеж, голова вже не та...

.
19.10.2025 21:06 Відповісти
Майже голова...
19.10.2025 21:10 Відповісти
19.10.2025 20:52 Відповісти
Підписана була військова поразка поразка Хамасу з амністією тих, хто складе зброю.
Про тих, хто буде воювати до кінця, заява була вже пізніше.
19.10.2025 21:02 Відповісти
ааа....
то відберіть нобеля у той тьоті та віддайте рудому, терміново!
19.10.2025 21:09 Відповісти
19.10.2025 20:52 Відповісти
Так та війна вже закінчена Трампом чи ні?
19.10.2025 20:52 Відповісти
та 8-а війна закінчена - розпочалася 9-а, яку він закінчить "миром"!!!
19.10.2025 20:58 Відповісти
Не встигає дідо, замотали басурмани...
19.10.2025 21:04 Відповісти
та й ще оті рюріковічі з пєченєгам і у будапешті....
19.10.2025 21:10 Відповісти
Перша Хамасо-Ізраільська війна закінчена. Це вже Друга Ізраіле-Хамаська війна.
19.10.2025 21:09 Відповісти
Міро пожми ручку. Трам це мінус все твоє .......
19.10.2025 20:53 Відповісти
https://t.me/nevzorovtv/29878 А.НЕВЗОРОВ:
Как и ожидалось, мир насильно навязанный Трампом уже закончился. ХАМАС нарушил договоренности и что-то обстрелял, в ответ ЦАХАЛ продолжил уничтожение ХАМАсцев в Газе.
19.10.2025 20:54 Відповісти
https://t.me/voinasordoy/4946 Сергей Ауслендер:

В Рафиахе серьезный замес - террористы вылезли из тоннеля и атаковали инженерные подразделения армии. В ответ бьют с земли и воздуха, над районом столкновения кружат "Апачи", подтягивают армейские резервы. По предварительным данным, была попытка похищения солдата.
Это уже даже не игры (можем/не можем найти) с телами убитых заложников, это явное и прямое нарушения режима прекращения огня.
19.10.2025 20:58 Відповісти
https://t.me/voinasordoy/4950 Сергей Ауслендер:

Испытав на себе что такое "реакция на нарушение перемирия" (авиация отработала привычную карусель по Рафиаху, постреляли танки с артиллерией, пехота начала разворачивать боевые порядки), Хамас вдруг обнаружил еще одного тело заложника (еще утром уже "никого не могли найти") и готов его передать "если позволят полевые условия", что в переводе на человеческий значит "пожалуйста, не стреляйте". Война не разгорелась, пока это по большому счету никому не надо.
В Газе на данный момент имеет место "ливанский вариант". Буферная зона, при любом движении рядом с ней огонь на поражение, реакция на провокации несоразмерно жесткая, тактика "подстригания травы". Как долго такой режим просуществует, мы не знаем, но по опыту Сирии или того же Ливана, работает отлично.
19.10.2025 21:00 Відповісти
АХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХ

А ВЗАГАЛІ - ТАК БУДЕ І З НАМИ. Що не робить Трамп - все лайно
19.10.2025 21:03 Відповісти
Трамп дасть відмашку? - потім знову замирить
19.10.2025 21:03 Відповісти
Дуже сподіваюсь, якщо є така заява, то щось там замиряти, вже не буде з ким,
19.10.2025 21:09 Відповісти
трамп - длб (((
19.10.2025 21:04 Відповісти
https://t.me/yigal_levin/89058 Ігаль Левін:
В ответ на нарушение ХАМАСом договоренности о прекращении огня Армия обороны Израиля за последние часы атаковала десятки террористических объектов ХАМАС по всему сектору Газа.
Среди атакованных целей - объекты хранения оружия, боевики, постройки используемые боевиками для террористической деятельности, огневые позиции и другие элементы инфраструктуры террора.
Кроме того, Армия обороны Израиля атаковала шестикилометровый подземный туннель, использовавшийся боевиками ХАМАС.
Армия обороны Израиля рапортует, что продолжит действовать для устранения любой угрозы Государству Израиль и будет пресекать огнем любые нарушения договоренности о прекращении огня.
19.10.2025 21:05 Відповісти
це - "світле" майбутнє трампівського замирення для України

.
19.10.2025 21:09 Відповісти
Знову "чудо-миротворець" обісрався🤗 Взагалі не розумію як він з такими "талантами" стільки у бізнесі протримався. Це ж король грьобаного крінжу.
19.10.2025 21:08 Відповісти
топаз, дай команду
19.10.2025 21:08 Відповісти
В сраку хай поцілує свою миротворчу місію. Не бачити старому збоченцю премії миру від слова зовсім.
19.10.2025 21:09 Відповісти
 
 