Израиль и ХАМАС обменялись ударами - Трамп отреагировал
На возобновление боевых действий между Израилем и Газой отреагировал американский президент Дональд Трамп.
Как сообщает Цензор.НЕТ, глава США подчеркнул, что ХАМАС пообещал разоружиться.
"ХАМАС пообещал, что они разоружатся. Если потребуется, мы их разоружим", - отметил Трамп.
По данным израильских военных, ЦАХАЛ ударил по Рафаху после того, как боевики ХАМАС обстреляли израильских солдат во время работ по уничтожению террористической инфраструктуры.
ХАМАС отрицает обвинения и утверждает, что нападение было направлено не против патруля, а против местного лидера, который выступает против группировки.
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал премьера Нетаньяху "возобновить войну в полном объеме", заявив о нарушении договоренностей.
Ранее ХАМАС передал Красному Кресту группы заложников - сначала семерых, потом еще тринадцать человек, всего 20 человек были освобождены.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может позволить Израилю возобновить военные действия в Секторе Газа, если группировка ХАМАС не выполнит условия мирного соглашения.
По словам главы Белого дома, израильские войска готовы снова зайти в Газу, "как только он даст команду", а затем ситуацию с ХАМАСом "можно будет быстро решить".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ізраіль сам робив свою брудну роботу,
а тепер воно саме лізе в цю хамасятину
.
Слабий дід став
.
Про тих, хто буде воювати до кінця, заява була вже пізніше.
то відберіть нобеля у той тьоті та віддайте рудому, терміново!
так що тепер уйло може показувати на орбана примовляючи:
"Оно, бачиш, половець сидить !
А ти не вірив"
.
чи то половець орбан, чи то циган сіярто на тому балатоні!
але ж колись, було красиве славетно озеро!
все іспаскудили....
Как и ожидалось, мир насильно навязанный Трампом уже закончился. ХАМАС нарушил договоренности и что-то обстрелял, в ответ ЦАХАЛ продолжил уничтожение ХАМАсцев в Газе.
В Рафиахе серьезный замес - террористы вылезли из тоннеля и атаковали инженерные подразделения армии. В ответ бьют с земли и воздуха, над районом столкновения кружат "Апачи", подтягивают армейские резервы. По предварительным данным, была попытка похищения солдата.
Это уже даже не игры (можем/не можем найти) с телами убитых заложников, это явное и прямое нарушения режима прекращения огня.
Испытав на себе что такое "реакция на нарушение перемирия" (авиация отработала привычную карусель по Рафиаху, постреляли танки с артиллерией, пехота начала разворачивать боевые порядки), Хамас вдруг обнаружил еще одного тело заложника (еще утром уже "никого не могли найти") и готов его передать "если позволят полевые условия", что в переводе на человеческий значит "пожалуйста, не стреляйте". Война не разгорелась, пока это по большому счету никому не надо.
В Газе на данный момент имеет место "ливанский вариант". Буферная зона, при любом движении рядом с ней огонь на поражение, реакция на провокации несоразмерно жесткая, тактика "подстригания травы". Как долго такой режим просуществует, мы не знаем, но по опыту Сирии или того же Ливана, работает отлично.
А ВЗАГАЛІ - ТАК БУДЕ І З НАМИ. Що не робить Трамп - все лайно
В ответ на нарушение ХАМАСом договоренности о прекращении огня Армия обороны Израиля за последние часы атаковала десятки террористических объектов ХАМАС по всему сектору Газа.
Среди атакованных целей - объекты хранения оружия, боевики, постройки используемые боевиками для террористической деятельности, огневые позиции и другие элементы инфраструктуры террора.
Кроме того, Армия обороны Израиля атаковала шестикилометровый подземный туннель, использовавшийся боевиками ХАМАС.
Армия обороны Израиля рапортует, что продолжит действовать для устранения любой угрозы Государству Израиль и будет пресекать огнем любые нарушения договоренности о прекращении огня.
.
кремлівські гроші не пахнуть, але!
але, міцно тримають за яйця!