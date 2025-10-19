РУС
Израиль и ХАМАС обменялись ударами - Трамп отреагировал

Президент США Дональд Трамп отреагировал на возобновление боевых действий между Израилем и Газой

На возобновление боевых действий между Израилем и Газой отреагировал американский президент Дональд Трамп.

Как сообщает Цензор.НЕТ, глава США подчеркнул, что ХАМАС пообещал разоружиться.

"ХАМАС пообещал, что они разоружатся. Если потребуется, мы их разоружим", - отметил Трамп.

По данным израильских военных, ЦАХАЛ ударил по Рафаху после того, как боевики ХАМАС обстреляли израильских солдат во время работ по уничтожению террористической инфраструктуры.

ХАМАС отрицает обвинения и утверждает, что нападение было направлено не против патруля, а против местного лидера, который выступает против группировки.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал премьера Нетаньяху "возобновить войну в полном объеме", заявив о нарушении договоренностей.

Ранее ХАМАС передал Красному Кресту группы заложников - сначала семерых, потом еще тринадцать человек, всего 20 человек были освобождены.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может позволить Израилю возобновить военные действия в Секторе Газа, если группировка ХАМАС не выполнит условия мирного соглашения.

По словам главы Белого дома, израильские войска готовы снова зайти в Газу, "как только он даст команду", а затем ситуацию с ХАМАСом "можно будет быстро решить".

Топ комментарии
+16
А то незрозуміло було, що підписане трампом було до сраки як хамасу, так і ізраїлю!
показать весь комментарий
19.10.2025 20:52 Ответить
+14
Цей дідуган, без путіна, навіть Меланію не... поцілує!
показать весь комментарий
19.10.2025 20:52 Ответить
+12
Трамп відреагував. Реакція була жидка
показать весь комментарий
19.10.2025 20:52 Ответить
як? перднув в мікрофон? чи намалював вуса і сомбреро?
показать весь комментарий
19.10.2025 20:48 Ответить
Та ви кажіть що хоч так, а то міг би звинуватити Ізраїль в "агресії", у зриві його такого ********* мирного плану, та залишити Ізраїль, взагалі без нічого, вже нічому не доводиться дивуватися.
показать весь комментарий
19.10.2025 21:00 Ответить
"ХАМАС пообіцяв, що вони роззброяться. Якщо буде потрібно, ми їх роззброїмо"
показать весь комментарий
19.10.2025 20:49 Ответить
Старий ідіот!
Ізраіль сам робив свою брудну роботу,
а тепер воно саме лізе в цю хамасятину

.
показать весь комментарий
19.10.2025 21:05 Ответить
Именно так они бы и в Катар убили бы Хамаз и в Иране бы дело до конца довели ,если бы он не влез.Ое всё время скручивает руки руководству и не даёт до конца добить шакалов!Но кто вообще верит в его планы!?
показать весь комментарий
19.10.2025 22:44 Ответить
Цей дідуган, без путіна, навіть Меланію не... поцілує!
показать весь комментарий
19.10.2025 20:52 Ответить
Така вона сумна ходить щось, ледве посміхається.
Слабий дід став
показать весь комментарий
19.10.2025 21:02 Ответить
авжеж, голова вже не та...

.
показать весь комментарий
19.10.2025 21:06 Ответить
Майже голова...
показать весь комментарий
19.10.2025 21:10 Ответить
А то незрозуміло було, що підписане трампом було до сраки як хамасу, так і ізраїлю!
показать весь комментарий
19.10.2025 20:52 Ответить
Підписана була військова поразка поразка Хамасу з амністією тих, хто складе зброю.
Про тих, хто буде воювати до кінця, заява була вже пізніше.
показать весь комментарий
19.10.2025 21:02 Ответить
ааа....
то відберіть нобеля у той тьоті та віддайте рудому, терміново!
показать весь комментарий
19.10.2025 21:09 Ответить
Трамп відреагував. Реакція була жидка
показать весь комментарий
19.10.2025 20:52 Ответить
Як стул
показать весь комментарий
19.10.2025 21:26 Ответить
Жіденько покакав
показать весь комментарий
19.10.2025 22:08 Ответить
Так та війна вже закінчена Трампом чи ні?
показать весь комментарий
19.10.2025 20:52 Ответить
та 8-а війна закінчена - розпочалася 9-а, яку він закінчить "миром"!!!
показать весь комментарий
19.10.2025 20:58 Ответить
Не встигає дідо, замотали басурмани...
показать весь комментарий
19.10.2025 21:04 Ответить
та й ще оті рюріковічі з пєченєгам і у будапешті....
показать весь комментарий
19.10.2025 21:10 Ответить
після монгольської навали в Угорщину втекли чотири половецькі роди, які злились в екстазі з мадярами.
так що тепер уйло може показувати на орбана примовляючи:
"Оно, бачиш, половець сидить !
А ти не вірив"

.
показать весь комментарий
19.10.2025 21:33 Ответить
та я, вже взагалі зневірився!
чи то половець орбан, чи то циган сіярто на тому балатоні!
але ж колись, було красиве славетно озеро!
все іспаскудили....
показать весь комментарий
19.10.2025 21:45 Ответить
Та ще й Меланія вдома...
показать весь комментарий
19.10.2025 22:10 Ответить
отвлекшись наа общение с нашим президентом Трамп прозевал окончить войну между Пакистаном и Афганистаном.
показать весь комментарий
19.10.2025 21:51 Ответить
Наш: майстер розмовного жанру - та й на піаніно не погано вміє....
показать весь комментарий
19.10.2025 21:58 Ответить
Перша Хамасо-Ізраільська війна закінчена. Це вже Друга Ізраіле-Хамаська війна.
показать весь комментарий
19.10.2025 21:09 Ответить
Міро пожми ручку. Трам це мінус все твоє .......
показать весь комментарий
19.10.2025 20:53 Ответить
https://t.me/nevzorovtv/29878 А.НЕВЗОРОВ:
Как и ожидалось, мир насильно навязанный Трампом уже закончился. ХАМАС нарушил договоренности и что-то обстрелял, в ответ ЦАХАЛ продолжил уничтожение ХАМАсцев в Газе.
показать весь комментарий
19.10.2025 20:54 Ответить
https://t.me/voinasordoy/4946 Сергей Ауслендер:

В Рафиахе серьезный замес - террористы вылезли из тоннеля и атаковали инженерные подразделения армии. В ответ бьют с земли и воздуха, над районом столкновения кружат "Апачи", подтягивают армейские резервы. По предварительным данным, была попытка похищения солдата.
Это уже даже не игры (можем/не можем найти) с телами убитых заложников, это явное и прямое нарушения режима прекращения огня.
показать весь комментарий
19.10.2025 20:58 Ответить
https://t.me/voinasordoy/4950 Сергей Ауслендер:

Испытав на себе что такое "реакция на нарушение перемирия" (авиация отработала привычную карусель по Рафиаху, постреляли танки с артиллерией, пехота начала разворачивать боевые порядки), Хамас вдруг обнаружил еще одного тело заложника (еще утром уже "никого не могли найти") и готов его передать "если позволят полевые условия", что в переводе на человеческий значит "пожалуйста, не стреляйте". Война не разгорелась, пока это по большому счету никому не надо.
В Газе на данный момент имеет место "ливанский вариант". Буферная зона, при любом движении рядом с ней огонь на поражение, реакция на провокации несоразмерно жесткая, тактика "подстригания травы". Как долго такой режим просуществует, мы не знаем, но по опыту Сирии или того же Ливана, работает отлично.
показать весь комментарий
19.10.2025 21:00 Ответить
Обожаю слушать Ауслендера он интересней и доходчивей многих и хороший юмор Разделяем пирожки, делаем пельмени!😘
показать весь комментарий
19.10.2025 22:47 Ответить
АХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХ

А ВЗАГАЛІ - ТАК БУДЕ І З НАМИ. Що не робить Трамп - все лайно
показать весь комментарий
19.10.2025 21:03 Ответить
Трамп дасть відмашку? - потім знову замирить
показать весь комментарий
19.10.2025 21:03 Ответить
Дуже сподіваюсь, якщо є така заява, то щось там замиряти, вже не буде з ким,
показать весь комментарий
19.10.2025 21:09 Ответить
трамп - длб (((
показать весь комментарий
19.10.2025 21:04 Ответить
https://t.me/yigal_levin/89058 Ігаль Левін:
В ответ на нарушение ХАМАСом договоренности о прекращении огня Армия обороны Израиля за последние часы атаковала десятки террористических объектов ХАМАС по всему сектору Газа.
Среди атакованных целей - объекты хранения оружия, боевики, постройки используемые боевиками для террористической деятельности, огневые позиции и другие элементы инфраструктуры террора.
Кроме того, Армия обороны Израиля атаковала шестикилометровый подземный туннель, использовавшийся боевиками ХАМАС.
Армия обороны Израиля рапортует, что продолжит действовать для устранения любой угрозы Государству Израиль и будет пресекать огнем любые нарушения договоренности о прекращении огня.
показать весь комментарий
19.10.2025 21:05 Ответить
це - "світле" майбутнє трампівського замирення для України

.
показать весь комментарий
19.10.2025 21:09 Ответить
Знову "чудо-миротворець" обісрався🤗 Взагалі не розумію як він з такими "талантами" стільки у бізнесі протримався. Це ж король грьобаного крінжу.
показать весь комментарий
19.10.2025 21:08 Ответить
ось ви і відповіли на своє питання!
кремлівські гроші не пахнуть, але!
але, міцно тримають за яйця!
показать весь комментарий
19.10.2025 21:17 Ответить
Nu kak kak , s perekurami , tobish bankrotami . Uzhe zabil skoka ih u nevo bilo , no smii balshoi ieshcho v peredi . 😁
показать весь комментарий
19.10.2025 21:21 Ответить
топаз, дай команду
показать весь комментарий
19.10.2025 21:08 Ответить
В сраку хай поцілує свою миротворчу місію. Не бачити старому збоченцю премії миру від слова зовсім.
показать весь комментарий
19.10.2025 21:09 Ответить
Це та війна, яку Трамп закінчив і вимагав Нобеля, чи якась інша?
показать весь комментарий
19.10.2025 21:17 Ответить
Одна з...
показать весь комментарий
19.10.2025 22:01 Ответить
Якби трамп був президентом, ці удари б не відновились сьогодні! Негайно нобелівку трампу, ось це точно допоможе
показать весь комментарий
19.10.2025 21:17 Ответить
Як добре, що нобелівку миру не дали трампу... Бо треба було б забирати... Невдобно було б.
показать весь комментарий
19.10.2025 21:22 Ответить
Трампон - штопаный миротворец...
показать весь комментарий
19.10.2025 21:23 Ответить
Це шоб ви розуміли чого вартий мир від "миротворця" Трампа. То ж не розраховуйте на щось більше, якщо (якщо якщо якщо) буде якась домовленість з кацапами під його керівництвом..
показать весь комментарий
19.10.2025 21:32 Ответить
Яку війну Дід зупинив?
показать весь комментарий
19.10.2025 21:37 Ответить
https://tsn.ua/politika/tramp-zaiavyv-shcho-zupynyv-viynu-albaniyi-i-aberbaydzanu-2915741.html Трамп заявив, що зупинив війну Албанії і "Абербайджану"
показать весь комментарий
19.10.2025 22:31 Ответить
Бобер
показать весь комментарий
19.10.2025 21:38 Ответить
Рижий лох
показать весь комментарий
19.10.2025 21:45 Ответить
Трапм опять краснеет. Хочет нобельку. Уши тебе от ишака , а не нобеля. Миис мира в московии тебе аукнется , и не раз .........Слава Украине! Все будет Украина!
показать весь комментарий
19.10.2025 21:51 Ответить
Миротворец-імпотент! Ху. ловський лакей!
показать весь комментарий
19.10.2025 21:53 Ответить
Peace da ball!!!
показать весь комментарий
19.10.2025 22:11 Ответить
Пісділ
показать весь комментарий
19.10.2025 22:27 Ответить
 
 