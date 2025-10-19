Израиль и ХАМАС обменялись ударами - Трамп отреагировал

На возобновление боевых действий между Израилем и Газой отреагировал американский президент Дональд Трамп.

Как сообщает Цензор.НЕТ, глава США подчеркнул, что ХАМАС пообещал разоружиться.

"ХАМАС пообещал, что они разоружатся. Если потребуется, мы их разоружим", - отметил Трамп.

По данным израильских военных, ЦАХАЛ ударил по Рафаху после того, как боевики ХАМАС обстреляли израильских солдат во время работ по уничтожению террористической инфраструктуры.

ХАМАС отрицает обвинения и утверждает, что нападение было направлено не против патруля, а против местного лидера, который выступает против группировки.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал премьера Нетаньяху "возобновить войну в полном объеме", заявив о нарушении договоренностей.

Ранее ХАМАС передал Красному Кресту группы заложников - сначала семерых, потом еще тринадцать человек, всего 20 человек были освобождены.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может позволить Израилю возобновить военные действия в Секторе Газа, если группировка ХАМАС не выполнит условия мирного соглашения.

По словам главы Белого дома, израильские войска готовы снова зайти в Газу, "как только он даст команду", а затем ситуацию с ХАМАСом "можно будет быстро решить".

