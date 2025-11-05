США предлагают создать международные стабилизационные силы в Газе

Соединенные Штаты Америки представили проект резолюции Совета Безопасности ООН, который предусматривает создание международных стабилизационных сил в секторе Газа с мандатом на два года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, документ сейчас находится на стадии обсуждения и доработки.

Проект опубликован 4 ноября, информирует агентство Associated Press.

Читайте: Израиль и ХАМАС обменялись ударами - Трамп отреагировал

Цель миссии - демилитаризация Газы и помощь гражданским

Согласно документу, стабилизационные силы должны помогать в демилитаризации территории, выводе оружия, находящегося под контролем негосударственных вооруженных групп, а также в обеспечении безопасности и распределении гуманитарной помощи.

Предполагается сотрудничество с палестинскими полицейскими структурами и другими государствами региона.

Проект уже получил поддержку среди нескольких арабских стран, которые выразили готовность присоединиться к миссии, но их участие будет зависеть от одобрения ООН.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул:

"Для легитимности любых стабилизационных сил необходимо четкое согласие Совета Безопасности ООН".

Читайте: Трамп в Египте подписал соглашение о прекращении огня в Газе

Кто поддерживает и кто выступает против

Мандат для международных сил, согласно предложению США, будет действовать до конца 2027 года.

В документе также указано, что стабилизационная миссия будет координировать свои действия с Израилем, Египтом и гуманитарными организациями.

Однако не все члены Совета Безопасности разделяют этот подход.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США выразили надежду на сохранение перемирия в Газе

Ожидается, что Китай и Россия, имеющие право вето, выступят против инициативы, считая ее вмешательством во внутренние дела региона.

Ранее мы писали, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 28 октября приказал своей армии немедленно нанести мощные удары по сектору Газа.

Больше читайте в нашем Telegram-канале