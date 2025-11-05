США предлагают создать международные стабилизационные силы в Газе
Соединенные Штаты Америки представили проект резолюции Совета Безопасности ООН, который предусматривает создание международных стабилизационных сил в секторе Газа с мандатом на два года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, документ сейчас находится на стадии обсуждения и доработки.
Проект опубликован 4 ноября, информирует агентство Associated Press.
Цель миссии - демилитаризация Газы и помощь гражданским
Согласно документу, стабилизационные силы должны помогать в демилитаризации территории, выводе оружия, находящегося под контролем негосударственных вооруженных групп, а также в обеспечении безопасности и распределении гуманитарной помощи.
Предполагается сотрудничество с палестинскими полицейскими структурами и другими государствами региона.
Проект уже получил поддержку среди нескольких арабских стран, которые выразили готовность присоединиться к миссии, но их участие будет зависеть от одобрения ООН.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул:
"Для легитимности любых стабилизационных сил необходимо четкое согласие Совета Безопасности ООН".
Кто поддерживает и кто выступает против
Мандат для международных сил, согласно предложению США, будет действовать до конца 2027 года.
В документе также указано, что стабилизационная миссия будет координировать свои действия с Израилем, Египтом и гуманитарными организациями.
Однако не все члены Совета Безопасности разделяют этот подход.
Ожидается, что Китай и Россия, имеющие право вето, выступят против инициативы, считая ее вмешательством во внутренние дела региона.
Ранее мы писали, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 28 октября приказал своей армии немедленно нанести мощные удары по сектору Газа.
4 листопада 2025 року виповнюється 30 років від дня, коли після мітингу за мир у Тель-Авіві прем'єр-міністра Ізраїлю Іцхака Рабина вбив релігійний екстреміст Ігаль Амір. Рабин, який підписав 1993 року в Осло угоди з палестинським лідером Ясіром Арафатом, став символом спроби мирно врегулювати конфлікт на Близькому Сході.
Увечері 4 листопада 1995 року на площі Царів Ізраїлю в центрі Тель-Авіва (нині площа Рабина) прем'єр Іцхак Рабин виступив на масовому мітингу «Так миру - ні насильству». Він тоді завершив виступ словами:
«Я був військовим 27 років. Я боровся, доки не було шансу на мир. Я вірю, що зараз є шанс, великий шанс і ми зобов'язані ним скористатися».
Потім разом із учасниками мітингу він заспівав Шир а-Шалом («Пісню миру») і спустився з трибуни. Тоді його й застрелив 23-річний студент-юрист Ігаль Амір, релігійний ультранаціоналіст. Рабину було 73 роки.
Як пише The Jerusalem Post, під час офіційної церемонії пам'яті 3 листопада 2025 року президент Ізраїлю Іцхак Герцог назвав постріли в Рабина нападом на демократію країни.
«Важко усвідомити, що минуло 30 років із тієї ночі, коли три кулі пронизали серце ізраїльської демократії. Ці кулі поцілили не тільки в людину, а й у саму ідею вільного суспільства», - сказав Іцхак Герцог.
За словами президента Ізраїлю, країна переживає «один із найхаотичніших періодів у своїй історії» і «стоїть на краю прірви». Він наполягав: «Насильство не демократичне право. Воно руйнує демократію».
13 вересня 1993 року на галявині Білого дому Рабин - тоді прем'єр-міністр Ізраїлю - і Ясір Арафат, лідер Організації визволення Палестини (ОВП), потиснули один одному руки.
Угоди в Осло, підготовлені за участю одного з найближчих соратників Рабина та переконаного прихильника мирного врегулювання міністра закордонних справ Шимона Переса, стали першим випадком взаємного визнання Ізраїлю та ОВП. Вони і відкрили шлях до створення палестинської автономії.
Як нагадує The Jerusalem Post, на мітингах противників мирного процесу Рабина зображували у формі офіцера СС, а серед доповідачів був і майбутній прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу.
Для правих Рабин став символом «поступки ворогові», для лівих - символом надії, що силу можна замінити на діалог.
"Насильство підточує основи ізраїльської демократії. Його треба засудити, викорінити, ізолювати",- сказав Рабин за кілька хвилин до своєї загибелі на мітингу «Так миру - ні насильству» 4 листопада 1995 року.
Ці слова сьогодні сприймають як його політичний заповіт.
"Тридцята річниця вбивства Рабина релігійним екстремістом знову оголила поляризацію ізраїльського суспільства.
Тодішні супротивники компромісу тепер посідають центр політичної сцени. Нетаньягу, головний опонент Рабина тридцять років тому, не бере участі в жодній із церемоній на згадку про нього."
Ізраїльський політолог Денис Шарбіт називає їх критичними:
"Ці вибори - останній шанс врятувати правову державу.
Якщо Нетаньягу переможе знову, він закриє питання про свою відповідальність за 7 жовтня, продавить судову реформу, яка у 2023 році викликала протести сотень тисяч людей.
І країна піде до неліберального, можливо, теократичного режиму."
......чи ЩО ТАКЕ МІЖНАРОДНІ? Як бачимо кожний міжнародний договір - туалетний папір