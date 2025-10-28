Нетаньяху приказал ЦАХАЛ немедленно нанести удар по Сектору Газа после перемирия Трампа

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху 28 октября приказал армии (ЦАХАЛ) немедленно нанести мощные удары по Сектору Газа.

Об этом заявила канцелярия Нетаньяху, передает Цензор.НЕТ.

"После консультаций по вопросам безопасности премьер-министр Нетаньяху отдал распоряжение военному эшелону немедленно нанести мощные удары по Сектору Газа", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США выразили надежду на сохранение перемирия в Газе

ХАМАС нарушил перемирие

Перед этим Израиль обвинил террористическую организацию ХАМАС в нарушении режима прекращения огня.

Террористическая группировка передала останки израильского заложника Офира Царфати, которого вернули из Сектора Газа во время военной операции около двух лет назад.

Читайте также: Вице-президент США начал визит в Израиль: Вашингтон пытается удержать перемирие

"Возвращение" заложника

Как сообщила Армия обороны Израиля, 27 октября ХАМАС попались на том, что извлекали останки тел заложников из заранее подготовленного места и прятали их неподалеку. Затем они вызвали представителей Красного Креста и инсценировали "обнаружение" тела.

"Эта видеозапись ясно показывает, что террористическая организация ХАМАС пытается создать ложное впечатление о попытках найти тела, фактически удерживая заложников, останки которых она отказывается освободить в соответствии с соглашением", - заявил ЦАХАЛ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Израиль и ХАМАС обменялись ударами - Трамп отреагировал

Израильский военный чиновник сообщил CNN, что ХАМАС атаковал войска армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), расположенные в районе, контролируемом Израилем, к востоку от желтой линии - линии, обозначающей точку вывода Израиля из Сектора Газа согласно соглашению о прекращении огня, заключенному при посредничестве США.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Прекращение огня в Секторе Газа