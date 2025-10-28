Нетаньяху приказал ЦАХАЛ немедленно нанести удар по Сектору Газа после перемирия Трампа
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху 28 октября приказал армии (ЦАХАЛ) немедленно нанести мощные удары по Сектору Газа.
Об этом заявила канцелярия Нетаньяху, передает Цензор.НЕТ.
"После консультаций по вопросам безопасности премьер-министр Нетаньяху отдал распоряжение военному эшелону немедленно нанести мощные удары по Сектору Газа", - говорится в сообщении.
ХАМАС нарушил перемирие
Перед этим Израиль обвинил террористическую организацию ХАМАС в нарушении режима прекращения огня.
Террористическая группировка передала останки израильского заложника Офира Царфати, которого вернули из Сектора Газа во время военной операции около двух лет назад.
"Возвращение" заложника
Как сообщила Армия обороны Израиля, 27 октября ХАМАС попались на том, что извлекали останки тел заложников из заранее подготовленного места и прятали их неподалеку. Затем они вызвали представителей Красного Креста и инсценировали "обнаружение" тела.
"Эта видеозапись ясно показывает, что террористическая организация ХАМАС пытается создать ложное впечатление о попытках найти тела, фактически удерживая заложников, останки которых она отказывается освободить в соответствии с соглашением", - заявил ЦАХАЛ.
Израильский военный чиновник сообщил CNN, что ХАМАС атаковал войска армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), расположенные в районе, контролируемом Израилем, к востоку от желтой линии - линии, обозначающей точку вывода Израиля из Сектора Газа согласно соглашению о прекращении огня, заключенному при посредничестве США.
Прекращение огня в Секторе Газа
- В конце сентября Белый дом опубликовал план из 20 пунктов, который предусматривает немедленное прекращение боевых действий в Секторе Газа и освобождение заложников в течение 72 часов после того, как ХАМАС и Израиль согласятся на соглашение.
- Предложение предусматривает поэтапный вывод израильских войск из Сектора Газа, который должен стать "дерадикализованной зоной, которая не будет представлять угрозы для своих соседей".
- Президент США Дональд Трамп, посетивший 13 октября Израиль для выступления в Кнессете, заявил СМИ, что война между ХАМАС и Израилем завершена.
- 26 октября президент США дал двое суток ХАМАС на возвращение тел погибших заложников.
Це неправда. Бандюки передали частину рештків заручника, якого передали оаніше і вже давно поховали в Ізраїлі.
Тобто, ці підари по суті торгують частинами тіл.
Ось ключові моменти для порівняння:
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ):
Чисельність: Має значно більшу загальну чисельність, включаючи регулярні війська та великий резерв. Загальна гранична чисельність може становити понад 500 000 осіб (згідно з даними, що варіюються).
Технології та озброєння: Ізраїль є однією з найбільш технологічно розвинених армій світу, оснащеною ******** авіацією, танками ("Меркава"), високоточними ракетами, розвідувальними системами та протиракетною обороною ("Залізний купол").
Бюджет: Оборонний бюджет Ізраїлю на порядки більший за ресурси ХАМАС.
ХАМАС (Військове крило - Бригади «Аль-Кассам»):
Чисельність: За різними оцінками, чисельність бойовиків до початку загострення конфлікту становила близько 30 000 - 40 000 осіб.
Озброєння: Переважно використовує нерегулярні та асиметричні засоби:
Ракети кустарного виробництва (як "Кассам", М-75, Р-160) з різною дальністю та низькою точністю.
Міномети, протитанкові гранатомети.
Дрони (розвідувальні та ударні).
Розгалужена мережа тунелів ("метро Гази") для пересування, зберігання зброї та захисту.