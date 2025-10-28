РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9633 посетителя онлайн
Новости Война Израиля против ХАМАС Перемирие Израиля и ХАМАС
2 675 16

Нетаньяху приказал ЦАХАЛ немедленно нанести удар по Сектору Газа после перемирия Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху 28 октября приказал армии (ЦАХАЛ) немедленно нанести мощные удары по Сектору Газа.

Об этом заявила канцелярия Нетаньяху, передает Цензор.НЕТ.

"После консультаций по вопросам безопасности премьер-министр Нетаньяху отдал распоряжение военному эшелону немедленно нанести мощные удары по Сектору Газа", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США выразили надежду на сохранение перемирия в Газе

ХАМАС нарушил перемирие

Перед этим Израиль обвинил террористическую организацию ХАМАС в нарушении режима прекращения огня.

Террористическая группировка передала останки израильского заложника Офира Царфати, которого вернули из Сектора Газа во время военной операции около двух лет назад.

Читайте также: Вице-президент США начал визит в Израиль: Вашингтон пытается удержать перемирие

"Возвращение" заложника

Как сообщила Армия обороны Израиля, 27 октября ХАМАС попались на том, что извлекали останки тел заложников из заранее подготовленного места и прятали их неподалеку. Затем они вызвали представителей Красного Креста и инсценировали "обнаружение" тела.

"Эта видеозапись ясно показывает, что террористическая организация ХАМАС пытается создать ложное впечатление о попытках найти тела, фактически удерживая заложников, останки которых она отказывается освободить в соответствии с соглашением", - заявил ЦАХАЛ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Израиль и ХАМАС обменялись ударами - Трамп отреагировал

Израильский военный чиновник сообщил CNN, что ХАМАС атаковал войска армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), расположенные в районе, контролируемом Израилем, к востоку от желтой линии - линии, обозначающей точку вывода Израиля из Сектора Газа согласно соглашению о прекращении огня, заключенному при посредничестве США.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Прекращение огня в Секторе Газа

  • В конце сентября Белый дом опубликовал план из 20 пунктов, который предусматривает немедленное прекращение боевых действий в Секторе Газа и освобождение заложников в течение 72 часов после того, как ХАМАС и Израиль согласятся на соглашение.
  • Предложение предусматривает поэтапный вывод израильских войск из Сектора Газа, который должен стать "дерадикализованной зоной, которая не будет представлять угрозы для своих соседей".
  • Президент США Дональд Трамп, посетивший 13 октября Израиль для выступления в Кнессете, заявил СМИ, что война между ХАМАС и Израилем завершена.
  • 26 октября президент США дал двое суток ХАМАС на возвращение тел погибших заложников.

Автор: 

Газа (78) Израиль (2122) Нетаньяху Биньямин (202) Сектор Газа (189) Хамас (222)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Так це вже буде 10 війна яку скінчить Трамп
показать весь комментарий
28.10.2025 20:18 Ответить
+3
Терористичне угруповання передало останки...

Це неправда. Бандюки передали частину рештків заручника, якого передали оаніше і вже давно поховали в Ізраїлі.
Тобто, ці підари по суті торгують частинами тіл.
показать весь комментарий
28.10.2025 20:20 Ответить
+2
Норм - Трамп знову замирить
показать весь комментарий
28.10.2025 20:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Норм - Трамп знову замирить
показать весь комментарий
28.10.2025 20:14 Ответить
Так це вже буде 10 війна яку скінчить Трамп
показать весь комментарий
28.10.2025 20:18 Ответить
Війни мутяться
лічильник крутиться
показать весь комментарий
28.10.2025 20:21 Ответить
Трамп вісім разів вже зупиняв війну в Газі і це ще не кінець!
показать весь комментарий
28.10.2025 20:30 Ответить
І мабуть п'ята,котру знову розпочав Ізраїль ,після того, як "миротворець трампло" їх закінчив
показать весь комментарий
28.10.2025 20:59 Ответить
Трампон обтікає стоячи.
показать весь комментарий
28.10.2025 20:18 Ответить
Додіка знову помазали пісьою по губкам? Чи може по святому - по чубу?
показать весь комментарий
28.10.2025 20:19 Ответить
Терористичне угруповання передало останки...

Це неправда. Бандюки передали частину рештків заручника, якого передали оаніше і вже давно поховали в Ізраїлі.
Тобто, ці підари по суті торгують частинами тіл.
показать весь комментарий
28.10.2025 20:20 Ответить
Бандюки займаються геноцидом палестинців.
показать весь комментарий
28.10.2025 20:55 Ответить
То це ізраїльтяне займаються розчленуванням трупів та продажем їх частин?
показать весь комментарий
28.10.2025 21:00 Ответить
У рудого діда роботи не початий край )))))))))))))))
показать весь комментарий
28.10.2025 20:22 Ответить
Рудому знову за щоку прилетіло.
показать весь комментарий
28.10.2025 20:26 Ответить
Ізраїльский Гітлер ніяк не заспокоїтся...
показать весь комментарий
28.10.2025 20:31 Ответить
Співвідношення сил між Армією оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) та ХАМАС є кардинально нерівним на користь Ізраїлю, якщо порівнювати за традиційними військовими показниками (чисельність, техніка, технології, бюджет).

Ось ключові моменти для порівняння:

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ):

Чисельність: Має значно більшу загальну чисельність, включаючи регулярні війська та великий резерв. Загальна гранична чисельність може становити понад 500 000 осіб (згідно з даними, що варіюються).

Технології та озброєння: Ізраїль є однією з найбільш технологічно розвинених армій світу, оснащеною ******** авіацією, танками ("Меркава"), високоточними ракетами, розвідувальними системами та протиракетною обороною ("Залізний купол").

Бюджет: Оборонний бюджет Ізраїлю на порядки більший за ресурси ХАМАС.

ХАМАС (Військове крило - Бригади «Аль-Кассам»):

Чисельність: За різними оцінками, чисельність бойовиків до початку загострення конфлікту становила близько 30 000 - 40 000 осіб.

Озброєння: Переважно використовує нерегулярні та асиметричні засоби:

Ракети кустарного виробництва (як "Кассам", М-75, Р-160) з різною дальністю та низькою точністю.

Міномети, протитанкові гранатомети.

Дрони (розвідувальні та ударні).

Розгалужена мережа тунелів ("метро Гази") для пересування, зберігання зброї та захисту.
показать весь комментарий
28.10.2025 20:49 Ответить
Ізраїль не хоче лізти в катакомби.А розбомбити місто багато хто може.
показать весь комментарий
28.10.2025 20:52 Ответить
 
 