УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9320 відвідувачів онлайн
Новини Війна Ізраїлю проти ХАМАС Перемир’я Ізраїлю та ХАМАС
3 258 25

Нетаньягу наказав ЦАХАЛу негайно вдарити по Газі після перемир’я Трампа

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 28 жовтня наказав армії (ЦАХАЛ) негайно завдати потужних ударів по Сектору Газа.

Про це заявила канцелярія Нетаньягу, передає Цензор.НЕТ.

"Після консультацій із питань безпеки прем'єр-міністр Нетаньягу віддав розпорядження військовому ешелону негайно завдати потужних ударів по сектору Газа", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США висловили надію на збереження перемир’я в Газі

ХАМАС порушив перемир'я

Перед цим Ізраїль звинуватив терористичну організацію ХАМАС у порушенні режиму припинення вогню.

Терористичне угруповання передало останки ізраїльського заручника Офіра Царфаті, якого повернули із Гази під час військової операції близько двох років тому.

Читайте також: Віцепрезидент США розпочав візит до Ізраїлю: Вашингтон намагається втримати перемир’я

"Повернення" заручника

Як повідомила Армія оборони Ізраїлю, 27 жовтня ХАМАС попалися на тому, що витягували останки тіл заручників із заздалегідь підготовленого місця і ховали їх неподалік. Потім вони викликали представників Червоного Хреста та інсценували "виявлення" тіла.

"Цей відеозапис ясно показує, що терористична організація ХАМАС намагається створити хибне враження про спроби знайти тіла, фактично утримуючи заручників, останки яких вона відмовляється звільнити відповідно до угоди", - заявив ЦАХАЛ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ізраїль та ХАМАС обмінялися ударами - Трамп відреагував

Ізраїльський військовий чиновник повідомив CNN, що ХАМАС атакував війська армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), розташовані в районі, контрольованому Ізраїлем, на схід від жовтої лінії – лінії, що позначає точку виведення Ізраїлю з сектора Газа згідно з угодою про припинення вогню, укладеною за посередництва США.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Припинення вогню в Секторі Гази

  • Наприкінці вересня Білий дім опублікував план із 20 пунктів, який передбачає негайне припинення бойових дій у Секторі Гази та звільнення заручників протягом 72 годин після того, як ХАМАС та Ізраїль погодяться на угоду.
  • Пропозиція передбачає поетапне виведення ізраїльських військ із Сектору Гази, який повинен стати "дерадикалізованою зоною, що не становитиме загрози для своїх сусідів".
  • Президент США Дональд Трамп, який відвідав 13 жовтня Ізраїль для виступу у Кнесеті, заявив ЗМІ, що війну між ХАМАС та Ізраїлем завершено.
  • 26 жовтня президент США дав дві доби ХАМАС на повернення тіл загиблих заручників.

Автор: 

Газа (50) Ізраїль (1854) Нетаньягу Беньямін (189) Сектор Гази (198) Хамас (226)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Так це вже буде 10 війна яку скінчить Трамп
показати весь коментар
28.10.2025 20:18 Відповісти
+3
Терористичне угруповання передало останки...

Це неправда. Бандюки передали частину рештків заручника, якого передали оаніше і вже давно поховали в Ізраїлі.
Тобто, ці підари по суті торгують частинами тіл.
показати весь коментар
28.10.2025 20:20 Відповісти
+3
Ізраїльский Гітлер ніяк не заспокоїтся...
показати весь коментар
28.10.2025 20:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Норм - Трамп знову замирить
показати весь коментар
28.10.2025 20:14 Відповісти
Так це вже буде 10 війна яку скінчить Трамп
показати весь коментар
28.10.2025 20:18 Відповісти
Війни мутяться
лічильник крутиться
показати весь коментар
28.10.2025 20:21 Відповісти
Трамп вісім разів вже зупиняв війну в Газі і це ще не кінець!
показати весь коментар
28.10.2025 20:30 Відповісти
І мабуть п'ята,котру знову розпочав Ізраїль ,після того, як "миротворець трампло" їх закінчив
показати весь коментар
28.10.2025 20:59 Відповісти
Трампон обтікає стоячи.
показати весь коментар
28.10.2025 20:18 Відповісти
Додіка знову помазали пісьою по губкам? Чи може по святому - по чубу?
показати весь коментар
28.10.2025 20:19 Відповісти
Терористичне угруповання передало останки...

Це неправда. Бандюки передали частину рештків заручника, якого передали оаніше і вже давно поховали в Ізраїлі.
Тобто, ці підари по суті торгують частинами тіл.
показати весь коментар
28.10.2025 20:20 Відповісти
Бандюки займаються геноцидом палестинців.
показати весь коментар
28.10.2025 20:55 Відповісти
То це ізраїльтяне займаються розчленуванням трупів та продажем їх частин?
показати весь коментар
28.10.2025 21:00 Відповісти
Вони вбивають та розчленовують палестинських дітей. CNN дивись.
показати весь коментар
28.10.2025 21:02 Відповісти
Давай прямі посилання на розчленування ізраїльтянами дітей у новинах CNN. Причому без перепосту "мінздрава Хамаса" чи Альджазіри.
показати весь коментар
28.10.2025 21:09 Відповісти
https://edition.cnn.com/2024/02/10/middleeast/hind-rajab-death-israel-gaza-intl/index.html
показати весь коментар
28.10.2025 21:18 Відповісти
Це ізраїльтяне 2 роки тому напали на мирні кібуци, гвалтували жінок, а потім відрізали їм голови та душили руками дітей у колисках?

Ці так звані палестинці замість розбудови своєї частини Палестини віддали перевагу тероризму і живуть торгівлею смертю та стражданнями.
Не квітуча Палестина, а знищення Ізраїля є їхньою ціллю.

Когось це нагадує доречі...
показати весь коментар
28.10.2025 21:07 Відповісти
ЮНИСЄФ, за останні 22 місяці евреї в Газі вбили більше 18 000 дітей. Ізраїль дійсно нагадує москалів. Недарма посол Бродський лаяв Бандеру та недарма в Ізраїлі є пам'ятні дошки "Меснику" Шварбарду. Газа - це гетто, концтабір, куді зігнали палестинців з їхньої землі. "Українців як народу ніколи не існувало, палестинців як народу ніколи не існувало.... " Почерк один.
показати весь коментар
28.10.2025 21:13 Відповісти
А що робили діти у зоні бойових дій?
Два роки діють коридори для виходу цивільних з Гази.

Ах да. Пригадую - у тої частини цивілізації прийнято "стояти за жінками та дітьми".
показати весь коментар
28.10.2025 21:18 Відповісти
У рудого діда роботи не початий край )))))))))))))))
показати весь коментар
28.10.2025 20:22 Відповісти
Рудому знову за щоку прилетіло.
показати весь коментар
28.10.2025 20:26 Відповісти
Ізраїльский Гітлер ніяк не заспокоїтся...
показати весь коментар
28.10.2025 20:31 Відповісти
Бот а думала ,что Путин Гитлер!😉 Что же ты читаешь 0 тебя читают 0 с 19года?
показати весь коментар
28.10.2025 21:14 Відповісти
Співвідношення сил між Армією оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) та ХАМАС є кардинально нерівним на користь Ізраїлю, якщо порівнювати за традиційними військовими показниками (чисельність, техніка, технології, бюджет).

Ось ключові моменти для порівняння:

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ):

Чисельність: Має значно більшу загальну чисельність, включаючи регулярні війська та великий резерв. Загальна гранична чисельність може становити понад 500 000 осіб (згідно з даними, що варіюються).

Технології та озброєння: Ізраїль є однією з найбільш технологічно розвинених армій світу, оснащеною ******** авіацією, танками ("Меркава"), високоточними ракетами, розвідувальними системами та протиракетною обороною ("Залізний купол").

Бюджет: Оборонний бюджет Ізраїлю на порядки більший за ресурси ХАМАС.

ХАМАС (Військове крило - Бригади «Аль-Кассам»):

Чисельність: За різними оцінками, чисельність бойовиків до початку загострення конфлікту становила близько 30 000 - 40 000 осіб.

Озброєння: Переважно використовує нерегулярні та асиметричні засоби:

Ракети кустарного виробництва (як "Кассам", М-75, Р-160) з різною дальністю та низькою точністю.

Міномети, протитанкові гранатомети.

Дрони (розвідувальні та ударні).

Розгалужена мережа тунелів ("метро Гази") для пересування, зберігання зброї та захисту.
показати весь коментар
28.10.2025 20:49 Відповісти
Ізраїль не хоче лізти в катакомби.А розбомбити місто багато хто може.
показати весь коментар
28.10.2025 20:52 Відповісти
Нетанях это зло еарейев. Думаю его скоро снесут. Они пришли на чужую землю.,обжились и теперь хотят ещё больше. Нельзя заритси на чужая земля. Все будет Украина! Слава Украине!
показати весь коментар
28.10.2025 21:04 Відповісти
Стісняюсь спитать: якщо хтось отримав нобеля за припинення війни, а війна знову почалася, то лауреат має повернути медаль взад?
показати весь коментар
28.10.2025 21:15 Відповісти
 
 