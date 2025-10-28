Нетаньягу наказав ЦАХАЛу негайно вдарити по Газі після перемир’я Трампа
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 28 жовтня наказав армії (ЦАХАЛ) негайно завдати потужних ударів по Сектору Газа.
Про це заявила канцелярія Нетаньягу, передає Цензор.НЕТ.
"Після консультацій із питань безпеки прем'єр-міністр Нетаньягу віддав розпорядження військовому ешелону негайно завдати потужних ударів по сектору Газа", - йдеться в повідомленні.
ХАМАС порушив перемир'я
Перед цим Ізраїль звинуватив терористичну організацію ХАМАС у порушенні режиму припинення вогню.
Терористичне угруповання передало останки ізраїльського заручника Офіра Царфаті, якого повернули із Гази під час військової операції близько двох років тому.
"Повернення" заручника
Як повідомила Армія оборони Ізраїлю, 27 жовтня ХАМАС попалися на тому, що витягували останки тіл заручників із заздалегідь підготовленого місця і ховали їх неподалік. Потім вони викликали представників Червоного Хреста та інсценували "виявлення" тіла.
"Цей відеозапис ясно показує, що терористична організація ХАМАС намагається створити хибне враження про спроби знайти тіла, фактично утримуючи заручників, останки яких вона відмовляється звільнити відповідно до угоди", - заявив ЦАХАЛ.
Ізраїльський військовий чиновник повідомив CNN, що ХАМАС атакував війська армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), розташовані в районі, контрольованому Ізраїлем, на схід від жовтої лінії – лінії, що позначає точку виведення Ізраїлю з сектора Газа згідно з угодою про припинення вогню, укладеною за посередництва США.
Припинення вогню в Секторі Гази
- Наприкінці вересня Білий дім опублікував план із 20 пунктів, який передбачає негайне припинення бойових дій у Секторі Гази та звільнення заручників протягом 72 годин після того, як ХАМАС та Ізраїль погодяться на угоду.
- Пропозиція передбачає поетапне виведення ізраїльських військ із Сектору Гази, який повинен стати "дерадикалізованою зоною, що не становитиме загрози для своїх сусідів".
- Президент США Дональд Трамп, який відвідав 13 жовтня Ізраїль для виступу у Кнесеті, заявив ЗМІ, що війну між ХАМАС та Ізраїлем завершено.
- 26 жовтня президент США дав дві доби ХАМАС на повернення тіл загиблих заручників.
Це неправда. Бандюки передали частину рештків заручника, якого передали оаніше і вже давно поховали в Ізраїлі.
Тобто, ці підари по суті торгують частинами тіл.
Ці так звані палестинці замість розбудови своєї частини Палестини віддали перевагу тероризму і живуть торгівлею смертю та стражданнями.
Не квітуча Палестина, а знищення Ізраїля є їхньою ціллю.
Когось це нагадує доречі...
Два роки діють коридори для виходу цивільних з Гази.
Ах да. Пригадую - у тої частини цивілізації прийнято "стояти за жінками та дітьми".
Ось ключові моменти для порівняння:
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ):
Чисельність: Має значно більшу загальну чисельність, включаючи регулярні війська та великий резерв. Загальна гранична чисельність може становити понад 500 000 осіб (згідно з даними, що варіюються).
Технології та озброєння: Ізраїль є однією з найбільш технологічно розвинених армій світу, оснащеною ******** авіацією, танками ("Меркава"), високоточними ракетами, розвідувальними системами та протиракетною обороною ("Залізний купол").
Бюджет: Оборонний бюджет Ізраїлю на порядки більший за ресурси ХАМАС.
ХАМАС (Військове крило - Бригади «Аль-Кассам»):
Чисельність: За різними оцінками, чисельність бойовиків до початку загострення конфлікту становила близько 30 000 - 40 000 осіб.
Озброєння: Переважно використовує нерегулярні та асиметричні засоби:
Ракети кустарного виробництва (як "Кассам", М-75, Р-160) з різною дальністю та низькою точністю.
Міномети, протитанкові гранатомети.
Дрони (розвідувальні та ударні).
Розгалужена мережа тунелів ("метро Гази") для пересування, зберігання зброї та захисту.