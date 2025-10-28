Нетаньягу наказав ЦАХАЛу негайно вдарити по Газі після перемир’я Трампа

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 28 жовтня наказав армії (ЦАХАЛ) негайно завдати потужних ударів по Сектору Газа.

Про це заявила канцелярія Нетаньягу, передає Цензор.НЕТ.

"Після консультацій із питань безпеки прем'єр-міністр Нетаньягу віддав розпорядження військовому ешелону негайно завдати потужних ударів по сектору Газа", - йдеться в повідомленні.

ХАМАС порушив перемир'я

Перед цим Ізраїль звинуватив терористичну організацію ХАМАС у порушенні режиму припинення вогню.

Терористичне угруповання передало останки ізраїльського заручника Офіра Царфаті, якого повернули із Гази під час військової операції близько двох років тому.

"Повернення" заручника

Як повідомила Армія оборони Ізраїлю, 27 жовтня ХАМАС попалися на тому, що витягували останки тіл заручників із заздалегідь підготовленого місця і ховали їх неподалік. Потім вони викликали представників Червоного Хреста та інсценували "виявлення" тіла.

"Цей відеозапис ясно показує, що терористична організація ХАМАС намагається створити хибне враження про спроби знайти тіла, фактично утримуючи заручників, останки яких вона відмовляється звільнити відповідно до угоди", - заявив ЦАХАЛ.

Ізраїльський військовий чиновник повідомив CNN, що ХАМАС атакував війська армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), розташовані в районі, контрольованому Ізраїлем, на схід від жовтої лінії – лінії, що позначає точку виведення Ізраїлю з сектора Газа згідно з угодою про припинення вогню, укладеною за посередництва США.

Припинення вогню в Секторі Гази