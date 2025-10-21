США висловили надію на збереження перемир’я в Газі

Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час візиту до Ізраїлю заявив, що бачить обережні підстави для збереження перемир’я між Ізраїлем та ХАМАС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, з посиланням на NBC News, він висловив оптимізм щодо виконання домовленостей, попри складну ситуацію.

На пресконференції Венс зазначив, що події минулого тижня "дають великий оптимізм", але визнав, що шлях до миру буде непростим.

Віцепрезидент США зазначив, що процес супроводжуватиметься як "підйомами, так і спадами", і неможливо гарантувати повний успіх, а складні дипломатичні рішення ніколи не бувають на 100% передбачуваними.

Візит Венса відбувається на тлі нових звинувачень між Ізраїлем і ХАМАС у порушенні домовленостей після укладення перемир’я.

У Білому домі непублічно побоюються, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу може відмовитися від нинішньої угоди. США ведуть консультації з ізраїльською стороною, намагаючись зберегти домовленості та запобігти новому витку ескалації.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що бойовики ХАМАС мають скласти зброю відповідно до мирних домовленостей з Ізраїлем. "Якщо вони не здадуть зброю, ми зробимо це самі — швидко і, можливо, жорстко", — заявив Трамп.

Президент Америки додав, що ХАМАС добре розуміє, що він не жартує.

