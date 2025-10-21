УКР
США висловили надію на збереження перемир’я в Газі

Венс бачить обережний оптимізм щодо збереження угоди з ХАМАС

Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час візиту до Ізраїлю заявив, що бачить обережні підстави для збереження перемир’я між Ізраїлем та ХАМАС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, з посиланням на NBC News, він висловив оптимізм щодо виконання домовленостей, попри складну ситуацію.

На пресконференції Венс зазначив, що події минулого тижня "дають великий оптимізм", але визнав, що шлях до миру буде непростим.

Ізраїль і ХАМАС знову звинувачують один одного у зриві перемир'я

Віцепрезидент США зазначив, що процес супроводжуватиметься як "підйомами, так і спадами", і неможливо гарантувати повний успіх, а складні дипломатичні рішення ніколи не бувають на 100% передбачуваними.

Візит Венса відбувається на тлі нових звинувачень між Ізраїлем і ХАМАС у порушенні домовленостей після укладення перемир’я.

У Білому домі непублічно побоюються, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу може відмовитися від нинішньої угоди. США ведуть консультації з ізраїльською стороною, намагаючись зберегти домовленості та запобігти новому витку ескалації.

Війна у Газі закінчилася, - Трамп під час візиту до Кнесету.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що бойовики ХАМАС мають скласти зброю відповідно до мирних домовленостей з Ізраїлем. "Якщо вони не здадуть зброю, ми зробимо це самі — швидко і, можливо, жорстко", — заявив Трамп.

Президент Америки додав, що ХАМАС добре розуміє, що він не жартує.

+2
а на пресконференції венса озвучка із закадровим ссміхом у потрібних місцях була?
21.10.2025 21:43 Відповісти
+1
Ого, яка сильна заява проти терору.
21.10.2025 21:40 Відповісти
+1
Оце млять гаранти і прєкратитєлі 100-та воєн. Надія і молитва це і вся американська гарантія. При підписанні мирної йгоди потрібно було роздати всім учасникам іконки
21.10.2025 21:42 Відповісти
Ого, яка сильна заява проти терору.
21.10.2025 21:40 Відповісти
Оце млять гаранти і прєкратитєлі 100-та воєн. Надія і молитва це і вся американська гарантія. При підписанні мирної йгоди потрібно було роздати всім учасникам іконки
21.10.2025 21:42 Відповісти
Газаватовці може й притихнуть на деякий час
21.10.2025 21:42 Відповісти
інтелект чату мені відповів

...;є достовірні новини про те, що молодіжне крило Young Republican National Federation (YRNF) - організація молодих республіканців США, пов'язана з Republican Party - зазнало великого скандалу через витік чатів з антисемітським, расистським і гомофобним змістом.

Ось ключові факти:

Чати Telegram охоплювали близько 2 900 сторінок, з обміном повідомлень між січнем і серпнем 2025-го, в яких фігурували лідери локальних осередків YRNF в штатах Нью Йорк, Канзас, Аризона, Вермонт.

Повідомлення містили: похвалу Adolf Hitler, жарти про газові камери, рабство, жорстокість, гомофобні та антисемітські висловлювання.

У результаті: наприклад, у штаті Нью Йорк припинили легітимність осередку YRNF через ці повідомлення.

Лідер партії республіканців, J.D. Vance (або віце-президент ЗСША у цьому контексті) знизив значущість цих висловлювань, назвавши їх «жартами дітей» або «грубими жартами молоді».

🔍 Чи означає це, що «антисемітські настрої членів команди» повністю доведені?

Так, є документально підтверджені факти антисемітських висловлювань у чатах молодих республіканців.

Але - це не означає, що вся організація або всі її члени поділяють ці настрої. Витік охоплює окремі групи/гілки, не всю широку структуру.

Також немає наразі відкритого офіційного дослідження, яке б показало розмір поширеності таких настроїв серед усіх членів YRNF або молодіжного крила Республіканської партії.
21.10.2025 21:48 Відповісти
скажіть, як схоже на "молодіжне крило" Партії Регіонів Разумкова - котрий привів проект кремля Буратіно до влади, а потім став опозиціонером.
21.10.2025 21:49 Відповісти
а на пресконференції венса озвучка із закадровим ссміхом у потрібних місцях була?
21.10.2025 21:43 Відповісти
Хай ще пальці схрестять, а то не спрацює. Це ж була восьма війна, яку зупинив величний Трамп...зупинив, правда не на довго.
21.10.2025 21:45 Відповісти
Выражает то лицо-- чем садятса на крыльцо.
21.10.2025 21:55 Відповісти
оце такий мир від Трампа буде і в нас
21.10.2025 22:31 Відповісти
придурки...
21.10.2025 22:32 Відповісти
Перемир'я з районом який вони рівняють з землею, але все одно ніяк не можуть перемогти. Читав що у Хамас максимум 10-12 тисяч бійців. Які бігають в кальсонах і шльопанцях. І скільки з них знаходяться в Газі. Чому в Ізраїлю така обоссана армія?
21.10.2025 22:56 Відповісти
 
 