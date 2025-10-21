США выразили надежду на сохранение перемирия в Секторе Газа

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время визита в Израиль заявил, что видит осторожные основания для сохранения перемирия между Израилем и ХАМАС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на NBC News, он выразил оптимизм относительно выполнения договоренностей, несмотря на сложную ситуацию.

На пресс-конференции Вэнс отметил, что события прошлой недели "дают большой оптимизм", но признал, что путь к миру будет непростым.

Вице-президент США отметил, что процесс будет сопровождаться как "подъемами, так и спадами", и невозможно гарантировать полный успех, а сложные дипломатические решения никогда не бывают на 100% предсказуемыми.

Визит Вэнса происходит на фоне новых обвинений между Израилем и ХАМАС в нарушении договоренностей после заключения перемирия.

В Белом доме непублично опасаются, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху может отказаться от нынешнего соглашения. США ведут консультации с израильской стороной, пытаясь сохранить договоренности и предотвратить новый виток эскалации.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что боевики ХАМАС должны сложить оружие в соответствии с мирными договоренностями с Израилем. "Если они не сдадут оружие, мы сделаем это сами - быстро и, возможно, жестко", - заявил Трамп.

Президент Америки добавил, что ХАМАС хорошо понимает, что он не шутит.

