США выразили надежду на сохранение перемирия в Секторе Газа
Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время визита в Израиль заявил, что видит осторожные основания для сохранения перемирия между Израилем и ХАМАС.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на NBC News, он выразил оптимизм относительно выполнения договоренностей, несмотря на сложную ситуацию.
На пресс-конференции Вэнс отметил, что события прошлой недели "дают большой оптимизм", но признал, что путь к миру будет непростым.
Вице-президент США отметил, что процесс будет сопровождаться как "подъемами, так и спадами", и невозможно гарантировать полный успех, а сложные дипломатические решения никогда не бывают на 100% предсказуемыми.
Визит Вэнса происходит на фоне новых обвинений между Израилем и ХАМАС в нарушении договоренностей после заключения перемирия.
В Белом доме непублично опасаются, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху может отказаться от нынешнего соглашения. США ведут консультации с израильской стороной, пытаясь сохранить договоренности и предотвратить новый виток эскалации.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что боевики ХАМАС должны сложить оружие в соответствии с мирными договоренностями с Израилем. "Если они не сдадут оружие, мы сделаем это сами - быстро и, возможно, жестко", - заявил Трамп.
Президент Америки добавил, что ХАМАС хорошо понимает, что он не шутит.
