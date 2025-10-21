РУС
США выразили надежду на сохранение перемирия в Секторе Газа

Венс видит осторожный оптимизм в отношении сохранения соглашения с ХАМАС

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время визита в Израиль заявил, что видит осторожные основания для сохранения перемирия между Израилем и ХАМАС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на NBC News, он выразил оптимизм относительно выполнения договоренностей, несмотря на сложную ситуацию.

На пресс-конференции Вэнс отметил, что события прошлой недели "дают большой оптимизм", но признал, что путь к миру будет непростым.

Читайте: Израиль и ХАМАС снова обвиняют друг друга в срыве перемирия

Вице-президент США отметил, что процесс будет сопровождаться как "подъемами, так и спадами", и невозможно гарантировать полный успех, а сложные дипломатические решения никогда не бывают на 100% предсказуемыми.

Визит Вэнса происходит на фоне новых обвинений между Израилем и ХАМАС в нарушении договоренностей после заключения перемирия.

В Белом доме непублично опасаются, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху может отказаться от нынешнего соглашения. США ведут консультации с израильской стороной, пытаясь сохранить договоренности и предотвратить новый виток эскалации.

Также смотрите: Война в Газе закончилась, - Трамп во время визита в Кнессет. ВИДЕО

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что боевики ХАМАС должны сложить оружие в соответствии с мирными договоренностями с Израилем. "Если они не сдадут оружие, мы сделаем это сами - быстро и, возможно, жестко", - заявил Трамп.

Президент Америки добавил, что ХАМАС хорошо понимает, что он не шутит.

а на пресконференції венса озвучка із закадровим ссміхом у потрібних місцях була?
21.10.2025 21:43
Ого, яка сильна заява проти терору.
21.10.2025 21:40
Оце млять гаранти і прєкратитєлі 100-та воєн. Надія і молитва це і вся американська гарантія. При підписанні мирної йгоди потрібно було роздати всім учасникам іконки
21.10.2025 21:42
Газаватовці може й притихнуть на деякий час
21.10.2025 21:42
21.10.2025 21:42 Ответить
інтелект чату мені відповів

...;є достовірні новини про те, що молодіжне крило Young Republican National Federation (YRNF) - організація молодих республіканців США, пов'язана з Republican Party - зазнало великого скандалу через витік чатів з антисемітським, расистським і гомофобним змістом.

Ось ключові факти:

Чати Telegram охоплювали близько 2 900 сторінок, з обміном повідомлень між січнем і серпнем 2025-го, в яких фігурували лідери локальних осередків YRNF в штатах Нью Йорк, Канзас, Аризона, Вермонт.

Повідомлення містили: похвалу Adolf Hitler, жарти про газові камери, рабство, жорстокість, гомофобні та антисемітські висловлювання.

У результаті: наприклад, у штаті Нью Йорк припинили легітимність осередку YRNF через ці повідомлення.

Лідер партії республіканців, J.D. Vance (або віце-президент ЗСША у цьому контексті) знизив значущість цих висловлювань, назвавши їх «жартами дітей» або «грубими жартами молоді».

🔍 Чи означає це, що «антисемітські настрої членів команди» повністю доведені?

Так, є документально підтверджені факти антисемітських висловлювань у чатах молодих республіканців.

Але - це не означає, що вся організація або всі її члени поділяють ці настрої. Витік охоплює окремі групи/гілки, не всю широку структуру.

Також немає наразі відкритого офіційного дослідження, яке б показало розмір поширеності таких настроїв серед усіх членів YRNF або молодіжного крила Республіканської партії.
21.10.2025 21:48
скажіть, як схоже на "молодіжне крило" Партії Регіонів Разумкова - котрий привів проект кремля Буратіно до влади, а потім став опозиціонером.
21.10.2025 21:49
Хай ще пальці схрестять, а то не спрацює. Це ж була восьма війна, яку зупинив величний Трамп...зупинив, правда не на довго.
показать весь комментарий
21.10.2025 21:45
Выражает то лицо-- чем садятса на крыльцо.
показать весь комментарий
21.10.2025 21:55
оце такий мир від Трампа буде і в нас
показать весь комментарий
21.10.2025 22:31
придурки...
показать весь комментарий
21.10.2025 22:32
Перемир'я з районом який вони рівняють з землею, але все одно ніяк не можуть перемогти. Читав що у Хамас максимум 10-12 тисяч бійців. Які бігають в кальсонах і шльопанцях. І скільки з них знаходяться в Газі. Чому в Ізраїлю така обоссана армія?
показать весь комментарий
21.10.2025 22:56
 
 