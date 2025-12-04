Ізраїль візьме участь у пісенному конкурсі "Євробачення-2026": низка країн оголосили бойкот
Європейська мовна спілка (EBU) офіційно дозволила Ізраїлю взяти участь у "Євробаченні-2026". Після такого рішення низка європейських країн оголосили, що бойкотуватимуть пісенний конкурс наступного року.
Про це повідомляє BBC, передає Цензор.НЕТ.
Чому таке рішення
Рішення було ухвалено на тлі затвердження нових реформ конкурсу.
В EBU заявили, що Євробачення залишається змаганням між суспільними мовниками, а не між урядами.
Керівництво спілки наголошує, що ізраїльський суспільний мовник KAN відповідає всім правилам конкурсу та має право на участь. Організатори вкотре зазначили аполітичний статус заходу.
Які країни відмовилися від участі через Ізраїль
- Нідерланди, Іспанія, Ірландія та Словенія заявили, що бойкотуватимуть пісенний конкурс.
Відмова мовників від участі в конкурсі означає, що вони також не транслюватимуть "Євробачення-2026".
Одним із найактивніших критиків участі країни стала Іспанія, яка є однією з країн-засновниць "Євробачення". Вона також входить до так званої "Великої п'ятірки", яка автоматично потрапляє до фіналу конкурсу, оскільки саме її внески суттєво впливають на бюджет конкурсу.
Нагадаємо, раніше кілька країн закликали Європейську мовну спілку відсторонити від пісенного конкурсу Ізраїль через воєнні дії в Газі.
- Цьогорічне "Євробачення" уже втретє відбудеться у столиці Австрії Відні після перемоги на "Євробаченні-2025" австрійського представника JJ із піснею Wasted Love.
- Перший та другий півфінали відбудуться 12 і 14 травня відповідно, а фінал — 16 травня 2026 року.
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а не хочет низка європейських країн оголосити бойкот соревнованиям по дзюдо и самбо?
хто на кого напав ?
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
газаватники в Україні не потрібні.
ЗА Ізраіль !!!!
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Україна на сході і півдні, Ізраїль на півночі і заході.
а конкурс співаків ротом?
how about that?
https://www.youtube.com/@SplendentEileen/featured
- А вы там были?
- Нет, мне Изя напел.