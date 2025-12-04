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Новини Євробачення
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Ізраїль візьме участь у пісенному конкурсі "Євробачення-2026": низка країн оголосили бойкот

Ізраїль візьме участь у Євробаченні

Європейська мовна спілка (EBU) офіційно дозволила Ізраїлю взяти участь у "Євробаченні-2026". Після такого рішення низка європейських країн оголосили, що бойкотуватимуть пісенний конкурс наступного року.

Про це повідомляє BBC, передає Цензор.НЕТ.

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Чому таке рішення

Рішення було ухвалено на тлі затвердження нових реформ конкурсу.

В EBU заявили, що Євробачення залишається змаганням між суспільними мовниками, а не між урядами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євробачення під загрозою: 6 країн відмовляється брати участь у конкурсі, якщо не буде дискваліфікації Ізраїлю

Керівництво спілки наголошує, що ізраїльський суспільний мовник KAN відповідає всім правилам конкурсу та має право на участь. Організатори вкотре зазначили аполітичний статус заходу.

Які країни відмовилися від участі через Ізраїль

  • Нідерланди, Іспанія, Ірландія та Словенія заявили, що бойкотуватимуть пісенний конкурс.

Відмова мовників від участі в конкурсі означає, що вони також не транслюватимуть "Євробачення-2026".

Одним із найактивніших критиків участі країни стала Іспанія, яка є однією з країн-засновниць "Євробачення". Вона також входить до так званої "Великої п'ятірки", яка автоматично потрапляє до фіналу конкурсу, оскільки саме її внески суттєво впливають на бюджет конкурсу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австрія перемогла на Євробаченні-2025: Україна посіла 9-те місце

Нагадаємо, раніше кілька країн закликали Європейську мовну спілку відсторонити від пісенного конкурсу Ізраїль через воєнні дії в Газі.

  • Цьогорічне "Євробачення" уже втретє відбудеться у столиці Австрії Відні після перемоги на "Євробаченні-2025" австрійського представника JJ із піснею Wasted Love.
  • Перший та другий півфінали відбудуться 12 і 14 травня відповідно, а фінал — 16 травня 2026 року.

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Євробачення (603) Ізраїль (1993) конкурс (1322) музика (529)
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Топ коментарі
+28
"низка європейських країн оголосили, що бойкотуватимуть пісенний конкурс"

а не хочет низка європейських країн оголосити бойкот соревнованиям по дзюдо и самбо?
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04.12.2025 20:21 Відповісти
+22
А рашку ця низка не збирається бойкотувати? Уже майже скрізь їм аквафреш повернули, де низка бойкотувальщиків? Чи Ізраїль не має права захищати свою країну? Світ геть ********, захищають терористів, виставляють претензії до жертв агресії.
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04.12.2025 20:37 Відповісти
+13
А їбло цього виродка могло б на передовій розганяти ворогів від страху!
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04.12.2025 20:31 Відповісти
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А ии під час війни обов'язково візмемо участь, замість закупівлі зброї і нас поїде
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04.12.2025 20:21 Відповісти
А їбло цього виродка могло б на передовій розганяти ворогів від страху!
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04.12.2025 20:31 Відповісти
Лисий , як і зе чмо, візьме в любу дірку до трьохдюймовки
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04.12.2025 21:09 Відповісти
это был апогей позора Хора им.Веревки.не отмыться никогда.шлюхи на подпевках кошерных
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04.12.2025 21:56 Відповісти
"низка європейських країн оголосили, що бойкотуватимуть пісенний конкурс"

а не хочет низка європейських країн оголосити бойкот соревнованиям по дзюдо и самбо?
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04.12.2025 20:21 Відповісти
низка європейських країн краще заблокують допомогу Україні , так їм фінансово вигідніше - кацапська нафта за копійки кишеню не тисне ((
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04.12.2025 20:35 Відповісти
сорєвнованія - ето другоє.
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04.12.2025 20:53 Відповісти
Именно так!👍💯
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04.12.2025 21:21 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_7_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F Різанина 7 жовтня


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05.12.2025 00:36 Відповісти
Минулого року пісня Ізраїлю була шикарна
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04.12.2025 20:23 Відповісти
Это рука кремля. Вовчику выгоден хаос и бедлам в Европе.
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04.12.2025 20:33 Відповісти
А рашку ця низка не збирається бойкотувати? Уже майже скрізь їм аквафреш повернули, де низка бойкотувальщиків? Чи Ізраїль не має права захищати свою країну? Світ геть ********, захищають терористів, виставляють претензії до жертв агресії.
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04.12.2025 20:37 Відповісти
Ізраїль захищає свою країну у секторі Гази так само, як і кацапня захищає московію в Україні.
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04.12.2025 22:12 Відповісти
А які це терористичні угруповання ховаються під школами і лікарнями в Україні, як хамас у газі? Може підкажете, бо я щось пропустила, мабуть.
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04.12.2025 22:25 Відповісти
Ну по словам Росії так. Так само як і по словах бібі в газі… одним віримо а другим ні получається
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04.12.2025 23:35 Відповісти
Ви головне пропустили--мою думку.
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05.12.2025 00:12 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_7_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F Різанина 7 жовтня

хто на кого напав ?

.
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05.12.2025 00:39 Відповісти
Вже забули?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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05.12.2025 10:48 Відповісти
1967-й рік. Шестиденна війна.
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05.12.2025 10:51 Відповісти
чемодан - вокзал - падлостина.
газаватники в Україні не потрібні.
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04.12.2025 20:54 Відповісти
Я теж долучаюсь до бойкоту цього конкурсу гомосєков та трансвєстітов.
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04.12.2025 20:46 Відповісти
мало коли дивився Євробачення, а ось цього разу буду голосувати


ЗА Ізраіль !!!!

.
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05.12.2025 00:41 Відповісти
кожний свою пісню співає і на тому конкурсі на якому йому потрібно.
Україна на сході і півдні, Ізраїль на півночі і заході.
а конкурс співаків ротом?
how about that?
https://www.youtube.com/@SplendentEileen/featured
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04.12.2025 20:48 Відповісти
Коли кацапи бомбили Сірійські міста ніхто не байкотував всякі конкурси та спортівні змагання
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04.12.2025 20:58 Відповісти
- Знаете, Сарочка, вчера на концерте Монсеррат Кабалье так фальшивила, таки невозможно слушать.
- А вы там были?
- Нет, мне Изя напел.
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04.12.2025 21:11 Відповісти
 
 