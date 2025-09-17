Євробачення під загрозою: 6 країн відмовляється брати участь у конкурсі, якщо не буде дискваліфікації Ізраїлю

Євробачення, яке наголошує на своїй політичній нейтральності, цього року зіткнулося з суперечками, пов'язаними з війною в Газі. До початку Євробачення-2026 залишається понад 9 місяців, однак проведення міжнародного пісенного конкурсу залишається під загрозою. Низка країн відмовляється брати участь, якщо не дискваліфікують Ізраїль.

Так, кілька країн закликали Європейську мовну спілку відсторонити від пісенного конкурсу Ізраїль через воєнні дії в Газі. Такий ультиматум висунули Ірландія, Нідерланди, Словенія, Іспанія, Бельгія та Ісландія. Вони заявили, що не братимуть участь в пісенному конкурсі, якщо там буде Ізраїль, повідомляє Цензор.НЕТ.

Подібна заява Іспанії чинить неабиякий тиск на Європейську мовну спілку, адже ця країна входить до так званої "Великої п'ятірки", яка автоматично потрапляє до фіналу конкурсу. Адже саме їхні внески суттєво впливають на бюджет конкурсу.

Однак Італія та Німеччина підтримують участь Ізраїлю в конкурсі та категорично проти дискваліфікації країни. Остаточне рішення щодо участі Ізраїлю на пісенному конкурсі в Австрії буде прийнято у грудні. Саме тоді відбудеться засідання Європейської мовної спілки.

