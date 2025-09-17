Євробачення під загрозою: 6 країн відмовляється брати участь у конкурсі, якщо не буде дискваліфікації Ізраїлю

УКР
Євробачення, яке наголошує на своїй політичній нейтральності, цього року зіткнулося з суперечками, пов'язаними з війною в Газі. До початку Євробачення-2026 залишається понад 9 місяців, однак проведення міжнародного пісенного конкурсу залишається під загрозою. Низка країн відмовляється брати участь, якщо не дискваліфікують Ізраїль.

Так, кілька країн закликали Європейську мовну спілку відсторонити від пісенного конкурсу Ізраїль через воєнні дії в Газі. Такий ультиматум висунули Ірландія, Нідерланди, Словенія, Іспанія, Бельгія та Ісландія. Вони заявили, що не братимуть участь в пісенному конкурсі, якщо там буде Ізраїль, повідомляє Цензор.НЕТ.

Подібна заява Іспанії чинить неабиякий тиск на Європейську мовну спілку, адже ця країна входить до так званої "Великої п'ятірки", яка автоматично потрапляє до фіналу конкурсу. Адже саме їхні внески суттєво впливають на бюджет конкурсу.

Однак Італія та Німеччина підтримують участь Ізраїлю в конкурсі та категорично проти дискваліфікації країни. Остаточне рішення щодо участі Ізраїлю на пісенному конкурсі в Австрії буде прийнято у грудні. Саме тоді відбудеться засідання Європейської мовної спілки.

Також читайте: Мовна омбудсменка Івановська підтримує ідею блокування російської музики в Україні

Дружня до кaцaniв.
17.09.2025 13:23
Ізраїль в секторі Газа знищує террористичні угруповування. Перед тим як писати - думайте!
17.09.2025 13:35
Правильно роблять! Ізраїль творить у Газі те саме, що рашка в Україні! А нам навіть рогаткою не допоміг!!
17.09.2025 13:26
Ну і ще одне фото,вже з чоловіками:
17.09.2025 15:50
Як усіх вкурвило - яка там війна? Головне посрачитись про євробачення, ви серйозно?
17.09.2025 15:22
Согласна
Надо вместо Израиля пригласить ИГИЛ!!!
ХАМАС И ХЕЗБОЛЛУ
Желательно, чтобы на сцене в реальном времени
Радикальный мусульманин отрезал бы в конце песни
Кому- нибудь голову
Вот это будет ШОУ!!!!!!!!!
17.09.2025 15:35
Ізраїль зробив більший геноцид з арабами ніж Гітлер з євреями
17.09.2025 15:47
Самий дурний комент в цій гілці
17.09.2025 16:09
А чого араби на "геноцид" напрошувалися? Практично ВСІ боєзіткнення, з моменту створення держави Ізраїль, були спровоковані арабами - Ізраїль лише оборонявся...
17.09.2025 16:26
