Евровидение под угрозой: 6 стран отказываются участвовать в конкурсе, если не будет дисквалификации Израиля
Евровидение, которое подчеркивает свою политическую нейтральность, в этом году столкнулось со спорами, связанными с войной в Газе. До начала Евровидения-2026 остается более 9 месяцев, однако проведение международного песенного конкурса остается под угрозой. Ряд стран отказывается участвовать, если не дисквалифицируют Израиль.
Так, несколько стран призвали Европейский вещательный союз отстранить от песенного конкурса Израиль из-за военных действий в Газе. Такой ультиматум выдвинули Ирландия, Нидерланды, Словения, Испания, Бельгия и Исландия. Они заявили, что не будут участвовать в песенном конкурсе, если там будет Израиль, сообщает Цензор.НЕТ.
Подобное заявление Испании оказывает большое давление на Европейский вещательный союз, ведь эта страна входит в так называемую "Большую пятерку", которая автоматически попадает в финал конкурса. Ведь именно их взносы существенно влияют на бюджет конкурса.
Однако Италия и Германия поддерживают участие Израиля в конкурсе и категорически против дисквалификации страны. Окончательное решение относительно участия Израиля на песенном конкурсе в Австрии будет принято в декабре. Именно тогда состоится заседание Европейского вещательного союза.
років наші козаки зі зброєю будуть відбирати Крим і Донбас, то за знищений вщент Донецьк ми теж будемо іх називати «терористами»?
а австралия имеет? а раньше и марокко участвовало
АзовуХамасу.
Хамас тут взагалі жупєл пропаганди, який доблесні вояки IDF вже разів 5-7 по колу винищили в різних державах. Нічого ця клоунада про знищення "ватажків Хамас" кожні місяць-два не нагадує?
нарешті!
ну, що ж, повертаємося до витоків.
згадуємо закони біології!
-люди відрізняються по расі.
-для народження дитини необхідні дві протилежні статі.
-в біології існують виключно дві статі.
-зайва вага, це навантаження на організм, що несе хвороби.
-бажання зміни статі, це психічне захворювання, котре треба ізолювати та лікувати.
...........
Хоча нічого дивного. Тут така кількість банабак, шо мабудь вже в Сірії стільки нема...
Шоу фріків.
А потім сердяться,що Ізраїль недружня для них країна.
Могли ж лише утриматитись,якщо принципово за Палестину,в першу чергу, про свою країну треба дбати,тим більше,коли країна в стані війни і потребує високих мілітарних технологій.
Логічно,могли й утриматись,як Молдова,Чехія,так ні-в позу супроти США та Ізраїлю.
Вони як вата в в Одесі 2-го травня: спочатку "дєлай молотов, жгі укроп", потім, коли ***** отримали - "нізабудімніпрастім копчоную сотню".
«В Хевроне палестинцы вышли на улицы с портретами Путина в знак протеста против израильской агрессии в Газе», - передает РТ. На фото видно, что митингующие размахивают флагами России. Также граждане Палестины вынесли портрет лидера КНДР Ким Чен Ына.
Це цих тварюк Європа захищає?
А для відвіді на це запитання слід згадати історію самого конкурсу.
1955, післявоєнна Європа. Ще не все зруйноване відбудували та не всіх убитих оплакали, ще далеко до передвоєнного достатку у магазинах. Проте новий загальноєвропейський конкурс, конкурс пісні. Так миру, музиці, пісням, любові, красі, радісті. Ні війні, вбивств,ам насильству, політиці, божевільним ідеологіям будь-якого виду та гатунку.
Пройшло 70 років і у що виродилося це починання. Де та музика, пісні, мир, краса? Парад збоченців, виродків і фриків, повна політизація процесу відбору та голосування, національно-державна ворожнеча, що переноситься на сцену. Але це були тільки квіточки, тому що на ******* Євробачення вже можна клеїти лейбли - "judenfrei".
Припливли, коротше, повне спотворення первісної ідеї.
Втім, так само як і після военні ООН, як і НАТО...