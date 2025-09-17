Евровидение под угрозой: 6 стран отказываются участвовать в конкурсе, если не будет дисквалификации Израиля

Евровидение, которое подчеркивает свою политическую нейтральность, в этом году столкнулось со спорами, связанными с войной в Газе. До начала Евровидения-2026 остается более 9 месяцев, однако проведение международного песенного конкурса остается под угрозой. Ряд стран отказывается участвовать, если не дисквалифицируют Израиль.

Так, несколько стран призвали Европейский вещательный союз отстранить от песенного конкурса Израиль из-за военных действий в Газе. Такой ультиматум выдвинули Ирландия, Нидерланды, Словения, Испания, Бельгия и Исландия. Они заявили, что не будут участвовать в песенном конкурсе, если там будет Израиль, сообщает Цензор.НЕТ.

Подобное заявление Испании оказывает большое давление на Европейский вещательный союз, ведь эта страна входит в так называемую "Большую пятерку", которая автоматически попадает в финал конкурса. Ведь именно их взносы существенно влияют на бюджет конкурса.

Однако Италия и Германия поддерживают участие Израиля в конкурсе и категорически против дисквалификации страны. Окончательное решение относительно участия Израиля на песенном конкурсе в Австрии будет принято в декабре. Именно тогда состоится заседание Европейского вещательного союза.

