Новости
2 648 76

Евровидение под угрозой: 6 стран отказываются участвовать в конкурсе, если не будет дисквалификации Израиля

Евровидение

Евровидение, которое подчеркивает свою политическую нейтральность, в этом году столкнулось со спорами, связанными с войной в Газе. До начала Евровидения-2026 остается более 9 месяцев, однако проведение международного песенного конкурса остается под угрозой. Ряд стран отказывается участвовать, если не дисквалифицируют Израиль.

Так, несколько стран призвали Европейский вещательный союз отстранить от песенного конкурса Израиль из-за военных действий в Газе. Такой ультиматум выдвинули Ирландия, Нидерланды, Словения, Испания, Бельгия и Исландия. Они заявили, что не будут участвовать в песенном конкурсе, если там будет Израиль, сообщает Цензор.НЕТ.

Подобное заявление Испании оказывает большое давление на Европейский вещательный союз, ведь эта страна входит в так называемую "Большую пятерку", которая автоматически попадает в финал конкурса. Ведь именно их взносы существенно влияют на бюджет конкурса.

Однако Италия и Германия поддерживают участие Израиля в конкурсе и категорически против дисквалификации страны. Окончательное решение относительно участия Израиля на песенном конкурсе в Австрии будет принято в декабре. Именно тогда состоится заседание Европейского вещательного союза.

Также читайте: Языковой омбудсмен Ивановская поддерживает идею блокировки российской музыки в Украине

Автор: 

Бельгия (420) Евровидение (780) Израиль (2095) Ирландия (126) Исландия (111) Испания (888) конкурс (1156) музыка (804) Нидерланды (1636) Словения (154)
+10
Дружня до кaцaniв.
17.09.2025 13:23
+7
Не треба було на сраці від щастя стрибати і цукерки дітям роздавати, коли вранці 7-го жовтня 2023 року їх бойовики ХАМАС палили кібуци з ізраїльськими цивільними.
Вони як вата в в Одесі 2-го травня: спочатку "дєлай молотов, жгі укроп", потім, коли ***** отримали - "нізабудімніпрастім копчоную сотню".
17.09.2025 13:39
+5
Правильно роблять! Ізраїль творить у Газі те саме, що рашка в Україні! А нам навіть рогаткою не допоміг!!
17.09.2025 13:26
а Україна теж має відмовитись, якщо там не буде Ізраілю
17.09.2025 13:17
Ізраїль- дружня країна.
17.09.2025 13:20
саме так
17.09.2025 13:22
Дружня до кaцaniв.
17.09.2025 13:23
Після сотень тон ******** російської зброї в підвалах Хамаса і Хезболи?
17.09.2025 13:33
Ну не американську ж в підвали підкладати для виправдовування вбивств цивільних, США не тільки дружня, а й спонсор.
показать весь комментарий
17.09.2025 13:41
"Гдє ваші доказатєльства", - кажуть кацапи тоді, коли були піймані за руку
17.09.2025 13:48
Терористи-палестинці набагато ближче до кацапів чим ізраїльтяни. Ізраїльтяни хоча б не танцювали від радості і не закликали ***** бомбити Україну ще сильніше, як це роблять палестинці.
17.09.2025 13:34
Терористи, це не палестинці, а Хамас, який Бібі створив в пику Ясіру Арафату і Махмуду Аббасу для провокування громадянськоі війни в Палестині. Правда творіння з часом вийшло з-під контролю творця, але то таке.
17.09.2025 13:43
Ага. Це з тієї ж опери що не всі рашисти підтримують війну проти України і їх абманулі.
17.09.2025 13:49
Не має ніякого значення, підтримують чи не підтримують - палестинці цивільні і по щурячому винищуються ізравльскими військовими. Якби там була дійсно війна з тероризмом, як це було з Бін Ладеном - ніяких претензій б не було. А це в основному війна бравих ізраільских вояк із жінками, дітьми і іх житлом, а не з епізодичним хамасом, який вже взагалі невідомо чи існує.
17.09.2025 13:55
Що ти мелеш, жертва кацапської пропаганди. Де ти бачиш що Ізраїль винищує жінок і дітей? Навпаки я неодноразово бачив відео як палестинці використовують своїх же дітей і жінок як живий щит. Є даже відео як палестинці висипають гуманітарку і продукти які їм привіз Їзраїль і ООН в пісок щоб спровокувати голод в Газі. А потім вербують хлопців в ХАМАС.
17.09.2025 14:07
Тобто якшо через 80
років наші козаки зі зброєю будуть відбирати Крим і Донбас, то за знищений вщент Донецьк ми теж будемо іх називати «терористами»?
17.09.2025 13:56
Ага. Це тому палестина і іран підтримали ***** в війні проти України? Це тому в кожному домі палестинців висять портрети ***** і прапори Сосії? Да срати палестинці хотіли на свої землі. Це звичайні найманці які пішли вбивати і гвалтувати євреїв за гроші. Майже всі терористи Гази були з останніми моделями Айфона і автоматами і все що вони робили це вбивали і гвалтували. В любому випадку палестинці для мене вороги і їх потрібно знищувати, бо вони союзники *****.
17.09.2025 14:12
Відколи? Вони завжди лише за себе. Ситуативно ми їм нічим не допоможемо, тому вони нам не надсилають ввйськову допомогу, як си просили
17.09.2025 13:54
Яка сумна новина для Ізраїлю...
17.09.2025 13:18
Це вже антисемітизм чи ще ні?
17.09.2025 13:20
Це Євробачення довели до якогось культу.Хтось таки на цьому збирає мільйони.
17.09.2025 13:22
Розсиплеться Євробачення?
17.09.2025 13:22
Давно пора скасувати ці танці з бубном
17.09.2025 13:25
Взагалі незрозуміло, що Ізраіль робить на тому Євробаченні, ніякого відношення до Європи не має.
17.09.2025 13:25
а Австралія має ?
17.09.2025 13:34
Ні, я просто про Австралію не знала, теж незрозуміло.
17.09.2025 13:44
"що Ізраіль робить на тому Євробаченні, ніякого відношення до Європи не має"

а австралия имеет? а раньше и марокко участвовало
17.09.2025 13:35
Правильно роблять! Ізраїль творить у Газі те саме, що рашка в Україні! А нам навіть рогаткою не допоміг!!
17.09.2025 13:26
Ізраїль в секторі Газа знищує террористичні угруповування. Перед тим як писати - думайте!
17.09.2025 13:35
Сіонізм=рашизм=фашизм !!!
17.09.2025 13:44
ага, куди Ізраіль влучив, там і штаб Азову Хамасу.
17.09.2025 13:46
Якшо «знищення тероризму» виглядає як зрівняний з землею Бахмут, то я хз. У вас подвійні стандарти
17.09.2025 13:51
Ох і дурепа! Порівнювати Україну з ХАМАСом? Та ти зовсім їбанулась?
17.09.2025 13:36
В очі довбаєшься? У неі порівняння дій рашки з діямі ізраіля, а не Украіни з Хамасом. Не просто так обох військових злочинців за однакові злочини в міжнародний розшук оголосили.

Хамас тут взагалі жупєл пропаганди, який доблесні вояки IDF вже разів 5-7 по колу винищили в різних державах. Нічого ця клоунада про знищення "ватажків Хамас" кожні місяць-два не нагадує?
17.09.2025 13:51
Заберуть по-тіхому, зі згоди США та ЄС все шо 80 років тому не забрали у палестинців і все. Нема держави такої більше, як не було 2000 років Ізраілю до того
17.09.2025 13:58
Мізки включати не пробувала? Ізраїль відповідає на напад з боку Гази. На шо відповідає Рашка, атакуючи Україну? Ну, вперед! Починай цітувати Лаврова і *****.
17.09.2025 14:11
Вам очі роздерти чи як, щоб ви побачили що це палестинці напали на Ізраїль і вирізали тисячі мирних ізраїльтян а не навпаки?
17.09.2025 13:38
Ну воно так. Але я шось не памʼятаю, шоп до 46-го року на землі Палечтини була вищеназвана вами держава. Цікаво, а чиі вони землі забрали, і як палестинці мають відноситися до умовних «москалів, які забрали Крим і Донбас, шоп створити землб обітовану»? Ну це ж реальна історія, але подвійні стандарти
17.09.2025 13:52
Ти мені скажи чого ті палестинці так пруться всі в Європу і сша до нєверних, яких вони так ненавидять, а от до своїх любимих родичів в Іран, Ірак, Саудівську Аравію, Єгипет і тд вони навідріз відмовляються виїхати даже тимчасово? Мало того, весь арабський світ навідріз відмовляється приймати біженців з Гази. Щось вони знають напевне які вони хороші?
17.09.2025 14:00
Бо сусіди палестинців добре знають, що то за чорти. І ні за яких умов до себе не впустять цю погань
17.09.2025 14:08
Це про таке Вам особисто не доповіли?
17.09.2025 13:38
Гадаю, що конкурс дроноводів для Європи зараз був би важливіший за будь яке "єврейське відєніє"...
17.09.2025 13:27
Кятастгоф всесвітнього масштабу. Війна заходить в Європу, а там є-бачення немає. Просто жах якийсь.
17.09.2025 13:29
Цей фортель був би зрозумілий, якщо б до вимог по Ізраїлю була би додана вимога звільнити ізраїльських заручників з тонелів Хамаса. А так це не спрацює
17.09.2025 13:29
Всім пофіг на заручників. Євреїв вбивати можна, газанутих - нізя. І дивіться не переплутайте!
17.09.2025 13:34
Скоро паРаша до тебе прийде і тобі буде щастя
17.09.2025 13:53
Анука нагадайно мені, як так вийшло, на землі іншої держави виник Ізраіль
17.09.2025 14:00
Вікіпедія нагадає. Заодно почитаєш хто там жив коли арабів ще не було навіть в проекті.
17.09.2025 14:08
Та чого стидатись, запросіть вже туди Аль Каїду. Це буде просто бомба!
17.09.2025 13:30
Це все брехня. На "Єдиному марафоні" про це не казали.
17.09.2025 13:30
марафоном керують геї, в найгіршому сенсі, цього слова.
17.09.2025 13:32
лєвацька толєрастія дорулилася!
нарешті!
ну, що ж, повертаємося до витоків.
згадуємо закони біології!

-люди відрізняються по расі.
-для народження дитини необхідні дві протилежні статі.
-в біології існують виключно дві статі.
-зайва вага, це навантаження на організм, що несе хвороби.
-бажання зміни статі, це психічне захворювання, котре треба ізолювати та лікувати.
...........
17.09.2025 13:30
Довго дивились соловьйова?
17.09.2025 13:37
В США до речі на днях застрелили півня, який занадто багато проти ліваків (і проти допомоги Украіні) публічно кукурікав.
17.09.2025 14:00
Нідерланди? <FACEPALM!>
Хоча нічого дивного. Тут така кількість банабак, шо мабудь вже в Сірії стільки нема...
17.09.2025 13:33
Можемо, в газі, надувну сцену зробити( як госпіталь)...
17.09.2025 13:33 Ответить
Ага, і нехай бібізяни всіх тих мужичків у спідницях камнями заб'ють
17.09.2025 13:35
В якому місці це "пісенний конкурс"? Від початкового формату не лишилося нічого.
Шоу фріків.
17.09.2025 13:34
В ООН зелені голосували за "палестину", тобто проти держави Ізраїль.
А потім сердяться,що Ізраїль недружня для них країна.
Могли ж лише утриматитись,якщо принципово за Палестину,в першу чергу, про свою країну треба дбати,тим більше,коли країна в стані війни і потребує високих мілітарних технологій.
17.09.2025 13:36
Заспокойтесь. Міняти російського шпигуна на когось нормального шляхом виборів неначасі. Конституція на паузі
17.09.2025 13:42
Справа не в тому, що хтось там сердиться. Справа в тому, що Хамаз є квінтесенцією агресивного ісламу, своєрідною релігійного нацизму.
17.09.2025 13:44
По факту,проголосували протилежно резолюції США та Ізраїлю і за ту,що росія.
Логічно,могли й утриматись,як Молдова,Чехія,так ні-в позу супроти США та Ізраїлю.
17.09.2025 14:01
Гомобачення проти Ізраїлю. Ізраїльським хлопцям і дівчатам не до цього. Йде головна війна в історії Ізраїлю.
17.09.2025 13:38
Не треба було на сраці від щастя стрибати і цукерки дітям роздавати, коли вранці 7-го жовтня 2023 року їх бойовики ХАМАС палили кібуци з ізраїльськими цивільними.
Вони як вата в в Одесі 2-го травня: спочатку "дєлай молотов, жгі укроп", потім, коли ***** отримали - "нізабудімніпрастім копчоную сотню".
17.09.2025 13:39
💯👍
17.09.2025 13:41
Було колись Євробачення з переможцями Селін Діон, Вікі Леандрос, АББА ... А зараз хто? Або безголосі чмошники, або якісь страшні клоуни типа "Лорді", або інші кривляки.
17.09.2025 13:40
Забули бородату жінку.😂
17.09.2025 13:43
Каюсь ... Забув.
17.09.2025 13:46
Красная весна. В Хевроне палестинцы вышли на протестную демонстрацию против агрессии Израиля в секторе Газа. В руках у митингующих портреты президента России Владимира Путина и триколоры.

«В Хевроне палестинцы вышли на улицы с портретами Путина в знак протеста против израильской агрессии в Газе», - передает РТ. На фото видно, что митингующие размахивают флагами России. Также граждане Палестины вынесли портрет лидера КНДР Ким Чен Ына.

Це цих тварюк Європа захищає?
17.09.2025 13:45
Скажем так: якшо ти будучи умовним палестинцем, візьмеш у руки транспорант, то я можу твою жінку і дітей вбити, а твій будинок розваляти? Я хз, хто тоді тварюка, ну бо москалі не кращі
17.09.2025 13:48
Транспорант? А нічого що палестинці під час свята в Ізраїлі вбили і згвалтували більше 2500 мирних ізраїльтян в більшості жінок і дітей. Ти придурку тупе як поліно, само кацапсіна смердяча, якщо не хочеш бачити правди перед собою.
17.09.2025 13:54
Захищають ті країни де велика питома кількість "понаєхавших" мусульман. Хоч є і виключення - Ісландія. Дивно, що Великобританії нема - там вже дійшли до того, що міністри королівського уряду присягу приймають поклавши руку на Коран.
17.09.2025 13:52
А нам пох, правда, ай ми молодці
17.09.2025 13:47
или поющие трусы или гей-танцы. А кто организатор этого мирового непотриба интересно
17.09.2025 13:47
От противного надо поступить. Вот те 6 стран пусть поют в конкурсе .а остальным отказатся в этом году приезжать. И получится фуфло-конкурс!
17.09.2025 13:50
Багато хто лає Євробачення не за конкретно ці рішення, а взагалі. Мовляв, що воно таке та навіщо вони взагалі потрібні?
А для відвіді на це запитання слід згадати історію самого конкурсу.
1955, післявоєнна Європа. Ще не все зруйноване відбудували та не всіх убитих оплакали, ще далеко до передвоєнного достатку у магазинах. Проте новий загальноєвропейський конкурс, конкурс пісні. Так миру, музиці, пісням, любові, красі, радісті. Ні війні, вбивств,ам насильству, політиці, божевільним ідеологіям будь-якого виду та гатунку.
Пройшло 70 років і у що виродилося це починання. Де та музика, пісні, мир, краса? Парад збоченців, виродків і фриків, повна політизація процесу відбору та голосування, національно-державна ворожнеча, що переноситься на сцену. Але це були тільки квіточки, тому що на ******* Євробачення вже можна клеїти лейбли - "judenfrei".
Припливли, коротше, повне спотворення первісної ідеї.
Втім, так само як і після военні ООН, як і НАТО...
17.09.2025 13:53
Хвилююсь за "МУДрий нарід". Як же він це переживе?
17.09.2025 13:56
правильно, избранной нации нужно показать место на помойке,пархатые должны знать что они последние
17.09.2025 14:06
 
 