Австрія перемогла на Євробаченні-2025: Україна посіла 9-те місце

На Євробаченні-2025 переміг представник Австрії JJ із піснею Wasted Love.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на онлайн-трансляцію конкурсу.

Пісенний конкурс відбувся у ніч на 18 травня у швейцарському місті Базель.

Цьогорічний переможець - представник Австрії виконавець JJ з піснею Wasted Love.

Друге та третє місце на конкурсі посіли Ізраїль та Естонія відповідно.

Гурт Ziferblat, який представляв Україну, посів 9-те місце. Україна отримала загалом 218 балів: 60 балів від національного журі та 156 балів - від глядачів.

Український гурт з піснею Bird of Pray виступив під номером 7. Після виконання композиції соліст гурту Данило Лещинський вигукнув зі сцени Євробачення: "Слава Україні".

