Австрия победила на Евровидении-2025: Украина заняла 9-е место
На Евровидении-2025 победил представитель Австрии JJ с песней Wasted Love.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-трансляцию конкурса.
Песенный конкурс прошел в ночь на 18 мая в швейцарском городе Базель.
Нынешний победитель – представитель Австрии исполнитель JJ с песней Wasted Love.
Второе и третье место на конкурсе заняли Израиль и Эстония соответственно.
Группа Ziferblat, представлявшая Украину, заняла 9-е место. Украина получила в общей сложности 218 баллов: 60 баллов от национального жюри и 156 баллов – от зрителей.
Украинская группа с песней Bird of Pray выступила под номером 7. После исполнения композиции солист группы Даниил Лещинский выкрикнул со сцены Евровидения: "Слава Украине".
Для мене це відкриття!!!
Я обожнюю геїв, вони набагато кращі за таких от, як ти. Вони вміють спілкуватись з жінками, робити нам компліменти, тому що у них відмінний та дуже вишуканий смак. Вони вміють дружити з жінками і їм нічого не треба від нас окрім дружби.
От тільки у мене, на відміну від тебе, є "моральна перевага" - мені є чим пишаться, бо моє "нічим зайняться" викликане тим, що я маю, з 2016 року, протезовану ногу... Коли ти ще у школі "горобцям дулі тикав", я займався "більш важливими справами" - щоб ти спокійно отримував освіту та зміг, у 2025-му, назвать мене "старим пердуном", українською мовою, а не "мокшанським " діалектом......
візуально неприємно дивитись на наших учасників
а з вокалом вдвічі неприємно
По-перше, я - атеїст... По-друге, вивчав етику. Тому знаю, що таке "мораль"... А вона, у своєрідді, існує навіть у племенах канібалів... Наприклад, індіанці Південної Америки, взявши в плем"я полоненого, могли кілька років утримувать його у себе. Він був вільним - працював разом з тими, хто його взяв у полон, ходив на полювання. Міг одружиться і мать дітей... Але приходив момент, коли його приносили в жертву. Поки його вели на місце 2забою", він пропонував оточуючим конкретні частини свого тіла, які вони могли вибрать після його "приготування". До дітей теж було відношення різне. Дочки ставали членами племені, а синів теж могли принести в жертву... І мати спокійно приймала участь у ритуальній "трапезі", де головною "стравою" була її дитина......
І якщо горебачення піарять, як міжнародний фестиваль - належний рівень має бути. А його даний "конкурс" не має зовсім!
Крім того на ** панує весела дружня атмосфера, на відміну від злобної тупої рашки.
Що поробиш... У кожного покоління - свої пріоритети... Мій батько був "фанатом" Дмитра Гнатюка. І тривалий час був солістом хору. А від Кольки Гнатюка - "плювався"... (я, між іншим, теж). А недавно почув від одного "молодого, патлатого", що АББА, "Пінк Флойд" і "Квіни" - "полный отстой" ... (Хоча сумніваюся, що він їх, взагалі, чув...).
18.05.2025 09:09
Комусь і Дітріх, колись, була незрозумілою, а хтось її вважав "отстоєм"...
А рашку взагалі не допустили до конкурсу - то найкраще!!!
Австрії 🇦🇹 респект! Ізраїль 🇮🇱 та Естонія 🇪🇪 - щиро вітаю, друзі!
Слава Україні!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
https://www.youtube.com/watch?v=PKjDus0zjs8&ab_channel=Mr.Hover%F0%9F%85%A5%EF%B8%8E
Конкурсу лгбтовчунів лайна в дупах,це не цікаво.
Наші маскувались,молодці! Теж круті,але не для конкурсу задньопривідних.