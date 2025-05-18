Австрия победила на Евровидении-2025: Украина заняла 9-е место

На Евровидении-2025 победил представитель Австрии JJ с песней Wasted Love.

Песенный конкурс прошел в ночь на 18 мая в швейцарском городе Базель.

Второе и третье место на конкурсе заняли Израиль и Эстония соответственно.

Группа Ziferblat, представлявшая Украину, заняла 9-е место. Украина получила в общей сложности 218 баллов: 60 баллов от национального жюри и 156 баллов – от зрителей.

Украинская группа с песней Bird of Pray выступила под номером 7. После исполнения композиции солист группы Даниил Лещинский выкрикнул со сцены Евровидения: "Слава Украине".

