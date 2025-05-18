РУС
10 022 157

Австрия победила на Евровидении-2025: Украина заняла 9-е место

Победитель Евровидения

На Евровидении-2025 победил представитель Австрии JJ с песней Wasted Love.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-трансляцию конкурса.

Песенный конкурс прошел в ночь на 18 мая в швейцарском городе Базель.

Нынешний победитель – представитель Австрии исполнитель JJ с песней Wasted Love.

Второе и третье место на конкурсе заняли Израиль и Эстония соответственно.

Группа Ziferblat, представлявшая Украину, заняла 9-е место. Украина получила в общей сложности 218 баллов: 60 баллов от национального жюри и 156 баллов – от зрителей.

таблиця

Украинская группа с песней Bird of Pray выступила под номером 7. После исполнения композиции солист группы Даниил Лещинский выкрикнул со сцены Евровидения: "Слава Украине".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Группа Ziferblat выступила в первом полуфинале Евровидения-2025 и поблагодарила Европу за поддержку Украины

+37
Наскільки по#уй що аж не зручно
18.05.2025 05:59 Ответить
+20
Взагалі не впевнений, що під час війни ми маємо приймати участь в розважальних міжнародних конкурсах.
18.05.2025 06:04 Ответить
+18
Раніше це був конкурс домогосподарок, тепер це конкурс ЛГБТ спільноти
18.05.2025 03:05 Ответить
Вєрка Сєрдючка теж гей?
Для мене це відкриття!!!
18.05.2025 09:50 Ответить
Сердючка - це геній!
18.05.2025 10:08 Ответить
Це загально відомий факт на думку рашистів
18.05.2025 10:11 Ответить
Це загально відомий факт про рашистів, бо від них були лише геї.
18.05.2025 10:34 Ответить
Тупа марго симонян називала ** "конкурсом самодеятельности"
18.05.2025 10:19 Ответить
Слухаєш маргошу-боброєдку?
18.05.2025 10:36 Ответить
Взагалі то ні, не слухаю, але ж іноді наші журналісти цитують її перли.
18.05.2025 11:17 Ответить
По ходу, це тільки вам загальновідомо )))
18.05.2025 10:54 Ответить
Шо всемогутній Гугл нічого не видав?
18.05.2025 11:23 Ответить
Вашими розладами займаються спеціальні лікарі.
18.05.2025 11:34 Ответить
Я бачу ти розважаєшся! Йди вчи уроки, троль-малолітній. Обдристав усю гілку, можеш вже піти відпочити. Пограй у футбол чи почитай реп, тік-ток відвідай, займись своїми справами.
18.05.2025 11:38 Ответить
Не кажи мені, що робити, і я не буду казати, куди тобі йти. )
18.05.2025 12:01 Ответить
Заспокойся вже, бо я тебе зараз заспокою.
18.05.2025 12:02 Ответить
Вже боюсь. Тіко не всрись від злості. )
18.05.2025 12:04 Ответить
Сиди штани суши, троленятко.
18.05.2025 12:08 Ответить
Йди борщ вари, гомофобка притрушена.
18.05.2025 14:54 Ответить
Йди Неньку захищай! «Воєн» сцикливий.
Я обожнюю геїв, вони набагато кращі за таких от, як ти. Вони вміють спілкуватись з жінками, робити нам компліменти, тому що у них відмінний та дуже вишуканий смак. Вони вміють дружити з жінками і їм нічого не треба від нас окрім дружби.
18.05.2025 17:40 Ответить
То ти вже не гомофобка? Швидко ти перевзулась.
18.05.2025 18:31 Ответить
18.05.2025 18:51 Ответить
Якби на Євробачення поїхав Володимир наш Зеленський, він би переміг. Але він чекав в аеропорту на путіна
18.05.2025 08:02 Ответить
Де, у Польщі?
18.05.2025 08:27 Ответить
Звідки взагалі ці ***** беруться?
18.05.2025 08:26 Ответить
О-о-о... Починається... "Скисло молоко у курда - він на весь світ образився...". Не переживай... Молодість - швидкоплинна штука... Швидко пройде... Не огледишся - і тебе назвуть "старим пердуном"...
От тільки у мене, на відміну від тебе, є "моральна перевага" - мені є чим пишаться, бо моє "нічим зайняться" викликане тим, що я маю, з 2016 року, протезовану ногу... Коли ти ще у школі "горобцям дулі тикав", я займався "більш важливими справами" - щоб ти спокійно отримував освіту та зміг, у 2025-му, назвать мене "старим пердуном", українською мовою, а не "мокшанським " діалектом......
18.05.2025 08:27 Ответить
навіть не знала що був фінал
візуально неприємно дивитись на наших учасників
а з вокалом вдвічі неприємно
18.05.2025 08:30 Ответить
Що поробиш... У кожного покоління - свої пріоритети... Мій батько був "фанатом" Дмитра Гнатюка. І тривалий час був солістом хору. А від Кольки Гнатюка - "плювався"... (я, між іншим, теж). А недавно почув від одного "молодого, патлатого", що АББА, "Пінк Флойд" і "Квіни" - "полный отстой" ... (Хоча сумніваюся, що він їх, взагалі, чув...).
18.05.2025 09:09 Ответить
Ніхто їх не буде слухати. Одного разу вистачить. Нікому вони не цікаві.
18.05.2025 09:10 Ответить
"АХЗ"..."Нема такої дурниці, яка не знайшла-б, свого читача, чи слухача...".
18.05.2025 09:23 Ответить
Від людей , яким Зе президент, можна і не такого очікувати
18.05.2025 09:27 Ответить
Насколько я знаю любители рока не воспринимают коньюктурщину-попсу и наоборот. А вам скопом это нравится? https://youtu.be/ETxmCCsMoD0 АВВА. https://youtu.be/-0dmQn5zeMQ PINK FLOYD. https://youtu.be/yEYRoXWmWYU QUEEN.
18.05.2025 10:00 Ответить
Звичайно, вони увійшли в музичну історію
18.05.2025 10:14 Ответить
Вы - почитатель тяж.рока?
18.05.2025 10:31 Ответить
Я почитатель любой хорошей музыки, в том числе и легкой. Но АВВА уж никак не тяжелый рок, а звучит классно.
18.05.2025 12:46 Ответить
АВВА - это попса. Я Вас понимаю и тоже люблю хорошую музыку, https://youtu.be/DPtTypyIQO4 в том числе и этно... Но я довлею к року а значит попсу авва+бони-М и иже я не воспринимал еще в их звездный час.
18.05.2025 12:56 Ответить
https://youtu.be/etdfQ2qQIsA No Time to Cry
18.05.2025 13:04 Ответить
https://youtu.be/58bGiGNfsZE Live at Wacken Open Air 2024
18.05.2025 13:23 Ответить
ну, назвать аббу попсой да еще и коньюктурной может тот, кто только "насколько я знаю", т.е нинасколько
18.05.2025 10:34 Ответить
Бо це пісні гуртів нашої молодості і вони набагато шедевральніші, за музику сьогоднішнього покоління, хоча я і зараз слухаю Емінем бо мені подобаєтьця!
18.05.2025 12:15 Ответить
Тут я згоден, на кожен товар є свій покупець. Комусь подобаєтьця, комусь ні, але ...
18.05.2025 12:12 Ответить
Я, здається, теж твого покоління. Одного разу почув Гнатюка вживу. Оцінив. Там голос - дай Боже.
18.05.2025 10:37 Ответить
Я знаю, що ти "мого покоління"... "Салабони" вирізняються своєрідною лексикою...
18.05.2025 10:41 Ответить
пітушки погано вскукарєкнули.
18.05.2025 08:32 Ответить
а окрім збоченців ще хтось слідкує за цим "конкорсом" ?
18.05.2025 08:43 Ответить
Так, ще слідкують 73-ти процентні, тобто дурні і йолопи.
18.05.2025 08:52 Ответить
Невже цю тусовку різних збоченців ще хтось дивиться?
18.05.2025 08:51 Ответить
"Ой!... Не берите мине за "здесь"... Я вся такая...".
По-перше, я - атеїст... По-друге, вивчав етику. Тому знаю, що таке "мораль"... А вона, у своєрідді, існує навіть у племенах канібалів... Наприклад, індіанці Південної Америки, взявши в плем"я полоненого, могли кілька років утримувать його у себе. Він був вільним - працював разом з тими, хто його взяв у полон, ходив на полювання. Міг одружиться і мать дітей... Але приходив момент, коли його приносили в жертву. Поки його вели на місце 2забою", він пропонував оточуючим конкретні частини свого тіла, які вони могли вибрать після його "приготування". До дітей теж було відношення різне. Дочки ставали членами племені, а синів теж могли принести в жертву... І мати спокійно приймала участь у ритуальній "трапезі", де головною "стравою" була її дитина......
18.05.2025 09:38 Ответить
Кому не подобається Євробачення, не дивиться. Знайдіть десь фестиваль рашистський фестиваль із Сочі і буде вам щастя.
18.05.2025 10:17 Ответить
І завжди так: "Не подобається, не дивіться". А питання в іншому. Навіть рашистські фестивалі, навіть те ж "Нашестя", що відмінено, мали і мають рівень!
І якщо горебачення піарять, як міжнародний фестиваль - належний рівень має бути. А його даний "конкурс" не має зовсім!
18.05.2025 10:36 Ответить
Ви, бачу дуже обізнані в рашистських фестивалях, які на вашу думку "мають рівень" і про які ніхто в світі нічого не знає. А ось фінал Євробачення дивилося 162 млн. глядачів. цей конкурс заснували щоб після 2-ї світової якось налагодити спілкування між людьми. Рашка весь час намагалася показати "рівень" на **, але всі їх виступи були дуже низької якості.
Крім того на ** панує весела дружня атмосфера, на відміну від злобної тупої рашки.
18.05.2025 12:20 Ответить
Яр Холодний

Що поробиш... У кожного покоління - свої пріоритети... Мій батько був "фанатом" Дмитра Гнатюка. І тривалий час був солістом хору. А від Кольки Гнатюка - "плювався"... (я, між іншим, теж). А недавно почув від одного "молодого, патлатого", що АББА, "Пінк Флойд" і "Квіни" - "полный отстой" ... (Хоча сумніваюся, що він їх, взагалі, чув...).

18.05.2025 09:09

Комусь і Дітріх, колись, була незрозумілою, а хтось її вважав "отстоєм"...
18.05.2025 10:26 Ответить
Ну, якщо вже Черчіль підписувався за культуру....Почитайте на ютюбі відгуки, такі позитивні! і то англійською, а українською -1: дуже погано
18.05.2025 10:31 Ответить
Слава богу, що хоч з твоїм віком розібралися трохи - не доказуєш, що ти "аксакал", "старий" та "бородатий" ... ... Та й "грамотністю" - теж... Ти, мабуть, у школі, на "камчатці", "горобцям дулі тикав"...
18.05.2025 10:58 Ответить
Співають під час війни - прекрасно! Нехай весь світ бачить, що Україна не тільки гарно воює, але й духом не занепадає! У першій десятці - ще краще! Молодці хлопці!
А рашку взагалі не допустили до конкурсу - то найкраще!!!
Австрії 🇦🇹 респект! Ізраїль 🇮🇱 та Естонія 🇪🇪 - щиро вітаю, друзі!
Слава Україні!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
18.05.2025 12:32 Ответить
Новое время - новые песни!
https://www.youtube.com/watch?v=PKjDus0zjs8&ab_channel=Mr.Hover%F0%9F%85%A5%EF%B8%8E
18.05.2025 12:45 Ответить
Ойц, прошу пардонить, сугубо личная заморочка. вокал-инструментал, тока не в совковарианте, естчьо со времен СыРыСыРы блювотный рефлекс.
19.05.2025 12:10 Ответить
*****, рахуй... Надіюсся, в школі хоч до десяти, рахувать навчили?...
18.05.2025 14:33 Ответить
Естонці були б на першому,але ж у їхньому виступі не про під а рів,а про життя,про каву,про закоханих.
Конкурсу лгбтовчунів лайна в дупах,це не цікаво.
Наші маскувались,молодці! Теж круті,але не для конкурсу задньопривідних.
18.05.2025 14:35 Ответить
