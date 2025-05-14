РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5551 посетитель онлайн
Новости Евровидение
2 840 12

Группа Ziferblat выступила в первом полуфинале Евровидения-2025 и поблагодарила Европу за поддержку Украины

Группа Ziferblat выступила на Евровидении

Во вторник, 13 мая, группа Ziferblat, которая представляет Украину на Евровидении-2025, выступила с песней Bird of Pray в первом полуфинале песенного конкурса.

Об этом пишет "Суспільне.Культура", информирует Цензор.НЕТ.

Группа выступила под 5-м номером.

После выступления исполнители со сцены поблагодарили Европу за поддержку Украины.

"Спасибо Европе за вашу поддержку. Благодарим очень сильно", - сказал лидер группы Даниил Лещинский.

Как известно, из Украины нельзя голосовать за представителей Украины. Зато украинцы из-за рубежа смогут отдать голоса за Ziferblat.

Читайте также: Группа Ziferblat будет представлять Украину на Евровидении-2025 в Швейцарии

Евровидение-2025

В этом году 69-й песенный конкурс "Евровидение" состоится в швейцарском городе Базель. Полуфиналы песенного конкурса состоятся 13 и 15 мая, а гранд-финал конкурса запланирован на субботу, 17 мая.

Напомним, что в 2024 году Украину представлял на Евровидении дуэт певиц alyona alyona и Jerry Heil. Они заняли третье место.

Читайте также: Группа Ziferblat будет представлять Украину на Евровидении-2025 в Швейцарии

Автор: 

Евровидение (780) Европа (1993) поддержка (710)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Подумаешь, потратим очередные десятки миллионов налогов на х@йзнаетчто вместо армии. Да уж, классное лицо у страны, ведущей войну за свое выживание.

показать весь комментарий
14.05.2025 00:18 Ответить
+1
На зелю нашого похож
показать весь комментарий
14.05.2025 00:55 Ответить
+1
Самовлюбленные фрики имеют общие черты.
показать весь комментарий
14.05.2025 00:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Подумаешь, потратим очередные десятки миллионов налогов на х@йзнаетчто вместо армии. Да уж, классное лицо у страны, ведущей войну за свое выживание.

показать весь комментарий
14.05.2025 00:18 Ответить
На зелю нашого похож
показать весь комментарий
14.05.2025 00:55 Ответить
Самовлюбленные фрики имеют общие черты.
показать весь комментарий
14.05.2025 00:59 Ответить
Налоги на это вроде не тратятся - испольнитель за свой счет и за счет спонсоров готовит номер.
показать весь комментарий
14.05.2025 03:16 Ответить
Чому не запустили на Євробачення Klavdia Petrivna, результат був би гарантований?
Зараз група дає концерти по країнах ЄС,а Циферблат і надалі залишатиметься тим,що є зараз.
показать весь комментарий
14.05.2025 08:06 Ответить
Припаскудна якість фонограми, паршиве відео паршивий кліп костми - відсутність смаку. Прохід у фінал мене здивував.
показать весь комментарий
14.05.2025 08:46 Ответить
 
 