Группа Ziferblat выступила в первом полуфинале Евровидения-2025 и поблагодарила Европу за поддержку Украины
Во вторник, 13 мая, группа Ziferblat, которая представляет Украину на Евровидении-2025, выступила с песней Bird of Pray в первом полуфинале песенного конкурса.
Об этом пишет "Суспільне.Культура", информирует Цензор.НЕТ.
Группа выступила под 5-м номером.
После выступления исполнители со сцены поблагодарили Европу за поддержку Украины.
"Спасибо Европе за вашу поддержку. Благодарим очень сильно", - сказал лидер группы Даниил Лещинский.
Как известно, из Украины нельзя голосовать за представителей Украины. Зато украинцы из-за рубежа смогут отдать голоса за Ziferblat.
Евровидение-2025
В этом году 69-й песенный конкурс "Евровидение" состоится в швейцарском городе Базель. Полуфиналы песенного конкурса состоятся 13 и 15 мая, а гранд-финал конкурса запланирован на субботу, 17 мая.
Напомним, что в 2024 году Украину представлял на Евровидении дуэт певиц alyona alyona и Jerry Heil. Они заняли третье место.
Зараз група дає концерти по країнах ЄС,а Циферблат і надалі залишатиметься тим,що є зараз.